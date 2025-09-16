În mintea asasinului. Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”

Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor cetățeni înarmați cu arme de foc. Conflictele ideologice escaladează în Occident. După manifestarea extremistă recentă, respectiv asasinarea influencerului Charlie Kirk, președintele Donald Trump a arătat cu degetul către „stânga radicală”.

Până la uciderea lui Kirk, evenimente șocante similare au avut loc în ultimii ani:

Pe 9 noiembrie 2023, conservatorul Alejo Vidal-Qadras, fondator al partidului spaniol VOX, fost vicepreședinte al Parlamentului European, a fost victima unei tentative de asasinat, în Madrid. Un atacator aflat pe scaunul din spate al unei motociclete l-a împușcat în zona capului pe politician, dar acesta a reușit să supraviețuiască. Ancheta a ridicat ipoteze legate de posibile motivații politice sau teroriste.

Pe 15 mai 2024, premierul slovac Robert Fico a fost împușcat în plină zi, pe stradă. Un bărbat de 71 de ani care a recunoscut că nu este de acord cu politicile lui Fico a tras cinci gloanțe în direcția premierului, la o adunare publică din orașul Handlova. Liderul slovac a fost transportat de urgență la spital, iar medicii au reușit să-l salveze.

Pe 13 iulie 2024, în campania pentru alegerile prezidențiale, în Pennsylvania, lui Donald Trump i-a trecut glonțul pe la ureche, la propriu. La mitingul organizat de către Trump și republicani, un tânăr de 20 de ani a tras opt focuri de armă către cel care avea să redevină președinte. O persoană prezentă la miting a murit pe loc, alte două au fost grav rănite. Ulterior, în septembrie 2024, un alt individ, în vârstă de 58 de ani, a fost prins pe terenul de golf din Florida, în timp ce stătea la pândă, pentru a-l împușca pe Trump.

Ads

Pe 11 septembrie 2025, formatorul de opinie din spectrul conservator Charlie Kirk a fost împușcat de un individ, la un eveniment în aer liber, în statul Utah. Suspectul se află în arest. Guvernatorul din Utah, Spencer Cox, a declarat că este vorba despre „un asasinat politic”, în condițiile în care Kirk era un susținător al lui Trump și un promotor al valorilor conservatoare. De asemenea, potrivit lui Cox, presupusul asasin este un aderent al „ideologiei de stânga”.

Radu Enache, specialist în comunicare politică: „Dispariția lui Charlie Kirk va avea niște efecte politice majore”

Despre cel mai recent eveniment sângeros, Ziare.com a discutat cu analistul politic Radu Enache și cu psihologul Radu Leca.

Potrivit Radu Enache, atacurile armate vin într-o perioadă marcată turbulențe sociale și de conflicte ideologice, așa cum s-a mai întâmplat de-a lungul timpului.

Ads

„Există o politizare din ce în ce mai accentuată a acțiunilor violente în vremurile noastre. În perioadele de criză - economică, politico-socială, acțiunile violente, radicale, au o frecvență tot mai mare. În perioadă de acalmie, de prosperitate, scad. Faptul că în ultima vreme au fost atentate, crime comise asupra unor personalități implicate politic nu ar fi de mirare dacă observăm că există o criză politică și chiar geopolitică în lumea de astăzi.

Dacă facem abstracție de politizarea aceasta, avem o împărțire în două categorii: unii vor să devină celebri, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui John Lennon, respectiv asasinul său, care-i era fan; celelalte asasinate politice sunt cele care vizează o personalitate a cărei dispariție ar duce cumva la o rearanjare a unor jocuri politice și la o rearanjare a puterii în lume. Asasinarea lui Charlie Kirk poate fi ori din categoria I, ori din categoria a II-a”, a explicat specialistul în comunicare politică.

Dispariția trumpistuluij Kirk ar putea genera o puternică emulație în rândul susținătorilor curentului MAGA.

