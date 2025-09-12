Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități

Autor: Alexandru Negrici
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 15:21
698 citiri
Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
Charlie Kirk FOTO Facebook/Charlie Kirk

Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare (HBCU) au primit amenințări teroriste care au dus la anularea cursurilor și la închiderea temporară a campusurilor, afectând mii de studenți, informează Axios. Printre instituțiile închise joi se numără Alabama State University, Virginia State University, Hampton University, Spelman College, Southern University and A&M College, Clark Atlanta University și Bethune-Cookman.

Autoritățile americane investighează valul de apeluri false de amenințare care a lovit HBCU tocmai în perioada reluării cursurilor pentru anul universitar. FBI a transmis că este la curent cu sesizările și colaborează cu forțele locale, adăugând însă că, în acest moment, „nu există informații care să indice o amenințare credibilă”. Investigațiile continuă pe măsură ce apar noi elemente, potrivit declarației purtătorului de cuvânt al biroului federal.

Episoade similare au avut loc și la mijlocul lunii august, când cel puțin 12 universități au fost afectate de apeluri false de urgență. Atunci, un grup online care se autointitulează „Purgatory” și-a asumat responsabilitatea pentru seria de închideri, care a vizat inclusiv instituții precum Villanova, UT-Chattanooga și CU Boulder. Noile amenințări vin după cazul recent al uciderii lui Charlie Kirk, context menționat în relatările media, și au readus în prim-plan îngrijorările privind siguranța studenților și a personalului universitar.

Reacțiile din sfera politică au fost rapide. Hakeem Jeffries, liderul minorității din Camera Reprezentanților, a cerut o anchetă atentă din partea Departamentului de Justiție și a FBI, subliniind necesitatea de a nu ignora posibile acte de terorism intern, mai ales atunci când țintele apar a fi studenți afro-americani. Avocata și congresmena Jasmine Crockett a vorbit despre trauma constantă resimțită de studenți, remarcând că campusurile HBCU au fost tradițional „refugii sigure” pentru comunitate. De asemenea, reprezentantul Bennie Thompson a solicitat investigații detaliate din partea instituțiilor de aplicare a legii.

Numărul instituțiilor HBCU din Statele Unite este de 99, conform datelor Centrului Național pentru Statistică Educațională din 2022. Aceste colegii și universități au fost înființate inițial pentru a oferi acces la educație studenților de culoare, excluși la vremea respectivă din instituțiile destinate albilor. În prezent, aproximativ un sfert dintre studenții HBCU nu sunt de culoare, arată aceleași date, ceea ce reflectă evoluția demografică și diversificarea acestor campusuri în ultimele decenii.

Universitățile afectate au pus în aplicare protocoale de urgență, au suspendat activitățile și au emis avertismente către studenți și personal. Investigațiile în curs urmăresc să stabilească originea apelurilor, modalitatea de coordonare și dacă există sau nu amenințări credibile care să justifice măsuri suplimentare de securitate.

