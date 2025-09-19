Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”

Autor: Andi Miron
Vineri, 19 Septembrie 2025, ora 04:15
191 citiri
Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”
Charlie Kirk, Donald Trump, Joe Biden, Marine Le Pen / FOTO: C. Kirk (FB), capturi video YT, Bardella (FB)

Asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk a generat noi dezbateri în America, dar și în comunitatea europeană. Donald Trump a declarat că extremistul care a comis crima este un exponent al stângii radicale progresiste, aspect ce readuce în discuție clivajele societăților contemporane.

Crima comisă de asasinul lui Kirk a fost comisă cu premeditare, arată cercetările anchetatorilor. Ura scăpată de sub control a agresorului a produs consecințe fatale la evenimentul public în cadrul căruia a fost ucis influencerul. Acum, criminalul riscă pedeapsa cu moartea.

Psiholog: „Se poate genera o reacție în lanț, în ambele părți ale spectrului politic”

Psihologul Radu Leca a tras primele concluzii în urma evenimentului nefericit.

„Asasinatul reprezintă un act violent extrem, care are implicații profunde atât asupra psihologiei individuale, cât și asupra peisajului politic, dar și asupra psihologiei unui întreg popor”, a comentat Leca pentru Ziare.com.

Psihologul a oferit câteva explicații cu privire la modul în care manifestările extremiste ajung să se manifeste, inclusiv în societățile occidentale, considerate civilizate.

„Indivizii radicalizați încearcă să inspire sau să provoace schimbări prin violență simbolică, care să atragă atenția și să polarizeze și mai mult societatea. Actele sunt intenționate nu doar să elimine o țintă anume, ci și să provoace o reacție de teamă sau antagonism care să valideze și să extindă retorica extremistă.

Extremismul apare ca o reacție predictibilă într-un mediu politic și social care nu oferă soluții bazate pe incluziune sau pe dialog. Lipsa angajamentului civic, a educației și a accesului echitabil la resurse economice contribuie la sentimentul de alienare care îi împinge pe unii indivizi să se îndepărteze de normalitate și să se alăture mișcărilor de stradă, vocale sau violente”, a punctat Leca.

Asasinarea lui Kirk poate adânci diviziunile din societate și riscă să inspire în mod negativ și alte persoane cu impulsuri radicale, este de părere specialistul.

„Într-un context în care partidele politice sunt deja radicalizate și polarizate, un asasinat servește la aprofundarea acestei diviziuni. Se poate genera o reacție în lanț, în care ambele părți ale spectrului politic pot adopta poziții 'mai extreme'.

Evident că apare un risc de destabilizare a climatului politic existent și de creștere a violenței politice, ajungându-se până la limitarea libertăților civile și la o căutare intensificată de țapi ispășitori. În acest sens, asasinatul capătă dimensiuni care depășesc motivațiile inițiale ale făptașului, devenind o piesă dintr-un mozaic mai complex de conflicte sociale și politice”, a punctat analistul.

Între timp, societatea și actorii politici trebuie să găsească soluții pentru a împiedica noi tragedii.

„Asasinarea lui Charlie Kirk reprezintă nu doar un eveniment individual tragic, ci un simptom al unui sistem social și politic din ce în ce mai fragil, în care astfel de acte găsesc teren propice pentru manifestare.

Evenimentul ne forțează să reflectăm asupra stării noastre colective și să căutăm modalități de a preveni escaladarea spre violență și diviziuni ireparabile în viitor”, a explicat Leca.

Analist politic: „Democrația liberală occidentală a avut, cam din 2015 încoace, un fel tot mai restrictiv de a asculta glasurile opoziției”

Manifestările extremiste din ultimii ani, precum asasinarea influencerului Kirk, dar și tentativele de asasinare a altor lideri conservatori precum Trump și Fico, amintesc de perioadele de criză din secolul trecut, avertizează analistul politic Radu Enache.

„Sunt perioade în care crizele generale intensifică emoții individuale care, firește, duc la astfel de acte de violență individuală asupra unor personalități, asupra unor persoane percepute ca reprezentative pentru o anumită ură.

