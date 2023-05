Primul portret oficial al Regelui Charles după încoronare a fost publicat pe contul familiei regale FOTO

Regele Charles al III-lea şi regina Camilla au fost încoronaţi la Westminster Abbey pe 6 mai, iar astăzi, 8 mai, a fost publicat primul portret oficial al regelui.

Într-un ritual fastuos şi arhaic nemaivăzut în Marea Britanie din 1953, regele a fost uns cu ulei sfânt şi a depus jurământul regilor, înainte ca arhiepiscopul de Canterbury, Justin Welby, să-i pună pe cap Coroana Sfântului Eduard, într-un strigăt de „God Save the King!”

În faţa a 2.300 de invitaţi, inclusiv peste 100 de şefi de stat, regele a promis, de asemenea, că va menţine religia protestantă în Regatul Unit şi va păstra drepturile Bisericii Angliei, aşa cum sunt stabilite într-un act al Parlamentului.

La două zile după încoronare, pe contul oficial al familiei regale a fost publicat primul portret oficial al Regelui Charles.

The first official portrait of His Majesty The King following his Coronation on 6th May.

📸 Hugo Burnand