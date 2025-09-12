FBI a publicat o nouă înregistrare video cu suspectul în cazul asasinatului lui Charlie Kirk. Recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație VIDEO

După asasinarea conservatorului Charlie Kirk, apropiat al mișcării MAGA, FBI a publicat o nouă înregistrare video cu presupusul ucigaș, vineri, 12 septembrie. Pe lângă noile imagini de la locul de la locul atacului din Utah, autoritățile americane au anunțat și o recompensă de 100.000 de dolari pentru orice informație care ar duce la capturarea ucigașului.

La mai bine de 24 de ore după ce Kirk a fost împuşcat în timp ce vorbea în faţa a mii de oameni la o universitate din Utah, guvernatorul statului, alături de directorul FBI Kash Patel şi alţi oficiali, a declarat: „Avem nevoie de cât mai mult ajutor posibil”.

„Nu putem face treaba noastră fără ajutorul populaţiei”, a declarat guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, adăugând că FBI-ul a primit până acum peste 7.000 de indicii şi informaţii.

Noul videoclip arată o persoană purtând o pălărie, ochelari de soare şi o cămaşă neagră cu mâneci lungi, care aleargă pe acoperiş, se caţără pe marginea clădirii şi sare pe pământ. Se crede că suspectul a fugit în cartierul local după ce a tras un singur foc. El nu a fost încă identificat.

Anchetatorii au declarat că au obţinut indicii, printre care o amprentă a palmei, o urmă de pantof şi o puşcă de vânătoare de mare putere găsită într-o zonă împădurită de-a lungul traseului pe care a fugit trăgătorul. Însă nu au numit încă niciun suspect şi nu au menţionat niciun motiv pentru crimă.

The FBI is releasing video of the shooter who murdered Charlie Kirk at Utah Valley University on September 10, 2025. Following the shooting, the individual jumps from a rooftop and runs away from the location. Trace evidence collected from the rooftop includes shoe impressions, a… pic.twitter.com/hDVVFKUhYl — FBI Salt Lake City (@FBISaltLakeCity) September 12, 2025

Apelurile directe la sprijinul publicului în cadrul conferinţei de presă nocturne par să semnaleze eforturile continue ale forţelor de ordine de a identifica autorul împuşcăturilor şi de a-i stabili locul unde se află. Autorităţile nu au răspuns la întrebări, iar Patel nu a luat cuvântul în cadrul conferinţei de presă. FBI oferă până la 100.000 de dolari pentru informaţii care duc la identificarea şi arestarea persoanei respective.

Moartea lui Kirk – un aliat apropiat al preşedintelui Donald Trump – a atras din nou atenţia asupra ameninţării crescânde a violenţei politice în Statele Unite, care, în ultimii ani, a traversat întreg spectrul ideologic. Asasinatul a fost condamnat de liderii politici din ambele tabere politice.

În apelul său pentru informaţii, Cox a declarat joi că „există o cantitate enormă de dezinformare” online. „Adversarii noştri vor violenţă”, a spus Cox. „Avem boţi din Rusia, China şi din întreaga lume care încearcă să instaureze dezinformarea şi să încurajeze violenţa. Vă încurajez să îi ignoraţi, să opriţi aceste fluxuri.”

Cox s-a angajat, de asemenea, să găsească ucigaşul şi să solicite pedeapsa cu moartea.

Sicriul cu trupul lui Kirk a ajuns în statul său natal, Arizona, la bordul avionului Air Force Two, însoţit de vicepreşedintele JD Vance. Soţia lui Vance, Usha, a coborât din avion împreună cu văduva lui Kirk, Erika.

Vance a ajutat la transportarea sicriului lui Kirk împreună cu un grup de militari în uniformă, în timp ce acesta era încărcat în avion. Organizaţia conservatoare pentru tineri a lui Kirk, Turning Point USA, avea sediul în Phoenix.

„O mare parte din succesul pe care l-am avut în această administraţie se datorează în mod direct abilităţii lui Charlie de a organiza şi reuni”, a scris Vance pe reţelele de socializare, referindu-se la rolul lui Kirk în alegerea lui Donald Trump anul trecut. „El nu ne-a ajutat doar să câştigăm în 2024, ci ne-a ajutat să completăm personalul întregului guvern.”

Kirk era un provocator şi o figură controversată, căruia i se atribuie meritul de a fi contribuit la atragerea tinerilor, în special a bărbaţilor, în mişcarea Make America Great Again (Maga) a preşedintelui SUA.

Donald Trump, care a declarat că îi va acorda lui Kirk Medalia Libertăţii postum, a vorbit joi cu soţia lui Kirk.

El a spus că autorităţile fac „progrese importante” în urmărirea suspectului şi că, în ceea ce priveşte motivul, are „indicii... dar vă vom informa despre asta mai târziu”.

La doar câteva ore după ce Kirk a fost declarat mort, după ce a fost transportat de urgenţă la un spital din apropiere miercuri, Trump a transmis un mesaj video din Biroul Oval, promiţând că va găsi suspectul.

„Administraţia mea îi va găsi pe toţi cei care au contribuit la această atrocitate şi la alte acte de violenţă politică, inclusiv organizaţiile care finanţează şi susţin”, a declarat Trump.

La o zi după discursul său incendiar, în care a dat vina pe „stânga radicală” pentru moartea lui Kirk, Trump a părut să adopte un ton mai conciliant, fiind de acord cu sugestia unui reporter că susţinătorii săi nu ar trebui să răspundă cu violenţă.