Dacă ne aducem aminte, la finalul anilor '20, respectiv în anii '30, în perioada interbelică, a existat o frecvență ridicată a asasinatelor politice. Regele Iugoslaviei de atunci, Alexandru I și prim-ministrul francez Barthou au fost asasinați la Marsilia. Tot felul de alte tentative au avut loc peste tot, în acea perioadă. A fost o perioadă poate mai puțin de criză decât cea de acum, din Occident”, a comentat profesorul Enache.

Între timp, Occidentul se obișnuise cu o relativă „civilizare”, fără crime politice.

„Opinia publică s-a obișnuit, după atâția ani de pace, până prin anul 2000, cu o tendință de civilizare. Acum e foarte greu de spus în ce măsură oamenii care au sau nu acces la arme de foc, individual, accentuează sau dimpotrivă, reprimă tentația de a face atentate radicale. Cu siguranță, oamenii când sunt supărați, dacă au vreun pistol sau o pușcă la îndemână, o folosesc. Dar în ce măsură supărarea asta duce la o hotărâre de acest tip?”, a semnalat specialistul în comunicare politică.

Potrivit analistului politic, violențele riscă să crească în societățile occidentale, în lipsa unui dialog real între forțele politice, putere și societatea civilă - tot mai frecvent împărțită între „centriști” - „stângiști” - „de dreapta”, ori între „globaliști” și „suveraniști”, respectiv între „progresiști” și „conservatori”.

„Ce pot spune, ca o concluzie, este că democrația liberală occidentală a avut, cam din 2015 încoace, un fel tot mai restrictiv de a asculta glasurile opoziției, până la nivelul în care s-a constatat că manifestațiile opoziției democratice - votul, marșuri, greve, demonstrații pașnice aprobate - nu reușesc să determine puterea care s-a pietrificat în Occident, o putere 'centrist de dreapta'. O putere care nu poate fi determinată prin mijloace democratice să aibă în vedere și nemulțumirile sau revendicările opoziției, pe care o punem numi, între noi, 'mai de extremă' - tot ceea ce nu e 'centru' poate fi etichetat ca 'de extremă'.

Părerea mea este că, dacă nu se învață din acest atentat și din creșterea violenței radicale în societate, în sensul de a lărgi legitimitatea puterii și de a permite un dialog și cu opinii mai depărtate de centru, nu extremiste, în acel moment violența radicală va crește”, a concluzionat Radu Enache pentru Ziare.com.

Proteste masive în Occident

Între timp, în Franța, un milion de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de președintele Emmanuel Macron. Liderul prezentat în presa internațională drept „centrist” s-a confruntat în ultimii ani cu o mulțime de proteste de stradă, iar în timpul mandatului său, în nici doi ani, trei guverne au fost schimbate: Attal a demisionat, iar cabinetele Barnier și Bayrou au fost demise. Între timp, „dreapta” din opoziție, a lui Le Pen și Bardella, ar putea ajunge la putere. Principalele nemulțumiri ale protestatarilor vizează măsurile fiscale.

De asemenea, și Marea Britanie este marcată de manifestații masive împotriva Guvernului Starmer. Principalele nemulțumiri se referă la politica de migrație. Crimele, agresiunile sexuale și spargerile date de diverși migranți non-europeni au alimentat revoltele.

