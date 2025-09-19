Pericolul care pândește Occidentul după asasinarea lui Charlie Kirk: „Se poate genera o reacție în lanț”

Asasinarea influencerului conservator Charlie Kirk a generat noi dezbateri în America, dar și în comunitatea europeană. Donald Trump a declarat că extremistul care a comis crima este un exponent al stângii radicale progresiste, aspect ce readuce în discuție clivajele societăților contemporane.

Crima comisă de asasinul lui Kirk a fost comisă cu premeditare, arată cercetările anchetatorilor. Ura scăpată de sub control a agresorului a produs consecințe fatale la evenimentul public în cadrul căruia a fost ucis influencerul. Acum, criminalul riscă pedeapsa cu moartea.

Psiholog: „Se poate genera o reacție în lanț, în ambele părți ale spectrului politic”

Psihologul Radu Leca a tras primele concluzii în urma evenimentului nefericit.

„Asasinatul reprezintă un act violent extrem, care are implicații profunde atât asupra psihologiei individuale, cât și asupra peisajului politic, dar și asupra psihologiei unui întreg popor”, a comentat Leca pentru Ziare.com.

Psihologul a oferit câteva explicații cu privire la modul în care manifestările extremiste ajung să se manifeste, inclusiv în societățile occidentale, considerate civilizate.

„Indivizii radicalizați încearcă să inspire sau să provoace schimbări prin violență simbolică, care să atragă atenția și să polarizeze și mai mult societatea. Actele sunt intenționate nu doar să elimine o țintă anume, ci și să provoace o reacție de teamă sau antagonism care să valideze și să extindă retorica extremistă.

Ads

Extremismul apare ca o reacție predictibilă într-un mediu politic și social care nu oferă soluții bazate pe incluziune sau pe dialog. Lipsa angajamentului civic, a educației și a accesului echitabil la resurse economice contribuie la sentimentul de alienare care îi împinge pe unii indivizi să se îndepărteze de normalitate și să se alăture mișcărilor de stradă, vocale sau violente”, a punctat Leca.

Asasinarea lui Kirk poate adânci diviziunile din societate și riscă să inspire în mod negativ și alte persoane cu impulsuri radicale, este de părere specialistul.

„Într-un context în care partidele politice sunt deja radicalizate și polarizate, un asasinat servește la aprofundarea acestei diviziuni. Se poate genera o reacție în lanț, în care ambele părți ale spectrului politic pot adopta poziții 'mai extreme'.

Evident că apare un risc de destabilizare a climatului politic existent și de creștere a violenței politice, ajungându-se până la limitarea libertăților civile și la o căutare intensificată de țapi ispășitori. În acest sens, asasinatul capătă dimensiuni care depășesc motivațiile inițiale ale făptașului, devenind o piesă dintr-un mozaic mai complex de conflicte sociale și politice”, a punctat analistul.

Ads

Între timp, societatea și actorii politici trebuie să găsească soluții pentru a împiedica noi tragedii.

„Asasinarea lui Charlie Kirk reprezintă nu doar un eveniment individual tragic, ci un simptom al unui sistem social și politic din ce în ce mai fragil, în care astfel de acte găsesc teren propice pentru manifestare.

Evenimentul ne forțează să reflectăm asupra stării noastre colective și să căutăm modalități de a preveni escaladarea spre violență și diviziuni ireparabile în viitor”, a explicat Leca.

Analist politic: „Democrația liberală occidentală a avut, cam din 2015 încoace, un fel tot mai restrictiv de a asculta glasurile opoziției”

Manifestările extremiste din ultimii ani, precum asasinarea influencerului Kirk, dar și tentativele de asasinare a altor lideri conservatori precum Trump și Fico, amintesc de perioadele de criză din secolul trecut, avertizează analistul politic Radu Enache.

„Sunt perioade în care crizele generale intensifică emoții individuale care, firește, duc la astfel de acte de violență individuală asupra unor personalități, asupra unor persoane percepute ca reprezentative pentru o anumită ură.

Ads

Dacă ne aducem aminte, la finalul anilor '20, respectiv în anii '30, în perioada interbelică, a existat o frecvență ridicată a asasinatelor politice. Regele Iugoslaviei de atunci, Alexandru I și prim-ministrul francez Barthou au fost asasinați la Marsilia. Tot felul de alte tentative au avut loc peste tot, în acea perioadă. A fost o perioadă poate mai puțin de criză decât cea de acum, din Occident”, a comentat profesorul Enache.

Între timp, Occidentul se obișnuise cu o relativă „civilizare”, fără crime politice.

„Opinia publică s-a obișnuit, după atâția ani de pace, până prin anul 2000, cu o tendință de civilizare. Acum e foarte greu de spus în ce măsură oamenii care au sau nu acces la arme de foc, individual, accentuează sau dimpotrivă, reprimă tentația de a face atentate radicale. Cu siguranță, oamenii când sunt supărați, dacă au vreun pistol sau o pușcă la îndemână, o folosesc. Dar în ce măsură supărarea asta duce la o hotărâre de acest tip?”, a semnalat specialistul în comunicare politică.

Ads

Potrivit analistului politic, violențele riscă să crească în societățile occidentale, în lipsa unui dialog real între forțele politice, putere și societatea civilă - tot mai frecvent împărțită între „centriști” - „stângiști” - „de dreapta”, ori între „globaliști” și „suveraniști”, respectiv între „progresiști” și „conservatori”.

„Ce pot spune, ca o concluzie, este că democrația liberală occidentală a avut, cam din 2015 încoace, un fel tot mai restrictiv de a asculta glasurile opoziției, până la nivelul în care s-a constatat că manifestațiile opoziției democratice - votul, marșuri, greve, demonstrații pașnice aprobate - nu reușesc să determine puterea care s-a pietrificat în Occident, o putere 'centrist de dreapta'. O putere care nu poate fi determinată prin mijloace democratice să aibă în vedere și nemulțumirile sau revendicările opoziției, pe care o punem numi, între noi, 'mai de extremă' - tot ceea ce nu e 'centru' poate fi etichetat ca 'de extremă'.

Părerea mea este că, dacă nu se învață din acest atentat și din creșterea violenței radicale în societate, în sensul de a lărgi legitimitatea puterii și de a permite un dialog și cu opinii mai depărtate de centru, nu extremiste, în acel moment violența radicală va crește”, a concluzionat Radu Enache pentru Ziare.com.

Ads

Proteste masive în Occident

Între timp, în Franța, un milion de oameni au ieșit în stradă pentru a protesta față de președintele Emmanuel Macron. Liderul prezentat în presa internațională drept „centrist” s-a confruntat în ultimii ani cu o mulțime de proteste de stradă, iar în timpul mandatului său, în nici doi ani, trei guverne au fost schimbate: Attal a demisionat, iar cabinetele Barnier și Bayrou au fost demise. Între timp, „dreapta” din opoziție, a lui Le Pen și Bardella, ar putea ajunge la putere. Principalele nemulțumiri ale protestatarilor vizează măsurile fiscale.

De asemenea, și Marea Britanie este marcată de manifestații masive împotriva Guvernului Starmer. Principalele nemulțumiri se referă la politica de migrație. Crimele, agresiunile sexuale și spargerile date de diverși migranți non-europeni au alimentat revoltele.

Ads