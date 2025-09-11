Străinii care se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk nu vor fi primiți în SUA, avertizează Departamentul de Stat

Cetățenii străini care se declară satisfăcuți de moartea activistului Charlie Kirk sau care încearcă să justifice uciderea acestuia vor fi sancționați de autoritățile SUA, inclusiv prin restricționarea dreptului de a intra în Statele Unite.

Acest avertisment dur a fost transmis de Chris Landau, adjunctul secretarului de stat al SUA Marco Rubio, pe contul său de X, la data de 11 septembrie 2025.

In light of yesterday’s horrific assassination of a leading political figure, I want to underscore that foreigners who glorify violence and hatred are not welcome visitors to our country. I have been disgusted to see some on social media praising, rationalizing, or making light… — Christopher Landau (@DeputySecState) September 11, 2025

Chris Landau a anunțat că Departamentul de Stat a emis instrucțiuni clare către personalul consular. Conform acestora, orice solicitant de viză sau cetățean străin care glorifică sau care încearcă să justifice atacul împotriva lui Kirk va fi vizat de „acțiuni corespunzătoare”, care vor include și restricții de acces pe teritoriul Statelor Unite.

Departamentul de Stat transmite acest avertisment la o zi după ce Charlie Kirk, un puternic susținător al președintelui Donald Trump, a fost împușcat mortal într-un campus universitar din statul Utah.

„Nu vom primi în Statele Unite persoane care promovează ura și violența. O astfel de retorică este incompatibilă cu valorile noastre și cu siguranța națională”, a avertizat Chris Landau. Oficialul Departamentului de Stat a îndemnat utilizatorii de pe Internet să raporteze mesajele care glorifică asasinarea lui Kirk.

Aceste tipuri de sancțiuni s-ar înscrie în cadrul legislației SUA privind imigrația și securitatea națională. Legislația permite autorităților SUA să refuze acordarea de vize sau accesul în țară pentru persoane suspectate de simpatii teroriste sau de susținere a violenței.

Ancheta privind asasinarea lui Charlie Kirk este în plină desfășurare. Ucigașul încă nu a fost capturat.