Ads

„Și mai e un lucru foarte important în lumea americană: SUA, de la asasinarea lui Abraham Lincoln, până la asasinarea lui John Fitzgerald Kennedy sau a lui Martin Luther King a avut o lungă istorie a încercării unora de a distruge personalități politice. Dispariția lui Charlie Kirk va avea niște efecte politice majore, cel puțin pe termen scurt. În mod cert, acest asasinat va mobiliza partizanii lui Donald Trump și conservatorii americani.

Totodată, îi va demobiliza pe democrați, deși asasinul ar fi republican, alb, potrivit poliției. Dar în cazul lui Kennedy și al lui Trump, America are o disponibilitate uriașă de a construi și de a crede conspirații. Nu știm cât de justificate, de argumentate, de reale sunt scenariile care se vehiculează, dar e mai puțin important acum dacă sunt reale, pe cât de important e faptul că această dispariție violentă e a unui tip care era iconic pentru susținătorii lui Trump, conservatori, o dispariție care va genera o emoție profundă”, a mai punctat Enache.

Ads

Criminalul lui Kirk ar putea fi un „asasin singuratic”, e de părere analistul.

„E greu de spus dacă acest presupus criminal este exponentul unei ideologii extremiste. Cu siguranță un asasinat cu nuanță politică e un act extrem, de terorism. Dar, ca o încadrare personală, nu știu dacă asasinul lui Abraham Lincoln ar putea fi descris ca terorist în termenii politici de la acea vreme, de la 1865. Atunci, abolirea sclaviei era un act revoluționar și trebuie să recunoaștem că un astfel de act poate fi definit și ca un act extremist. Asasinul putea să pretindă că el reacționează la o lege extremistă, nu că acționează.

Prin urmare, nu știu dacă asasinul este încadrabil într-o ideologie extremistă. El pare din contextul american și din cultura politică și civică americană mai degrabă un asasin singuratic. E mai puțin încadrabil într-un curent. Probabil, dacă asasinul ar fi fost o persoană de culoare din mișcarea BLM, atunci se putea încadra ideologic. Altfel, parte mai degrabă un eveniment de natură să ridice miza unui joc politic clar, între conservatori și progresiști, între republicani și democrați”, a mai precizat Radu Enache.

Ads

Psihologul Radu Leca: „Asasinatul lui Charlie Kirk a fost realizat la comandă, utilizându-se un om instabil emoțional, manipulat”

Psihologul Radu Leca ia în calcul scenariul „asasinatului la comandă”.

„În cazul creștinului Charlie Kirk, activist politic cunoscut, ce susținea ideologia creștină si pro-americană a lui Donald Trump, un asemenea eveniment este văzut nu doar ca un gest de violență personală, ci ca un act politic radical, cu scopul de a influența și destabiliza structurile sociale și politice. Asasinatul lui Charlie Kirk a fost realizat din punctul meu de vedere la comandă, utilizându-se un om instabil emoțional, manipulat mental”, a punctat Leca, pentru Ziare.com.

Psihologul a intrat în mintea asasinului.

„Din punct de vedere psihologic, motivațiile asasinatului politic conțin de la ură personală și vendetă până la ideologii extreme și dorința de schimbare radicală. Făptașii, dar și cei ce manipulează făptașii în a întreprinde gesturi extreme, prin radicalizare, prezintă trăsături de personalitate asociate cu narcisismul, paranoia sau tulburări de personalitate antisociale, ori sunt pur și simplu psihopați. Radicalizarea psihologică a unei persoane este accelerată de factori externi, ca de exemplu propagandă intensivă, medii socio-economice dificile sau sentimentul de alienare față de societate, ori inducerea rămânerii în istorie. Asasinatul este perceput patologic de individul care îl comite ca un sacrificiu sau ca o declarație necesară pentru o cauză mai mare.

