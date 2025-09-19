EriKa Kirk, numită în locul soțului său asasinat. Ce funcție va ocupa văduva în organizația lui Charlie Kirk

Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Statele Unite, îl va înlocui la conducerea Turning Point USA, organizaţia pe care el o crease pentru a atrage tinerii americani către Partidul Republican, au anunţat joi responsabilii acesteia.

„Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”, a anunţat Erika Kirk într-un discurs ţinut la două zile după uciderea soţului său în Utah (vestul Statelor Unite).

Creată de Charlie Kirk la vârsta de 18 ani, Turning Point USA s-a impus de-a lungul anilor ca cea mai importantă asociaţie politică de tineret din Statele Unite. Are filiale în peste 800 de campusuri din toată ţara, iar fondatorul său era considerat un element esenţial în recucerirea Casei Albe de către Donald Trump anul trecut.

După moartea influencerului la vârsta de 31 de ani, „consiliul de administraţie al Turning Point a ales-o în unanimitate pe Erika Kirk ca nouă directoare” a organizaţiei, a anunţat Turning Point USA pe X.

Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, a fost numită şi preşedintă a consiliului de administraţie.

„În trecut, Charlie le-a spus mai multor responsabili că aceasta era dorinţa lui în cazul decesului”, a adăugat organizaţia.

După asasinarea lui Charlie Kirk, dreapta americană l-a ridicat la rangul de „martir” al libertăţii de exprimare şi a cerut cenzurarea oricărei persoane considerate că ar arăta lipsită de respect faţă de memoria sa. Donald Trump a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă. Vicepreşedintele său, JD Vance, s-a deplasat în Utah pentru a aduce cu Air Force Two trupul influencerului în Arizona şi a animat podcastul acestuia în locul său. Sunt onoruri care arată locul special pe care îl ocupa în galaxia trumpistă acest aliat fără funcţie guvernamentală sau mandat electoral.

Creştin naţionalist, apărător fervent al familiei tradiţionale, Charlie Kirk era atât adorat, cât şi urât pentru opiniile sale pro-arme, anti-avort, anti-imigranţi sau pentru retorica sa virulentă faţă de minorităţile etnice şi comunitatea LGBT+. În ultimele zile, zeci de persoane şi-au pierdut locul de muncă din cauza mesajelor postate care celebrau moartea sa pe reţelele sociale sau care criticau moştenirea sa intelectuală.

Miercuri, comediantul Jimmy Kimmel, celebru prezentator de televiziune, a fost suspendat de postul ABC după ce a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinatul. Decizia a fost luată la câteva ore după ce şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (FCC) a ameninţat că va retrage licenţa posturilor care vor continua să-i difuzeze emisiunea.

