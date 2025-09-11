Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Arma cu care a fost ucis Charlie Kirk a fost găsită. Asasinul este încă liber, dar FBI l-ar fi identificat și este pe urmele lui

Autor: Constantin Dimitriu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 16:46
726 citiri
Arma cu care a fost ucis Charlie Kirk a fost găsită. Asasinul este încă liber, dar FBI l-ar fi identificat și este pe urmele lui
Charlie Kirk - Foto Hepta

Arma cu care a fost asasinat Charlie Kirk, activist conservator și aliat al lui Donald Trump, a fost recuperată, a anunțat FBI într-o conferință de presă din seara zilei de 11 septembrie. De asemenea, autoritățile au imagini cu asasinul, despre care spun că arată a student și că pare să aibă și vârsta de student, ceea ce l-a ajutat să se ascundă în mulțime.

Șeful Departamentului de Siguranță Publică din Utah, Beau Mason (n.r. echivalentul ministrului de Interne al statului Utah), a dezvăluit că suspectul a ajuns în apropierea campusului la ora 11:52, ora locală. Anchetatorii au reușit să îi refacă traseul prin campus, până la locul de unde a tras. După împușcături, anchetatorii au constatat că asasinul a sărit de pe acoperiș și a fugit din campus într-un cartier din apropiere.

Același Beau Mason a mai afirmat că suspectul părea să fie student, așa că s-a integrat foarte bine în campus, fără să trezească suspiciuni.

Robert Bohls, agentul FBI care conduce ancheta, a spus că arma crimei a fost recuperată în această dimineață dintr-o pădure din zonă. Este vorba de o pușcă cu repetiție, de mare putere. De asemenea, în preajmă a fost găsită și o urmă de pantof, posibil a suspectului, a mai afirmat agentul FBI.

Dar poate cea mai importantă informație care a ieșit din această conferință de presă este că FBI are imagini video și foto bune ale suspectului, care ajută la identificarea acestuia. Agentul Bohls nu a vrut să dea detalii, mai ales dacă imaginile includ și fața asasinului, dar a spus că vor urma mai multe vești în curând.

Moartea prin împușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcării pro-Trump, a stârnit un val de reacții politice la Washington și în întreaga Americă. În timp ce Donald Trump a acuzat „retorica stângii radicale” că ar fi alimentat asasinatul, adversarii săi politici au condamnat la unison violența, avertizând asupra escaladării tensiunilor ideologice într-o societate deja profund divizată. Tragedia readuce în prim-plan riscul radicalizării și fragilitatea climatului politic american în pragul noilor alegeri.

Podcasterul conservator, purtătorul de cuvânt al tinerilor pro-Trump, a fost ucis în timpul unei întâlniri publice la o universitate din Utah

Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
Pe cine învinuiește Donald Trump pentru împușcarea aliatului său Charlie Kirk. Amenințarea lansată de președinte
Moartea prin împușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcării pro-Trump, a stârnit un val de reacții politice la Washington și în întreaga Americă. În timp ce...
Sorin Grindeanu, după uciderea lui Charlie Kirk. „Este un act abominabil”. Gabriela Firea: „Această tragedie va schimba lumea”
Sorin Grindeanu, după uciderea lui Charlie Kirk. „Este un act abominabil”. Gabriela Firea: „Această tragedie va schimba lumea”
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat, joi, 11 septembrie, că asasinarea lui Charlie Kirk este un ”act abominabil” și a transmis un mesaj de condoleanțe familiei...
#charlie kirk, #asasinat charlie kirk, #ancheta fbi kirk, #Donald Trump, #Partidul Republican, #arme sua, #FBI , #Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
I-a dat de gol in direct: ea e noua iubita a lui Carlos Alcaraz! "Zvonurile sunt adevarate"
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Dronele ruse care au violat spațiul aerian al Poloniei vizau un hub logistic. Bundeswehr-ul le-a urmărit pe radar și a partajat datele cu NATO
  2. Îngrijitor ucis de lei chiar în fața turiștilor. „S-a apropiat încet și l-a apucat din spate” VIDEO
  3. Închisoare cu executare pentru un tânăr din Satu Mare care a ucis în bătaie un câine. Cum și-a motivat faptele
  4. Arma cu care a fost ucis Charlie Kirk a fost găsită. Asasinul este încă liber, dar FBI l-ar fi identificat și este pe urmele lui
  5. Site-ul oficial al cărţii electronice de identitate a fost clonat. Avertismentul Ministerului Afacerilor Interne
  6. Avionul rezistent la accidente. Un sistem revoluționar folosește inteligența artificială și airbaguri uriașe pentru a salva vieți
  7. Elev bătut cu pumnii de un coleg în sala de clasă. Adolescentul a ajuns la spital. Ce măsuri a luat Poliția
  8. Criminalul Gheorghe Dincă vrea să meargă la spital fără paza permanentă. Cererea depusă la Tribunalul Dolj
  9. Care este topul pensiilor din România. Banii pe care îi primesc pensionarii „speciali” față de pensionarii „normali”
  10. Românii trăiesc mai puțin decât restul europenilor. Doar bulgarii stau mai rău decât noi