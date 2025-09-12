Asasinul lui Charlie Kirk ar putea fi condamnat la moarte. Autoritățile recomandă inculparea lui pentru „omor deosebit de grav”, singura infracțiune pentru care ar fi pasibil de execuție

Tyler Robinson este acuzat că l-a asasinat pe Charlie Kirk - FOTO Fox News

Autoritățile din statul Utah au recomandat ca Tyler Robinson (22 de ani), suspectul arestat sub acuzația că l-a asasinat pe Charlie Kirk (31 de ani), să fie inculpat pentru "omor deosebit de grav". Este singura faptă pentru care ar fi pasibil de condamnare la moarte, potrivit legilor din Utah.

Reprezentantul autorităților din Utah a recomandat, conform unei declarații sub jurământ, ca Robinson să fie acuzat și pentru „folosirea unei arme de foc, provocând vătămări corporale grave”, precum și pentru „obstrucționarea justiției -- conduită gravă/de gradul întâi”, anunță Fox News la data de 12 septembrie 2025.

„Pe baza probelor detaliate în această declarație, cred că există motive probabile ca Tyler Robinson să fi comis infracțiunile de omor deosebit de grav prin împușcarea lui Charlie Kirk într-o circumstanță care i-a pus pe mulți din jurul său în pericol grav de moarte, folosirea unei arme de foc și obstrucționarea justiției prin mutarea și ascunderea puștii despre care se crede că a fost folosită în atac”, a menționat un ofițer, în declarația lui.

Conform Biroului de avocatură Overson din statul Utah, în acest stat al SUA "omor deosebit de grav" este singura infracțiune capitală. Asta înseamnă că un inculpat poate primi pedeapsa cu moartea dacă este găsit vinovat de "omor deosebit de grav". Și chiar dacă procurorul nu solicită pedeapsa cu moartea, inculpatul va suferi "consecințe penale devastatoare", inclusiv zeci de ani de închisoare sau chiar închisoare pe viață.

Pe de altă parte, directorul FBI, Kash Patel, i-a adus un ultim omagiu lui Charlie Kirk.

„Prietenului meu, Charlie Kirk: Odihnește-te acum, frate. Suntem de veghe și ne vedem în Valhalla”, a transmis șeful FBI.

Patel a anunțat că ancheta este în curs de desfășurare după arestarea suspectului Tyler Robinson.

„Așa cum a spus guvernatorul, vom continua să colaborăm cu autoritățile statale și locale pentru a dezvolta ancheta, pentru a le oferi dovezile de care au nevoie pentru urmărirea penală în curs. Și vom fi aici pentru a răspunde la fiecare apel pe care îl vor avea, atât timp cât este nevoie, atât timp cât trebuie să găsim și să prindem orice suspecți implicați în această crimă”, a subliniat directorul FBI.

Patel a menționat că, până vineri dimineață, 11.000 de informații cu indicii legate de anchetă au fost adresate către FBI.

Charlie Kirk, activist de dreapta, susținător al lui Donald Trump, a fost împușcat mortal, în interiorul unui campus universitar, în ziua de miercuri, 10 septembrie 2025.

