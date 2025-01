Publicația Charlie Hebdo rămâne pe X și îi transmite un mesaj lui Elon Musk. „Sperăm să vă placă ideea noastră de libertate de exprimare”FOTO

Săptămânalul francez de satiră Charlie Hebdo a anunțat joi că, în loc să 'renunțe la oportunitatea de a se exprima', va rămâne pe X, platforma controversată a lui Elon Musk, și va publica caricaturi cu miliardarul american acuzat de numeroase media că favorizează dezinformarea.

„Elon Musk se mândrește cu apărarea libertății de exprimare. Charlie Hebdo profită din plin de asta difuzând pe X caricaturi cu celebrul său șef”, se arată într-un comunicat trimis AFP.

Trei serii de 19 desene în total, publicate în cel mai recent număr al Charlie Hebdo și traduse în engleză, au fost postate treptat.

Prima „salvă” este însoțită de un mesaj în limba engleză adresat lui Elon Musk: „Sperăm să vă placă ideea noastră de libertate de exprimare. Nu ezitați să ne spuneți ce desen preferați”.

Hi @elonmusk! We hope you like our idea of freedom of expression. Please, don't hesitate to tell us which design you like best. pic.twitter.com/m1Z56ckeYC