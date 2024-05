Formula 1: calificări palpitante la Monaco! Seria lui Verstappen a fost oprită

Charles Leclerc (Ferrari) va porni de pe prima poziţie a grilei în Monaco Grand Prix, a opta etapă a Campionatului Mondial de Formula 1. Este primul pilot după olandezul Max Verstappen care obţine pole position în acest sezon. La primele şapte curse, primul pe grilă a fost Verstappen.

Monegascul a adus echipei Ferrari al 250-lea pole position.

Sâmbătă, în calificări, pe locul doi s-a clasat Oscar Piastri (McLaren), pe trei a terminat Carlos Sainz (Ferrari), pe patru Lando Norris (McLaren), pe cinci George Russell (Mercdes) şi, abia pe şase, Max Verstappen (Red Bull Racing).

Verstappen și-a compromis ultimul tur, lovind parapetul.

QUALIFYING CLASSIFICATION

Leclerc on pole, Piastri on the front row, Verstappen will start P6 #F1 #MonacoGP pic.twitter.com/aKjcg6OBD1