Susținătorul lui Trump, împușcat
Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk ar fi fost arestat
15:25 - Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk ar fi fost arestat
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă vineri, 12 septembrie, că suspectul în cazul asasinatului asupra influencerului MAGA Charlie Kirk ar fi fost arestat, potrivit CNN. „Cred cu un grad...
Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
15:21 - Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare (HBCU) au primit amenințări teroriste care au dus la anularea cursurilor și la închiderea temporară a...
Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
14:59 - Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unei dezbateri la un campus universitar, este cunoscut în online în mare parte ca urmare a declarațiilor sale controversate, lansate pe diferite platforme....
Charlie Kirk, acuzat că a devenit victima „culturii violenței pe care a construit-o”. Ce este Lista de Observație a Profesorilor, lansată de influencer în 2016
13:18 - Charlie Kirk, acuzat că a devenit victima „culturii violenței pe care a construit-o”. Ce este Lista de Observație a Profesorilor, lansată de influencer în 2016
Jurnalista și profesoara universitară Stacey Patton a postat pe rețelele sociale o mărturie care a devenit virală, în urma atacului mortal asupra influencerului Charlie Kirk. Aceasta...
Cinci dintre cele mai controversate declarații ale activistului american Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice
12:15 - Cinci dintre cele mai controversate declarații ale activistului american Charlie Kirk. De la conspirații legate de vaccinuri la execuții publice
Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea...
Foștii președinți ai SUA, mesaje după asasinarea lui Charlie Kirk. Ce au transmis Biden, Obama, Bush și Clinton
11:11 - Foștii președinți ai SUA, mesaje după asasinarea lui Charlie Kirk. Ce au transmis Biden, Obama, Bush și Clinton
Uciderea influencerului Charlie Kirk a atras un val de reacții la nivel mondial, de la condamnarea progresismului, la răspândirea multora dintre citatele sale pe care unii le consideră parte...
Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
10:52 - Extremiștii de la guvernare care dau vina pe „progresism” pentru uciderea lui Charlie Kirk. Cum leagă Corlățean dreptul femeii de a dispune de propriul corp de crima din SUA
Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel...
Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”
10:11 - Scandal în SUA după moartea lui Charlie Kirk. Casa Albă, furioasă pe directorul FBI: „Inacceptabil”
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali și foști oficiali au criticat declarația sa inexactă potrivit căreia un...
SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO
09:07 - SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk. Imagini cu al doilea om în stat ducând sicriul la Air Force One VIDEO
Oficialii SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk, influencerul apropiat de MAGA, asasinat miercuri, 10 septembrie, din motive necunoscute încă. Sicriul lui Kirk a fost cărat de...
FBI a publicat noi imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk. Recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație VIDEO
09:03 - FBI a publicat noi imagini cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk. Recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație VIDEO
După asasinarea conservatorului Charlie Kirk, apropiat al mișcării MAGA, FBI a publicat o nouă înregistrare video cu presupusul ucigaș, vineri, 12 septembrie. Pe lângă noile imagini de la...
Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
07:55 - Trump, speriat de asasinarea lui Charlie Kirk. Casa Albă ia măsuri de securitate suplimentare
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk. Ceremonia...
America, în panică după asasinarea lui Charlie Kirk. Amenințări cu bombă la sediul Partidului Democrat și la mai multe colegii și universități
Ieri, 23:42 - America, în panică după asasinarea lui Charlie Kirk. Amenințări cu bombă la sediul Partidului Democrat și la mai multe colegii și universități
O amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat (DNC) a fost considerată necredibilă, au declarat joi, 11 septembrie, reprezentanții formațiunii politice și Poliția Capitoliului, un...
Străinii care se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk nu vor fi primiți în SUA, avertizează Departamentul de Stat
Ieri, 21:58 - Străinii care se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk nu vor fi primiți în SUA, avertizează Departamentul de Stat
Cetățenii străini care se declară satisfăcuți de moartea activistului Charlie Kirk sau care încearcă să justifice uciderea acestuia vor fi sancționați de autoritățile SUA, inclusiv...
UPDATE FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk și oferă o recompensă de 100.000$ pentru informații care duc la arestarea sa FOTO
Ieri, 20:38 - UPDATE FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk și oferă o recompensă de 100.000$ pentru informații care duc la arestarea sa FOTO
FBI a publicat imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației activiste conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul...
CTP, fără empatie pentru Charlie Kirk. "Ucigașul l-a trimis printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament"
Ieri, 20:26 - CTP, fără empatie pentru Charlie Kirk. "Ucigașul l-a trimis printre cei câțiva care merită să fie uciși pentru a fi menținut Al Doilea Amendament"
Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure
Ieri, 19:32 - Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk joi, 10 septembrie, este gravată cu „ideologie trans și antifascistă”, au dezvăluit polițiștii care au descoperit arma crimei....
Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Ieri, 17:49 - Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi o solicitare a unor europarlamentari din grupurile de dreapta de a ține un minut de reculegere în memoria activistului...
Reacția Dianei Șoșoacă după asasinarea lui Charlie Kirk. „A avut curajul să spună adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură”
Ieri, 17:35 - Reacția Dianei Șoșoacă după asasinarea lui Charlie Kirk. „A avut curajul să spună adevărul într-o lume dominată de minciună, manipulare și cenzură”
Președinta S.O.S. România, Diana Șoșoacă, spune că asasinarea activistului de dreapta Charlie Kirk este un semnal pentru întreaga lume democratică în care libertatea de exprimare este mai...
#charlie kirk impuscat, #amenintari, #universitati sua , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"E dezgustator!" / "Ma bucur ca a vorbit". Adevarul despre viata personala a lui Carlos Alcaraz a iesit la iveala
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
Aventurile a doi vloggeri in locul unde romanii sunt mai urati ca oriunde. "Cea mai mare placere a lor e sa bata straini pe strada"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Simion, ironic la adresa USR în scandalul cărților de vizită cu foiță de aur. "E nevoie de guvern serios, nu de clovni"
  2. Cehia trimite în Polonia o unitate specială și un elicopter echipat pentru misiuni anti-dronă
  3. Tânăr de 21 de ani din Călărași, arestat după ce și-a sechestrat iubita și a legat-o cu bandă adezivă
  4. Primele declarații ale femeii care voia să meargă cu 6 cuțite la un eveniment AUR din Parlament: „Eram în grabă și am uitat să scot portfardul”
  5. Donald Trump anunță că suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk ar fi fost arestat
  6. Scenariu de coșmar pe campusurile americane, după uciderea lui Charlie Kirk. Valul de amenințări a dus la închiderea unor universități
  7. Sindicaliștii din administrația publică protestează pe 15 septembrie în Piața Victoriei: ”Nu mai avem oameni noi care să vină în sistem”
  8. Charlie Kirk și-ar fi obligat fiica să nască copilul rezultat dintr-un ipotetic viol. Care au fost cele mai controversate declarații ale influencerului
  9. Oligarhul fugar Vladimir Plahotniuc ar putea fi extrădat în R. Moldova cu doar câteva zile înaintea alegerilor parlamentare
  10. Cinci tineri, loviți în plin de un șofer beat și drogat. Suspectul a fugit de la locul faptei, dar a făcut alt accident VIDEO