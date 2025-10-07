„Politica poartă masca credinței”: Cum îl folosește consilierul spiritual al lui Putin pe Charlie Kirk pentru a-i curta pe conservatorii americani

Cu doar câteva ore înainte de începerea slujbei de pomenire pentru activistul american ucis Charlie Kirk, pe stadionul State Farm din Glendale, Arizona, site-urile Pravoslavie.ru și omologul său englez OrthoChristian.com au publicat un articol scris de mitropolitul Tihon Șevkunov - probabil cel mai apropiat ierarh de Kremlin - cu o intenție evidentă: să-l glorifice pe Kirk. Articolul arată cum, în funcție de oportunitățile politice, Occidentul nu mai este acum dușmanul, iar Moscova împarte acum vestul între conservatori „buni” și liberali „răi”.

Momentul ales a fost mai mult decât simbolic - a dezvăluit o credință reimaginată în scopuri geopolitice. Textul, promovat imediat de Kirill Dmitriev de la Fondul Rus de Investiții Directe, unul dintre emisarii lui Putin pentru relația cu SUA, a dezvăluit mult mai multe despre anxietățile politice actuale ale Rusiei decât despre conservatorismul american, scrie Sergei Chapnin pentru The Moscow Times.

Șevkunov nu este un cleric obișnuit. Fostul șef al Mănăstirii Sretensky din Moscova și autorul bestsellerului „Sfinții de zi cu zi”, el a fost considerat mult timp unul dintre consilierii spirituali ai președintelui Vladimir Putin și menține legături strânse cu Kremlinul.

Înălțarea sa la funcția de mitropolit al Crimeii anexate în 2018 a subliniat importanța sa politică. Șevkunov a prezentat în mod constant ortodoxia rusă drept fundament spiritual al statalității ruse, ceea ce face ca entuziasmul său brusc pentru un activist protestant american să fie cu atât mai izbitor.

La fel de semnificativ este promotorul eseului, Kirill Dmitriev. În calitate de CEO al Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF), Dmitriev a jucat un rol central în culise în cultivarea legăturilor cu actorii politici și de afaceri americani.

În timpul administrației Trump, se pare că a servit ca un canal informal între Moscova și cercul apropiat al lui Trump, întâlnindu-se cu asociați și elaborând „planuri de reconciliere”. Promovarea eseului mitropolitului Tihon sugerează că acesta nu este doar o reflecție teologică personală, ci o parte a unei strategii mai ample care vizează Washingtonul.

Poate cel mai notabil este spectacolul conservatorilor ruși, care timp de decenii au denunțat decadența occidentală, descoperind brusc spirite înrudite în activiștii americani.

Mitropolitul Tihon a scris cu o admirație aproape fără suflare: „Alții - uimiți și îndurerați că nu mai este printre cei vii - au descoperit în el un spirit înrudit neașteptat.”

În timp ce aliații lui Tihon consideră lauda sa ca o dovadă a unei noi viziuni ecumenice, criticii subliniază ironia: ierarhia rusă celebrează acum chiar tipul de creștinism evanghelic, condus de mass-media, pe care îl condamna odinioară. Susținătorii spun că acest lucru reflectă deschiderea ortodoxă; Detractorii văd o oportunitate calculată.

Această schimbare reprezintă în mod clar o îndepărtare dramatică de narațiunea ortodoxă rusă a superiorității spirituale asupra Occidentului materialist. Ani de zile, ideologii ortodocși ruși și-au poziționat națiunea ca ultimul bastion al creștinismului autentic împotriva unui Occident lipsit de Dumnezeu și liberal. Dorința mitropolitului de a-l revendica pe Kirk ca aliat sugerează o nouă strategie: găsirea unei cauze comune cu conservatorii occidentali pentru a legitima propriile poziții politice ale Rusiei pe scena globală.

Reduce creștinismul la un program politic

Este deosebit de izbitor, având în vedere antipatia istorică a Bisericii Ortodoxe Ruse față de protestantismul american. Kirk, la urma urmei, reprezintă exact genul de creștinism individualist, evanghelic, pe care teologii ortodocși ruși l-au criticat în mod tradițional ca fiind superficial din punct de vedere teologic și coroziv din punct de vedere cultural. Totuși, iată unul dintre cei mai proeminenți ierarhi ai Rusiei care îl prezintă pe un activist protestant drept model pentru tinerii ortodocși.

Deși eseul Mitropolitului Tihon este saturat de vocabular religios - „adevărul Evangheliei”, „dragoste creștină”, „moarte martirică” - numele lui Iisus Hristos lipsește din propriul său comentariu. Prin contrast, cuvintele lui Kirk, citate pe larg, îl menționează pe Hristos.