Ads

Din perspectivă psihopolitică, asasinatul lui Charlie Kirk este văzut ca un simbol al neputinței adversarilor politici, neputință exprimată față de poziția creștină și pro-familie avută de acesta, dar și ca o polarizare extremă a tensiunilor politice”, a precizat Leca.

Asasinarea lui Kirk reprezintă un eveniment încărcat de simbolism, susține analistul.

„Într-o eră în care retorica politică ajunge la extreme și unde social media amplifică vocile radicale, individul devine nu doar un purtător de cuvânt al propriei credințe, ci un simbol al taberei politice pe care o reprezintă. Eliminarea unei figuri publice creștine si pro-familie este percepută de asasin ca o modalitate de a trimite un mesaj puternic celor care împărtășesc sau susțin ideologiile opuse.

Analizarea unui asemenea eveniment ia în considerare și contextul politic mai larg. La fel cum moartea unei figuri publice declanșează proteste și tulburări sociale, tot așa întărește viziunea și acțiunile creștine existente, generând martiri și amplificând diviziunile. Acțiuni de acest fel sunt urmate de represalii politice, investigații și uneori regândirea politicilor de securitate”, a comentat psihologul.

Ads

Radu Leca vorbește, de asemenea, despre rădăcinile extremismului, în contextul turbulent din Occident.

„Din punct de vedere psihologic, extremismul nu este doar produsul gândirii de grup sau al influenței comunitare; este și rezultatul unei combinații de factori individuali precum traume personale, marginalizare socială și o căutare disperată de identitate și scop. Indivizii care adoptă ideologii extremiste tind să manifeste o nevoie acută de apartenență și recunoaștere a meritelor. În timp ce un individ se percepe ca fiind eroul propriei istorii, motivele psihologice se regăsesc în nevoia de a-și reafirma valoarea personală și convingerile. Asasinii internalizează și absolutizează ideologia respectivă, percepând-o ca pe un adevăr suprem care justifică orice acțiune, inclusiv violența.

În acest context, extremismul devine un mecanism de apărare împotriva simțămintelor de nesemnificativitate și de lipsă de putere. Frustrarea și neîncrederea în structurile democratice sunt alimentate de o percepție că opiniile moderate nu sunt suficiente pentru a aduce schimbarea dorită. Analiza psihopolitică a acestor mișcări extremiste trebuie să țină cont de climatul social și politic în care prind rădăcini. Într-o lume din ce în ce mai polarizată, canalele media și socializarea digitală joacă roluri esențiale în facilitarea tranziției spre extremism. Ideologiile extremiste sunt adesea simplificate și promovate prin mesaje persuasive care identifică și demonizează un ‘altul’ perceput, consolidând astfel identitatea grupului prin opoziție”, a punctat psihologul.

Specialistul crede că manifestările barbare din Occident au cauze înrădăcinate de zeci de ani.

„Privind la nivel macro, globalizarea și schimbările economice rapide au creat un sentiment de declin în plan economic și cultural, pentru mulți care simt că identitatea și modul de viață lor sunt amenințate. În acest context, măsurile de securitate tradiționale nu sunt suficiente pentru a aborda cauzele profunde ale violenței politice extreme. Soluțiile necesită reforme structurale pentru a construi o societate mai incluzivă, unde diversitatea de opinii este acceptată și unde dialogul deschis poate preîntâmpina radicalizarea.

Sporirea acțiunilor violente din Occident este un simptom al unor probleme mai adânci care s-au dezvoltat în ultimele decenii. În mintea celor radicalizați, violența devine un vehicul prin care își pot exprima disprețul față de un sistem pe care îl consideră corupt și deficitar. Este nevoie urgentă de lideri care să medieze și să unifice, de politici care să reducă inegalitatea și de inițiative care să promoveze empatia și înțelegerea mutuală în comunități tot mai diverse cultural și social. Prin aceste mijloace, poate că vom putea începe să combatem rădăcinile violenței și să construim un viitor mai stabil și mai pașnic” a concluzionat Radu Leca.

Ads