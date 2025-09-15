Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea

Autor: Aniela Manolea
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 16:57
Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
Charlie Kirk, extremistul american ucis prin împușcare FOTO Facebook/Charlie Kirk

Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul European. În Senatul României, la propunerea senatorului AUR Ştefan Geamănu, momentul a fost ținut luni, 15 septembrie. În Camera Deputaților, tot un reprezentant AUR, Gianina Şerban.

„Vă propun să păstrăm un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, un luptător pentru adevăr şi libertate, ucis pentru curajul său. Prin acest gen simplu, dar profund, arătăm că România nu se aliniază extremiştilor neo-maxişti (sic) şi nu tolerează tăcerea complice în faţa crimei. Vă rog să onoraţi această memorie”, a spus senatorul AUR Geamănu în plenul camerei.

„Stimaţi colegi, vă rog să ţinem un moment de reculegere pentru Charlie Kirk, cel care a fost o voce care a luptat pentru dreptul la liberă exprimare”, a spus și deputata AUR Gianina Şerban, vicepreşedinte al Camerei Deputaţilor.

După momentul de reculegere, liderul grupului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache, i-a cerut Gianinei Şerban ca atunci când mai vrea să facă astfel de propuneri să anunţe înainte Biroul permanent, pentru că aşa prevede Codul de conduită.

„Am înţeles, doamna vicepreşedinte, demersul dumneavoastră. Vă solicit în mod ferm ca de acum înainte să respectaţi Codul de conduită şi să aduceţi la cunoştinţa Biroului permanent înainte de a propune astfel de chestiuni, pentru că asta este procedura aprobată de noi în Parlament”, a afirmat Andronache.

Activistul conservator american Charlie Kirk a fost împuşcat, miercurea trecută, în timp ce participa la o dezbatere universitară în faţa a sute de oameni la Universitatea Utah Valley, în statul Utah, în vestul Statelor Unite.

Senatorul AUR Ștefan Geamănu preia acuzațiile conservatorilor americani, care dau vina pe democrați pentru orice formă de violență politică, deși aceștia susțin un regim mai strict de control al armelor, în timp ce adepții MAGA, inclusiv Charlie Kirk, spun că dreptul de a avea arme, prevăzut în Constituția americană, este mai important decât „câteva vieți omenești” (Charlie Kirk).

O solicitare similară a conservatorilor europeni a fost respinsă în Parlamentul European, în ședința condusă de președinta Roberta Metsola. Când un eurodeputat a cerut să ia cuvântul, a primit permisiunea, apoi a vrut să cedeze timpul său pentru un moment de reculegere în memoria lui Charlie Kirk, solicitarea a fost respinsă din nou.

