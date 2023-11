Liderul Consiliului European și președinta Republicii Moldova la Kiev, într-un gest de susținere la 10 ani de la Revoluția ce a schimbat soarta Ucrainei

Preşedintele Consiliului European, Charles Michel, și președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, au sosit marţi la Kiev, într-un gest de susţinere, în contextul în care Ucraina marchează 10 ani de la începutul protestelor în masă care au răsturnat de la putere un preşedinte susţinut de Moscova şi au pus Kievul pe o direcţie pro-occidentală fermă, relatează Reuters.

"Mă bucur să mă întorc la Kiev - printre prieteni", a scris Charles Michel pe X, postând o fotografie în care apare dând mâna cu ambasadorul Uniunii Europene în Ucraina, Katarina Mathernova, în gara din Kiev.

Kremlinul a calificat marţi revoluţia ucraineană din 2014 - care a culminat cu înlăturarea de la putere a preşedintelui prorus Viktor Ianukovici - drept o lovitură de stat sponsorizată de străini care a definit actuala poziţie politică pro-occidentală a Ucrainei. "Faptul că a fost sponsorizată din străinătate a fost recunoscut, direct şi indirect, de către reprezentanţi ai ţărilor străine. Acesta nu este un secret pentru nimeni", a comentat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.

Today marks 10 years since the start of Euromaidan, a defining moment for Ukraine’s European path.

Together with @ZelenskyyUa and @ZelenskaUA, I honoured all those who stood for freedom and those who made the ultimate sacrifice.

Their legacy lives on. pic.twitter.com/2cti4oFGR2