Tihon prezintă creștinismul ca pe un set de valori cultural-politice, mai degrabă decât ca pe o relație vie cu Hristos. El laudă „apărarea îndrăzneață a adevărului Evangheliei” de către Kirk, fără a clarifica care este acel adevăr. Acest lucru reduce creștinismul la un program politic, Hristos însuși fiind omis în mod incomod ca o figură prea exigentă și probabil să perturbe agendele politice.

Susținătorii susțin că concentrarea pe valori largi este necesară pentru construirea de coaliții. Criticii avertizează că acest lucru golește credința de sens, transformând-o în ideologie.

Prima mărturisire a Mitropolitului Tihon este grăitoare: „Acum doar o săptămână, numele Charlie Kirk era practic necunoscut în Rusia.” De ce urgența de a canoniza un activist american de care puțini ruși auziseră? Răspunsul constă în ceea ce simbolizează Kirk: în calitate de prieten al președintelui american Donald Trump, el oferă conservatorilor ruși un simbol convenabil și o pânză albă pentru crearea de mituri.

Profilul său - tânăr, priceput la media, conservator fără scuze - oferă un model pentru activiștii ortodocși ruși. Descrierea lui Tikhon despre activismul lui Kirk din campus se citește ca un manual de recrutare, sugerând că tinerii ortodocși ar trebui să-i imite stilul public.

Eseul reflectă construirea unei „internaționale conservatoare” - o religie civilă transnațională care unește mișcări disparate sub „valori tradiționale”. Diferențele naționale și teologice sunt minimizate în favoarea solidarității tactice împotriva internaționalismului liberal.

Rezultatul nu este o convingere autentică, ci o credință instrumentalizată. Eseul lui Tihon se citește mai puțin ca o reflecție spirituală decât ca un document de poziție pentru o alianță conservatoare globală. Referințele la „post-adevăr” și „relativism” reflectă retorica americană a războiului cultural, adaptată pentru scopurile rusești.

Momentul și promovarea eseului - în special implicarea lui Dmitriev - subliniază caracterul său politic. Confruntându-se cu izolarea, Biserica Rusiei se poziționează acum ca o punte către conservatorii americani. Adoptând limbajul și eroii lor, Moscova semnalează disponibilitatea de a se alătura unei mișcări conservatoare globale în propriii termeni.

Acest lucru servește și scopurilor interne. Prezentându-i pe conservatorii americani ca aliați, Rusia poate îmbrățișa anumite aspecte ale culturii americane, menținând în același timp retorica anti-occidentală, împărțind Occidentul în conservatori „buni” și liberali „răi”.

Contradicțiile sunt flagrante.

Aceeași Biserică care binecuvântează invazia Rusiei în Ucraina în numele rezistenței la decadența occidentală celebrează acum un activist american care întruchipează creștinismul individualist ca model pentru tineretul rus. Influențele americane sunt malefice atunci când sunt liberale, admirabile atunci când sunt conservatoare. Creștinismul occidental este eretic atunci când contestă interesele Rusiei, dar exemplar atunci când este util politic.

Aceste contradicții dezvăluie că adevăratul principiu organizatoric aici nu este consecvența teologică, ci oportunitatea politică.

Eseul mitropolitului Tihon despre Charlie Kirk oferă o perspectivă asupra rolului actual al ortodoxiei ruse în Rusia, precum și asupra angajamentului său internațional. Ceea ce se prezintă ca reflecție spirituală se dezvăluie ca manevre politice. Valorile eterne sunt subordonate alianțelor temporale. Politica poartă masca credinței.

Când Hristos dispare chiar dacă „valorile creștine” sunt proclamate, când activiștii obscuri sunt înălțați pentru câștig politic, credința a fost redusă la ideologie. Ortodoxia, cu bogata sa tradiție, merită mai mult decât să fie folosită ca armă pentru politica Kremlinului.

Și conservatorii americani ar trebui să se întrebe dacă îmbrățișarea Rusiei reflectă o camaraderie autentică sau un oportunism tactic. Atunci când șefii fondurilor suverane de investiții promovează eseuri religioase ca putere soft, fuziunea dintre Dumnezeu și Mamona ar trebui să dea de gândit.

Lecția lui Charlie Kirk nu este ceea ce a intenționat Mitropolitul Tihon. Arată cum limbajul religios poate fi valorificat în scopuri politice, cum tradițiile spirituale pot fi subordonate obiectivelor geopolitice și cum numele lui Hristos poate dispărea chiar dacă valorile Sale sunt invocate cu voce tare.

În cele din urmă, merită să ne amintim: Tihon a fost mult timp văzut ca un candidat principal pentru tronul patriarhal. Acest eseu ar putea fi mai mult decât un comentariu. Ar putea fi o declarație - și o mișcare în lupta pentru viitoarea conducere a Bisericii.

