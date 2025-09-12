Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități

Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare (HBCU) au primit amenințări teroriste care au dus la anularea cursurilor și la închiderea temporară a campusurilor, afectând mii de studenți, informează Axios. Printre instituțiile închise joi se numără Alabama State University, Virginia State University, Hampton University, Spelman College, Southern University and A&M College, Clark Atlanta University și Bethune-Cookman.

Autoritățile americane investighează valul de apeluri false de amenințare care a lovit HBCU tocmai în perioada reluării cursurilor pentru anul universitar. FBI a transmis că este la curent cu sesizările și colaborează cu forțele locale, adăugând însă că, în acest moment, „nu există informații care să indice o amenințare credibilă”. Investigațiile continuă pe măsură ce apar noi elemente, potrivit declarației purtătorului de cuvânt al biroului federal.

Episoade similare au avut loc și la mijlocul lunii august, când cel puțin 12 universități au fost afectate de apeluri false de urgență. Atunci, un grup online care se autointitulează „Purgatory” și-a asumat responsabilitatea pentru seria de închideri, care a vizat inclusiv instituții precum Villanova, UT-Chattanooga și CU Boulder. Noile amenințări vin după cazul recent al uciderii lui Charlie Kirk, context menționat în relatările media, și au readus în prim-plan îngrijorările privind siguranța studenților și a personalului universitar.

Reacțiile din sfera politică au fost rapide. Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților, a cerut o anchetă atentă din partea Departamentului de Justiție și a FBI, subliniind necesitatea de a nu ignora posibile acte de terorism intern, mai ales atunci când țintele apar a fi studenți afro-americani. Avocata și congresmena Jasmine Crockett a vorbit despre trauma constantă resimțită de studenți, remarcând că campusurile HBCU au fost tradițional „refugii sigure” pentru comunitate. De asemenea, reprezentantul Bennie Thompson a solicitat investigații detaliate din partea instituțiilor de aplicare a legii.

Numărul instituțiilor HBCU din Statele Unite este de 99, conform datelor Centrului Național pentru Statistică Educațională din 2022. Aceste colegii și universități au fost înființate inițial pentru a oferi acces la educație studenților de culoare, excluși la vremea respectivă din instituțiile destinate albilor. În prezent, aproximativ un sfert dintre studenții HBCU nu sunt de culoare, arată aceleași date, ceea ce reflectă evoluția demografică și diversificarea acestor campusuri în ultimele decenii.

Universitățile afectate au pus în aplicare protocoale de urgență, au suspendat activitățile și au emis avertismente către studenți și personal. Investigațiile în curs urmăresc să stabilească originea apelurilor, modalitatea de coordonare și dacă există sau nu amenințări credibile care să justifice măsuri suplimentare de securitate.

