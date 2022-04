Monegascul Charles Leclerc (Ferrari) a obținut cel mai bun timp în calificările pentru Marele Premiul al Australiei din Formula 1.

Charles Leclerc a fost singurul care a coborât sub 1 minut și 18 secunde și va pleca mâine din pole-position. El va fi urmărit de cei doi piloți Red Bull - Max Verstappen și Sergio Perez.

De pe locurile 4,5 și 6 vor pleca trei britanici: Lando Norris (McLaren), Hamilton și Russell (Mercedes)

Marele Premiu al Australiei are loc duminică dimineața, de la ora 08.00 (DigiSport, LookSport, OrangeSport).

That's @ScuderiaFerrari's first pole in Australia in 15 years 🤯#AusGP #F1 pic.twitter.com/vwuK5Lkf63