Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"

Președintele Trump tocmai a anunțat că îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Data ceremoniei nu a fost încă anunțată, adaugă el, dar spune că nu are nicio îndoială că va fi o „mulțime foarte mare”.

Donald Trump a făcut aceste declarații în timpul ceremoniei de comemorare de la Pentagon, a 24-a aniversare a atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Președintele SUA a început discursul cu un omagiu pentru Charlie Kirk.

A vorbit despre „oroarea și durerea” pe care atât de mulți americani le-ar fi simțit la „asasinarea odioasă a lui Kirk”. Apoi, președintele l-a numit un „gigant” al generației sale și un „campion” al libertății care a inspirat milioane de oameni.

„Ne este foarte dor de el,” a spus Trump mulțimii. „Totuși, nu am nicio îndoială că vocea lui Charlie și curajul pe care l-a pus în inimile nenumăraților oameni, în special ale tinerilor, vor dăinui.”

Tragedia morții lui Charlie Kirk a fost remarcată și de secretarul de Război Pete Hegseth, care l-a comparat cu cei care au pierit pe 11 septembrie. „Viața, exemplul și chiar moartea lui Charlie Kirk, un discipol al lui Hristos și patriot american, îmi dau speranță,” a spus Hegseth. „Curaj pur, indiferent de arenă.

„Charlie, te iubim, știm că ai auzit cuvintele Domnului. Ai făcut treabă bună, tu, slujitor bun și credincios.” Hegseth a încheiat spunând: „Ca și cei de la 11 septembrie, nu va fi uitat niciodată,” a transmis BBC.

Ads