Susținătorul lui Trump, împușcat
Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”
04:15 - Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”
Asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk a generat noi dezbateri în America, dar și în comunitatea europeană. Donald Trump a declarat că extremistul care a comis crima este un...
Donald Trump, critici dure la adresa prezentatorului american concediat. „Lipsă de talent și audiențe slabe”
Ieri, 22:05 - Donald Trump, critici dure la adresa prezentatorului american concediat. „Lipsă de talent și audiențe slabe”
Președintele SUA, Donald Trump, a lăudat joi decizia ABC de a suspenda emisiunea „Jimmy Kimmel Live”, spunând că prezentatorul show-ului de televiziune este lipsit de talent, a spus „un...
Europa nu este imună la tensiunile politice de tip american după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
Ieri, 20:19 - Europa nu este imună la tensiunile politice de tip american după asasinarea activistului conservator Charlie Kirk
Polarizarea accentuată, discursul partizan și violența politică nu par să fie fenomene limitate la Statele Unite, iar evoluțiile recente sugerează că Europa ar putea fi expusă unor...
Trump a declarat că îl încurajase pe Charlie Kirk, spunându-i că are „o șansă bună" de a deveni președinte al SUA, "într-o zi”
Ieri, 18:28 - Trump a declarat că îl încurajase pe Charlie Kirk, spunându-i că are „o șansă bună" de a deveni președinte al SUA, "într-o zi”
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, cu privire la uciderea lui Charlie Kirk, că el, personal, îl încurajase pe activistul de 31 de ani să-și continue campania de...
Statele Unite au început revocarea vizelor celor care „au aplaudat” moartea lui Charlie Kirk. Rubio: „Pregătiți-vă să fiți deportați!” VIDEO
Ieri, 17:06 - Statele Unite au început revocarea vizelor celor care „au aplaudat” moartea lui Charlie Kirk. Rubio: „Pregătiți-vă să fiți deportați!” VIDEO
Statele Unite iau măsuri drastice împotriva străinilor care au „sărbătorit” pe rețelele sociale asasinarea activistului conservator Charlie Kirk. Secretarul de stat Marco Rubio a...
Trump a declarat „Antifa” organizație teroristă și amenință cu hărțuirea tuturor finanțatorilor grupurilor de extremă stângă
Ieri, 07:25 - Trump a declarat „Antifa” organizație teroristă și amenință cu hărțuirea tuturor finanțatorilor grupurilor de extremă stângă
Președintele SUA Donald Trump a anunțat „patrioții americani” că „Antifa” a fost declarată o „organizație teroristă”, într-o declarație de miercuri, 17 septembrie. Antifa este...
Fostul președinte Obama susține că Trump invocă moartea lui Charlie Kirk pentru a alimenta divergențele sociale. Statele Unite ar fi într-o "criză politică de amploare"
17.09.2025 23:52 - Fostul președinte Obama susține că Trump invocă moartea lui Charlie Kirk pentru a alimenta divergențele sociale. Statele Unite ar fi într-o "criză politică de amploare"
Barack Obama, fost președinte al SUA, timp de două mandate, din partea Partidului Democrat, susține că actualul lider de la Casa Albă, Donald Trump, invocă uciderea activistului Charlie Kirk...
Bilet ascuns sub tastatură de Tyler Robinson, probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk. Mesajul scris pe hârtie VIDEO FOTO
17.09.2025 20:43 - Bilet ascuns sub tastatură de Tyler Robinson, probă centrală în dosarul uciderii lui Charlie Kirk. Mesajul scris pe hârtie VIDEO FOTO
Procurorii din Utah au anunțat marți, 16 septembrie, că vor cere pedeapsa cu moartea pentru Tyler Robinson, suspectat de asasinarea lui Charlie Kirk. Între timp, ei au prezentat o parte dintre...
Theodor Paleologu critică excesele americane, după asasinarea lui Charlie Kirk. "Nu e de mirare că fiecare curent fanatic își are martirii lui și încearcă să impună ritualurile proprii"
17.09.2025 12:10 - Theodor Paleologu critică excesele americane, după asasinarea lui Charlie Kirk. "Nu e de mirare că fiecare curent fanatic își are martirii lui și încearcă să impună ritualurile proprii"
Fostul ministru al Culturii, Theodor Paleologu, spune că, deși a predat în universități de prestigiu din SUA și Germania și a cunoscut profesori remarcabili, rămâne critic față de...
Editorialistă concediată după ce a comentat opiniile rasiste ale lui Charlie Kirk. „Face parte dintr-o epurare mai amplă a vocilor persoanelor de culoare”
17.09.2025 10:11 - Editorialistă concediată după ce a comentat opiniile rasiste ale lui Charlie Kirk. „Face parte dintr-o epurare mai amplă a vocilor persoanelor de culoare”
