EriKa Kirk, numită în locul soțului său asasinat. Ce funcție va ocupa văduva în organizația lui Charlie Kirk

Autor: Maria Mora
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 07:47
407 citiri
EriKa Kirk, numită în locul soțului său asasinat. Ce funcție va ocupa văduva în organizația lui Charlie Kirk
Erika și Chalie Kirk FOTO Instagram/Erika Kirk

Erika Kirk, văduva influencerului pro-Trump Charlie Kirk, asasinat săptămâna trecută în Statele Unite, îl va înlocui la conducerea Turning Point USA, organizaţia pe care el o crease pentru a atrage tinerii americani către Partidul Republican, au anunţat joi responsabilii acesteia.

„Mişcarea pe care a creat-o soţul meu nu va muri”, a anunţat Erika Kirk într-un discurs ţinut la două zile după uciderea soţului său în Utah (vestul Statelor Unite).

Creată de Charlie Kirk la vârsta de 18 ani, Turning Point USA s-a impus de-a lungul anilor ca cea mai importantă asociaţie politică de tineret din Statele Unite. Are filiale în peste 800 de campusuri din toată ţara, iar fondatorul său era considerat un element esenţial în recucerirea Casei Albe de către Donald Trump anul trecut.

După moartea influencerului la vârsta de 31 de ani, „consiliul de administraţie al Turning Point a ales-o în unanimitate pe Erika Kirk ca nouă directoare” a organizaţiei, a anunţat Turning Point USA pe X.

Erika Kirk, în vârstă de 36 de ani, a fost numită şi preşedintă a consiliului de administraţie.

„În trecut, Charlie le-a spus mai multor responsabili că aceasta era dorinţa lui în cazul decesului”, a adăugat organizaţia.

După asasinarea lui Charlie Kirk, dreapta americană l-a ridicat la rangul de „martir” al libertăţii de exprimare şi a cerut cenzurarea oricărei persoane considerate că ar arăta lipsită de respect faţă de memoria sa. Donald Trump a ordonat ca steagurile să fie arborate în bernă. Vicepreşedintele său, JD Vance, s-a deplasat în Utah pentru a aduce cu Air Force Two trupul influencerului în Arizona şi a animat podcastul acestuia în locul său. Sunt onoruri care arată locul special pe care îl ocupa în galaxia trumpistă acest aliat fără funcţie guvernamentală sau mandat electoral.

Creştin naţionalist, apărător fervent al familiei tradiţionale, Charlie Kirk era atât adorat, cât şi urât pentru opiniile sale pro-arme, anti-avort, anti-imigranţi sau pentru retorica sa virulentă faţă de minorităţile etnice şi comunitatea LGBT+. În ultimele zile, zeci de persoane şi-au pierdut locul de muncă din cauza mesajelor postate care celebrau moartea sa pe reţelele sociale sau care criticau moştenirea sa intelectuală.

Miercuri, comediantul Jimmy Kimmel, celebru prezentator de televiziune, a fost suspendat de postul ABC după ce a acuzat dreapta americană că exploatează politic asasinatul. Decizia a fost luată la câteva ore după ce şeful autorităţii americane de reglementare în domeniul telecomunicaţiilor (FCC) a ameninţat că va retrage licenţa posturilor care vor continua să-i difuzeze emisiunea.

Democrații americani vor o lege nouă care să protejeze libertatea de exprimare, în timp ce Trump accelerează războiul cu presa: ”Asta nu este America”
Democrații americani vor o lege nouă care să protejeze libertatea de exprimare, în timp ce Trump accelerează războiul cu presa: ”Asta nu este America”
Democrații din Congresul american promit o nouă lege pentru „protejarea libertăţii de exprimare”, pe care o consideră amenințată de președintele american Donald Trump. Asigurată de...
Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”
Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”
Asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk a generat noi dezbateri în America, dar și în comunitatea europeană. Donald Trump a declarat că extremistul care a comis crima este un...
#charlie kirk impuscat, #turning point usa, #Erika Kirk , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu a vrut sa mai traiasca". Dezvaluirea facuta dupa moartea lui Florin Marin
Digi24.ro
Ce se intampla in PSD: supraveghere, presiuni, intimidari si amenintari. "Nu este inca un moment de asumare publica"
Adevarul.ro
Pericolul mortal de pe una dintre cele mai populare plaje din Thassos. "Ucigasii tacuti" care te trag in larg

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Un istoric desființează ”noul tip de dezinformare” prin exemplul lui Călin Georgescu: ”Invers de cum se făcea în perioada sovietică”
  2. EriKa Kirk, numită în locul soțului său asasinat. Ce funcție va ocupa văduva în organizația lui Charlie Kirk
  3. Ofensiva Israelului în Gaza City anihilează șansele de supraviețuire ale ostaticilor, transmite Hamas
  4. Talibanii au decis interzicerea cărților scrise de femei în universități. Alte 18 discipline eliminate pentru că încalcă „principiile Sharia”
  5. Trump, nou atac în lupta cu banca centrală. Cum vrea președintele SUA să preia controlul Consiliului Guvernatorilor Federal Reserve
  6. Democrații americani vor o lege nouă care să protejeze libertatea de exprimare, în timp ce Trump accelerează războiul cu presa: ”Asta nu este America”
  7. Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”
  8. Diplomația regelui Charles ce poate schimba istoria Rusiei. Mesajul crucial dat lui Trump, care-l va răpune pe Putin VIDEO
  9. Mutarea lui Trump cu NATO din Europa lovește neașteptat SUA: Turnură dramatică în 2 țări vestice, atu pentru Putin
  10. Putin e diabolic, a pus mâna pe o hartă secretă: Cea mai mare putere militară a Europei, în pericol VIDEO