Asasinul lui Charlie Kirk ar putea fi condamnat la moarte. Autoritățile recomandă inculparea lui pentru „omor deosebit de grav”, singura infracțiune pentru care ar fi pasibil de execuție

Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 21:15
865 citiri
Tyler Robinson este acuzat că l-a asasinat pe Charlie Kirk - FOTO Fox News
Autoritățile din statul Utah au recomandat ca Tyler Robinson (22 de ani), suspectul arestat sub acuzația că l-a asasinat pe Charlie Kirk (31 de ani), să fie inculpat pentru "omor deosebit de grav". Este singura faptă pentru care ar fi pasibil de condamnare la moarte, potrivit legilor din Utah.
Reprezentantul autorităților din Utah a recomandat, conform unei declarații sub jurământ, ca Robinson să fie acuzat și pentru „folosirea unei arme de foc, provocând vătămări corporale grave”, precum și pentru „obstrucționarea justiției -- conduită gravă/de gradul întâi”, anunță Fox News la data de 12 septembrie 2025.
„Pe baza probelor detaliate în această declarație, cred că există motive probabile ca Tyler Robinson să fi comis infracțiunile de omor deosebit de grav prin împușcarea lui Charlie Kirk într-o circumstanță care i-a pus pe mulți din jurul său în pericol grav de moarte, folosirea unei arme de foc și obstrucționarea justiției prin mutarea și ascunderea puștii despre care se crede că a fost folosită în atac”, a menționat un ofițer, în declarația lui.
Conform Biroului de avocatură Overson din statul Utah, în acest stat al SUA "omor deosebit de grav" este singura infracțiune capitală. Asta înseamnă că un inculpat poate primi pedeapsa cu moartea dacă este găsit vinovat de "omor deosebit de grav". Și chiar dacă procurorul nu solicită pedeapsa cu moartea, inculpatul va suferi "consecințe penale devastatoare", inclusiv zeci de ani de închisoare sau chiar închisoare pe viață.
Pe de altă parte, directorul FBI, Kash Patel, i-a adus un ultim omagiu lui Charlie Kirk.
„Prietenului meu, Charlie Kirk: Odihnește-te acum, frate. Suntem de veghe și ne vedem în Valhalla”, a transmis șeful FBI.
Patel a anunțat că ancheta este în curs de desfășurare după arestarea suspectului Tyler Robinson.
„Așa cum a spus guvernatorul, vom continua să colaborăm cu autoritățile statale și locale pentru a dezvolta ancheta, pentru a le oferi dovezile de care au nevoie pentru urmărirea penală în curs. Și vom fi aici pentru a răspunde la fiecare apel pe care îl vor avea, atât timp cât este nevoie, atât timp cât trebuie să găsim și să prindem orice suspecți implicați în această crimă”, a subliniat directorul FBI.
Patel a menționat că, până vineri dimineață, 11.000 de informații cu indicii legate de anchetă au fost adresate către FBI.
Charlie Kirk, activist de dreapta, susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat mortal, în interiorul unui campus universitar, în ziua de miercuri, 10 septembrie 2025.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Susținătorul lui Trump, împușcat
Autoritățile din statul Utah au recomandat ca Tyler Robinson (22 de ani), suspectul arestat sub acuzația că l-a asasinat pe Charlie Kirk (31 de ani), să fie inculpat pentru "omor deosebit de...
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă vineri, 12 septembrie, că suspectul în cazul asasinatului asupra influencerului MAGA Charlie Kirk ar fi fost arestat, potrivit CNN.
„Cred cu un grad...
Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare (HBCU) au primit amenințări teroriste care au dus la anularea cursurilor și la închiderea temporară a...
Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unei dezbateri la un campus universitar, este cunoscut în online în mare parte ca urmare a declarațiilor sale controversate, lansate pe diferite platforme....
Jurnalista și profesoara universitară Stacey Patton a postat pe rețelele sociale o mărturie care a devenit virală, în urma atacului mortal asupra influencerului Charlie Kirk. Aceasta...
Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea...
Uciderea influencerului Charlie Kirk a atras un val de reacții la nivel mondial, de la condamnarea progresismului, la răspândirea multora dintre citatele sale pe care unii le consideră parte...
Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel...
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali și foști oficiali au criticat declarația sa inexactă potrivit căreia un...
Oficialii SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk, influencerul apropiat de MAGA, asasinat miercuri, 10 septembrie, din motive necunoscute încă. Sicriul lui Kirk a fost cărat de...
După asasinarea conservatorului Charlie Kirk, apropiat al mișcării MAGA, FBI a publicat o nouă înregistrare video cu presupusul ucigaș, vineri, 12 septembrie. Pe lângă noile imagini de la...
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk.
Ceremonia...
O amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat (DNC) a fost considerată necredibilă, au declarat joi, 11 septembrie, reprezentanții formațiunii politice și Poliția Capitoliului, un...
Cetățenii străini care se declară satisfăcuți de moartea activistului Charlie Kirk sau care încearcă să justifice uciderea acestuia vor fi sancționați de autoritățile SUA, inclusiv...
FBI a publicat imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației activiste conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul...
Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk joi, 10 septembrie, este gravată cu „ideologie trans și antifascistă”, au dezvăluit polițiștii care au descoperit arma crimei....
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi o solicitare a unor europarlamentari din grupurile de dreapta de a ține un minut de reculegere în memoria activistului...