O editorialistă de la cotidianul american The Washington Post a anunțat luni, 15 septembrie, că a fost concediată din cauza unor postări pe rețelele de socializare pe care le-a făcut după...
Simion aplică rețeta lui Dragnea, din 2018. Ce șanse de succes are? Politolog: „O tentativă de victimizare”
17.09.2025 03:50 - Simion aplică rețeta lui Dragnea, din 2018. Ce șanse de succes are? Politolog: „O tentativă de victimizare”
Partidul AUR a transmis un comunicat de presă în care acuză „extrema stângă” că organizează un complot pentru uciderea, cu lunetiști, a fostului candidat la prezidențiale George...
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson
16.09.2025 22:48 - Presupusul asasin al lui Charlie Kirk a fost pus oficial sub acuzare. Pedeapsa cerută de procuror pentru Tyler Robinson
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani acuzat de asasinarea influencerului conservator american Charlie Kirk, a fost pus sub acuzare marți, 16 septembrie, de autoritățile din Utah, în timp ce...
Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”
16.09.2025 07:53 - Pe cine dă vina Donald Trump pentru împușcarea lui Charlie Kirk. „Problema este la stânga”
Președintele Donald Trump și alți membri cheie ai administrației sale dau vina pe membrii radicali ai stângii pentru uciderea lui Charlie Kirk, păstrând în același timp tăcerea în...
JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
16.09.2025 07:41 - JD Vance spune că persoanele care sărbătoresc uciderea lui Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere. „Denunţaţi-i şi, la naiba, sunaţi-le angajatorii!”
Persoanele care sărbătoresc uciderea influencerului conservator Charlie Kirk ar trebui să fie trase la răspundere, a declarat vicepreședintele SUA, JD Vance, potrivit BBC. Comentariile lui...
Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
16.09.2025 04:35 - Verdictul psihologului, după uciderea lui Charlie Kirk: „Extremismul din Occident e produsul mai multor factori”
Din 2024, diverși politicieni, respectivi activiști asociați cu fenomenul politic, persoane autodeclarate sau considerate ca fiind aliniate la valorile conservatoare, au devenit ținte ale unor...
Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"
15.09.2025 22:24 - Criminalul lui Charlie Kirk le-a mărturisit prietenilor online fapta sa. Conversația descoperită de FBI: "Îmi pare rău pentru tot"
Bărbatul de 22 de ani suspectat de împușcarea mortală a lui Charlie Kirk le-ar fi mărturisit prietenilor, într-un chat de grup, că l-a ucis pe cunoscutul activist de dreapta — cu câteva...
Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"
15.09.2025 20:41 - Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"
Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, critică ideea care s-a pus în practică în Parlamentul României, aceea de a se ține un moment de reculegere în memoria...
ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
15.09.2025 18:09 - ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc asasinarea activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități,...
#charlie kirk, #asasinat, #crima politica, #Donald Trump, #radu leca, #Radu Enache, #psiholog, #charlie kirk impuscat , #stiri externe
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
"Nu a vrut sa mai traiasca". Dezvaluirea facuta dupa moartea lui Florin Marin
ObservatorNews.ro
Tactica prin care bugetarii din administratia locala vor sa scape de concedieri
DigiSport.ro
"Spuneti ca sunt banala". O jurnalista l-a "certat" pe Chivu, iar antrenorul lui Inter a reactionat VIDEO

Ep. 132 - Romania se împrumută din nou!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”
  2. Diplomația regelui Charles ce poate schimba istoria Rusiei. Mesajul crucial dat lui Trump, care-l va răpune pe Putin VIDEO
  3. Mutarea lui Trump cu NATO din Europa lovește neașteptat SUA: Turnură dramatică în 2 țări vestice, atu pentru Putin
  4. Putin e diabolic, a pus mâna pe o hartă secretă: Cea mai mare putere militară a Europei, în pericol VIDEO
  5. După ce i-au convins pe turiștii din România, bulgarii au găsit o metodă să-i atragă și pe cei din Republica Moldova
  6. Cutremur cu magnitudine de aproape 8 grade în Rusia. Este alertă de tsunami în regiune
  7. Speranța de viață în China o egalează pe cea din Statele Unite
  8. China testează o rută rapidă spre Europa prin Arctica în dezgheț
  9. Exercițiu militar NATO pe întregul teritoriu național. „România intră în război” este doar un fake news al propagandei rusești, explică ministrul Apărării
  10. Donald Trump, critici dure la adresa prezentatorului american concediat. „Lipsă de talent și audiențe slabe”