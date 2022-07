Formula 1: Leclerc se izbește de parapet și îi face cadou victoria lui Verstappen! Olandezul reușește un pas uriaș spre titlu

Victorie uriașă pentru Max Verstappen în Marele Premiu al Franței! Olandezul nu doar că a câștigat cursa, dar a pus încă 25 de puncte față de Charles Leclerc.

Plecat din pole-position, Charles Leclerc (Ferrari) și-a păstrat prima poziție și după start și era în controlul cursei.

Verstappen n-a reușit să îl atace decisiv și a intrat la boxe. Însă Leclerc a forțat prea mult într-un viraj și s-a izbit de parapet în turul 19.

A urmat o cursă solitară din partea olandezului, care s-a impus în Marele Premiu al Franței și a mărit distanța față de Leclerc în clasamentul general la 63 de puncte!

În spatele lui Verstappen au încheiat piloții Mercedes - Lewis Hamilton și George Russell.

O cursă fenomenală a făcut-o Carlos Sainz (Ferrarri), care a plecat de pe penultimul loc și a terminat pe cinci, în urma lui Sergio Perez (Red Bull).

MAX VERSTAPPEN WINS IN FRANCE!!!

A dominant display by the Dutchman who didn't put a foot wrong to take glory at Le Castellet 👊#FrenchGP #F1 @Max33Verstappen @redbullracing pic.twitter.com/1SS1Xj13p1