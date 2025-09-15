Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"

Luni, 15 Septembrie 2025, ora 22:24
Bărbatul de 22 de ani suspectat de împușcarea mortală a lui Charlie Kirk le-ar fi mărturisit prietenilor, într-un chat de grup, că l-a ucis pe cunoscutul activist de dreapta — cu câteva ore înainte ca autoritățile să anunțe că a fost reținut, potrivit unui raport.
„Hei, oameni buni, am vești proaste pentru voi toți. Eu am fost la UVU ieri. Îmi pare rău pentru toate astea”, se arată într-un mesaj al suspectului, Tyler Robinson, pe platforma online Discord, au declarat două surse pentru The Washington Post.
Mesajul a fost trimis de pe contul lui Robinson către un mic grup de prieteni online, joi seara, cu aproximativ două ore înainte ca el să fie reținut, potrivit raportului.
Capturi de ecran furnizate presei de un membru al chatului de grup au confirmat, de asemenea, că Robinson a mărturisit fapta sa. Discord a furnizat, de asemenea, o copie a mesajului autorităților și a declarat pentru Post că oferă FBI-ului și autorităților locale informații despre activitățile online ale lui Robinson pentru a ajuta ancheta.
Susținătorul lui Trump, împușcat
