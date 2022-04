Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, a sosit miercuri dimineaţă la Kiev, într-o vizită neanunţată, într-un moment în care Ucraina se confruntă cu o nouă ofensivă de amploare a Rusiei în estul ţării, informează AFP şi Reuters.

'La Kiev astăzi, în inima Europei libere şi democratice', a transmis Charles Michel pe Twitter, într-un mesaj însoţit de o fotografie înfăţişându-l pe peronul gării din capitala ucraineană.

Preşedintele Consiliului European a fost întâmpinat de vicepremierul ucrainean Olaga Stefanişina, potrivit dpa.

Charles Michel are în plan să se întâlnească cu preşedintele Volodimir Zelenski în cursul zilei, a afirmat un oficial european, sub rezerva anonimatului.

Din motive de securitate nu au fost făcute publice alte detalii ale vizitei.

