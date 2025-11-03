”Tati vrea să se căsătorească cu tine”. Cererea inedită a lui Charles Leclerc

Autor: Alexandru Atanase
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 13:27
622 citiri
”Tati vrea să se căsătorească cu tine”. Cererea inedită a lui Charles Leclerc
Charles Leclerc FOTO X Formula 1

Pilotul Ferrari, Charles Leclerc, i-a cerut mâna partenerei sale, Alexandra Saint Mleux, cu ajutorul câinelui lor Leo, un teckel care nu se desparte niciodată de cuplu, relatează RMC Sport.

„Tati vrea să se căsătorească cu tine”, scria pe zgarda pe care o purta Leo, câinele cuplului Charles Leclerc - Alexandra Saint Mleux, în momentul cererii în căsătorie a pilotului de Formula 1. Duminică, pilotul echipei Ferrari a publicat o serie de fotografii pe Instagram şi X care ilustrau evenimentul.

Monegascul nu a făcut lucrurile pe jumătate: mii de petale de trandafir, lumânări, dulciuri cu iniţialele lor... El nu a uitat nici să-l includă pe cel pe care îl consideră fiul său: teckelul său.

„Mami a spus da”

Chiar animalul a dezvăluit intenţiile stăpânului său stăpânei sale prin intermediul zgărzii sale aurii, gravată special pentru această ocazie. Şi, în timpul cinei, Leo a primit şi el desertul său: un mic tort în formă de os cu inscripţia „Mami a spus da”.

Charles Leclerc, în vârstă de 28 de ani, este oficial într-o relaţie cu Alexandra Saint Mleux, influencer din Franţa cu peste 3 milioane de urmăritori pe Instagram, încă de la Marele Premiu de la Monte Carlo din 2023. Unul dintre cele mai spectaculoase cupluri din padoc şi-a adoptat apoi căţelul Leo în aprilie 2024. De atunci, Charles Leclerc nu se mai desparte de el. Îl însoţeşte în întreaga lume la Marile Premii de Formula 1 şi este fotografiat în mod regulat pentru reţelele sociale ale pilotului.

Monegascul a profitat de un weekend fără Formula 1 pentru a face cererea în căsătorie. El va fi din nou la datorie în acest weekend în Brazilia, pentru cel de-al 21-lea GP al sezonului.

#Charles Leclerc, #ferrari, #cerere casatorie, #formula 1, #alexandra saint mleux , #stiri lifesport
