Arma cu care a fost ucis Charlie Kirk a fost găsită. Asasinul este încă liber, dar FBI l-ar fi identificat și este pe urmele lui

Arma cu care a fost asasinat Charlie Kirk, activist conservator și aliat al lui Donald Trump, a fost recuperată, a anunțat FBI într-o conferință de presă din seara zilei de 11 septembrie. De asemenea, autoritățile au imagini cu asasinul, despre care spun că arată a student și că pare să aibă și vârsta de student, ceea ce l-a ajutat să se ascundă în mulțime.

Șeful Departamentului de Siguranță Publică din Utah, Beau Mason (n.r. echivalentul ministrului de Interne al statului Utah), a dezvăluit că suspectul a ajuns în apropierea campusului la ora 11:52, ora locală. Anchetatorii au reușit să îi refacă traseul prin campus, până la locul de unde a tras. După împușcături, anchetatorii au constatat că asasinul a sărit de pe acoperiș și a fugit din campus într-un cartier din apropiere.

Același Beau Mason a mai afirmat că suspectul părea să fie student, așa că s-a integrat foarte bine în campus, fără să trezească suspiciuni.

Robert Bohls, agentul FBI care conduce ancheta, a spus că arma crimei a fost recuperată în această dimineață dintr-o pădure din zonă. Este vorba de o pușcă cu repetiție, de mare putere. De asemenea, în preajmă a fost găsită și o urmă de pantof, posibil a suspectului, a mai afirmat agentul FBI.

Dar poate cea mai importantă informație care a ieșit din această conferință de presă este că FBI are imagini video și foto bune ale suspectului, care ajută la identificarea acestuia. Agentul Bohls nu a vrut să dea detalii, mai ales dacă imaginile includ și fața asasinului, dar a spus că vor urma mai multe vești în curând.

Moartea prin împușcare a lui Charlie Kirk, una dintre cele mai vizibile voci ale mișcării pro-Trump, a stârnit un val de reacții politice la Washington și în întreaga Americă. În timp ce Donald Trump a acuzat „retorica stângii radicale” că ar fi alimentat asasinatul, adversarii săi politici au condamnat la unison violența, avertizând asupra escaladării tensiunilor ideologice într-o societate deja profund divizată. Tragedia readuce în prim-plan riscul radicalizării și fragilitatea climatului politic american în pragul noilor alegeri.

Podcasterul conservator, purtătorul de cuvânt al tinerilor pro-Trump, a fost ucis în timpul unei întâlniri publice la o universitate din Utah

