Asasinul care a pus pe jar SUA a fost prins. Tyler Robinson, 22 de ani, l-a ucis pe Charlie Kirk. Tatăl lui l-a dat de gol. Mesajele înfiorătoare de pe gloanțe

Autor: Constantin Dimitriu
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 17:15
Tyler Robinson, asasinul lui Charlie Kirk FOTO Fox News

Asasinul lui Charlie Kirk a fost prins, a confirmat FBI. Este vorba de un tânăr de 22 de ani, Tyler Robinson, din Utah, student la o universitate din stat, care a fost dat de gol de tatăl său, au transmis autoritățile. Guvernatorul din Utah a spus „l-am prins”, amintind de cuvintele lui Barack Obama atunci când a fost neutralizat Osama bin Laden. Anterior, Donald Trump dezvăluise, în timpul unei emisiuni la Fox News, că este destul de sigur că asasinul a fost prins.

Spencer Cox, guvernatorul de Utah, a dat detalii despre cum a fost prins asasinul și cum a plănuit acesta fapta. Tyler Robinson i-a spus tatălui său ce a făcut, tatăl a vorbit cu un prieten de familie iar acest prieten a luat legătura cu șeriful local, spunând că știe cine este și unde este asasinul lui Charlie Kirk. Guvernatorul a mulțumit familiei că a luat legătura cu autoritățile.

Potrivit Daily Mail, tatăl lui Tyler a lucrat 27 de ani la biroul șerifului din Washington County, statul Utah.

Cox a dezvăluit că anchetatorii au analizat înregistrările video și l-au identificat pe Robinson sosind într-un vehicul Dodge Challenger în jurul orei locale 08:29, pe 10 septembrie. Când anchetatorii au mers să-l aresteze, pe 12 septembrie, acesta a fost observat purtând haine identice cu cele din înregistrări, inclusiv un „tricou simplu maro, pantaloni scurți de culoare deschisă, o șapcă neagră cu logo alb și pantofi de culoare deschisă”.

Cum a fost plănuită crima

Cox a continuat să spună că un membru al familiei suspectului le-a spus anchetatorilor că Tyler Robinson a devenit „mai politic” în ultimii ani.

Cox spune că acel membru al familiei și-a amintit de un incident recent în care Robinson a venit la cină înainte de 10 septembrie și a menționat că Charlie Kirk vine la Universitatea Utah Valley și a vorbit despre motivul pentru care „nu-l place pe el și punctele sale de vedere”. Robinson i-a spus unui membru al familiei că „Kirk era plin de ură și că răspândea ură”, potrivit lui Cox, citat de BBC.

Guvernatorul a povestit și că anchetatorii l-au intervievat pe colegul de cameră din cămin al lui Robinson, care le-a arătat mesaje între el și un cont cu numele „Tyler” de pe aplicația de mesagerie Discord.

Mesajele de la „Tyler” menționa necesitatea recuperării unei puști dintr-un punct de colectare, lăsarea acesteia într-un tufiș, supravegherea unei zone în care a fost lăsată pușca și lăsarea armei înfășurate într-un prosop, spune Cox.

El spune că mesajele menționau și gravarea gloanțelor, o lunetă și faptul că pușca era „unică”. „Tyler” a menționat în mesaje, de asemenea, că și-a schimbat ținutele, adaugă Cox.

Lucrurile din mesaje s-au întâmplat în realitate. Anchetatorii au găsit pușca cu repetiție și cu lunetă înfășurată în prosop. Pe gloanțele care nu au fost trase, erau mesaje precum „Hei, fascistule, prinde!”, „o bella ciao, bella ciao” (cântec al partizanilor comuniști italieni din al Doilea Război Mondial, nr) și „dacă citește asta, ești gay lmao”, a mai dezvăluit guvernatorul statului Utah, unde a avut loc crima

