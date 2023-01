Liderul religios din Iran, trimis la origine în mod fățiș pe coperta Charlie Hebdo: "Mullahilor, întoarceți-vă de unde ați venit"

Redactorii săptămânalului satiric francez Charlie Hebdo publică o nouă primă pagină puternică, în cel mai recent număr scos pe piață.

Săptămânalul satiric a publicat un număr special miercuri, 4 ianuarie, în care îl batjocorește pe liderul suprem Ali Khamenei, redactorii celebrei publicații arătându-și astfel sprijinul față de protestele anti-regim din Iran.

Se întâmplă la 8 ani de la atentatul terorist care a șocat mapamondul. 12 angajați ai săptămânalului francez au fost uciși cu rafale de mitralieră pe 7 ianuarie 2015, atacatorii declarând ulterior că au fost deranjați de o caricatură a profetului Mohamed publicată pe prima pagină din Charlie Hebdo.

Ca parte a numărului special „7 ianuarie”, care comemorează aniversarea atacului din 2015, săptămânalul satiric a ales să sprijine bărbații și femeile din Iran care protestează contra regimului și, citând din prezentarea făcută de redactori, „să-i învingă pe mullahi”.

Un val de proteste reprimate brutal are loc în Iran în ultimele patru luni după moartea lui Mahsa Amini, o femeie kurdă iraniană în vârstă de 22 de ani, arestată de poliția morală pentru încălcarea codului vestimentar care cere femeilor să poarte capul în public, pe 16 septembrie 2022. Organizațiile pentru drepturile omului raportează că cel puțin 503 de civili au fost uciși de atunci.

Charlie Hebdo a răspuns lansând un concurs internațional numit „Mullahs Get Out” pe 8 decembrie 2022. Oficialii revistei au cerut ca desenele animate trimise de candidați să-l înfățișeze pe liderul religios suprem iranian Ali Khamenei în „cel mai amuzant și mai josnic” mod posibil.

„Caricaturiștii au datoria să-i sprijine pe iranieni în timp ce luptă pentru libertatea lor, ridiculizând acest lider religios care reprezintă trecutul și aruncându-l în coșul de gunoi al istoriei”, a îndemnat Charlie Hebdo.

Au rezultat mai multe desene care-l desființează pe Khamenei, atașându-i conotații sexuale vulgare.

French satirical magazine @Charlie_Hebdo_ will publish a special issue Saturday, featuring caricatures mocking Ali Khamenei. The artworks have outraged Iran's FM @Amirabdolahian who warned Macron's gov't & said the "offensive" move will not go unanswered. https://t.co/joRhwNIId3 pic.twitter.com/ypCpmTAQQ5