Pilotul momentului în Formula 1, jefuit în plină stradă de 320.000 de dolari. Cum au acționat hoții

Monegascul Charles Leclerc de la Ferrari, liderul clasamentului piloţilor în Formula 1, a fost jefuit, luni, de un ceas Richard Mille în valoare de 320.000 de dolari, la Viareggio, a anunţat presa italiană, citată de motorsport.com.

În momentul jafului, el se afla împreună cu mai mulţi prieteni, între care antrenorul său Andrea Ferrari, pe Via Salvatori din staţiunea de la Marea Tireniană, la vest de Imola, unde în weekend va participa la Marele Premiu al Regiunii Emilia Romagna, a patra etapă a Campiontului Mondial de Formula 1.

Seara, în jurul orei locale 22.00, ei traversau zona slab iluminată a Via Salvatori, când Leclerc a fost recunoscut de fani şi oprit pentru fotografii şi autografe.

În mijlocul unui început de scandal, în timp ce prezenţa lui Leclerc atrăgea atenţia din ce în ce mai multor fani, un hoţ a reuşit să îi smulgă pilotului ceasul de la încheietura mâinii şi a scăpat înainte ca acesta să îşi dea seama.

După ce hoţul a reuşit să fugă, Leclerc a raportat cazul la poliţie, care a deschis o anchetă şi caută să afle dacă furtul a fost inopinat sau planificat în prealabil.

În urma incidentului, Andrea Ferrari a criticat într-o postare pe reţelele de socializare lipsa iluminatului stradal din zonă.

"Sunt luni de zile de când Via Salvatori este complet în întuneric. Am raportat acest lucru de luni de zile. Ei bine, noaptea trecută, în Via Salvatori, ne-au jefuit. V-aţi gândit să reparaţi într-un târziu iluminatul stradal? Întreb pentru un prieten", a scris el.