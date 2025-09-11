Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"

Autor: Constantin Dimitriu
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 17:28
242 citiri
Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"
Donald Trump și Charles Kirk FOTO Hepta

Președintele Trump tocmai a anunțat că îi va acorda lui Charlie Kirk, postum, Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA. Data ceremoniei nu a fost încă anunțată, adaugă el, dar spune că nu are nicio îndoială că va fi o „mulțime foarte mare”.

Donald Trump a făcut aceste declarații în timpul ceremoniei de comemorare de la Pentagon, a 24-a aniversare a atentatelor teroriste de la 11 septembrie 2001. Președintele SUA a început discursul cu un omagiu pentru Charlie Kirk.

A vorbit despre „oroarea și durerea” pe care atât de mulți americani le-ar fi simțit la „asasinarea odioasă a lui Kirk”. Apoi, președintele l-a numit un „gigant” al generației sale și un „campion” al libertății care a inspirat milioane de oameni.

„Ne este foarte dor de el,” a spus Trump mulțimii. „Totuși, nu am nicio îndoială că vocea lui Charlie și curajul pe care l-a pus în inimile nenumăraților oameni, în special ale tinerilor, vor dăinui.”

Tragedia morții lui Charlie Kirk a fost remarcată și de secretarul de Război Pete Hegseth, care l-a comparat cu cei care au pierit pe 11 septembrie. „Viața, exemplul și chiar moartea lui Charlie Kirk, un discipol al lui Hristos și patriot american, îmi dau speranță,” a spus Hegseth. „Curaj pur, indiferent de arenă.

„Charlie, te iubim, știm că ai auzit cuvintele Domnului. Ai făcut treabă bună, tu, slujitor bun și credincios.” Hegseth a încheiat spunând: „Ca și cei de la 11 septembrie, nu va fi uitat niciodată,” a transmis BBC.

Arma cu care a fost ucis Charlie Kirk a fost găsită. Asasinul este încă liber, dar FBI l-ar fi identificat și este pe urmele lui
Arma cu care a fost ucis Charlie Kirk a fost găsită. Asasinul este încă liber, dar FBI l-ar fi identificat și este pe urmele lui
Arma cu care a fost asasinat Charlie Kirk, activist conservator și aliat al lui Donald Trump, a fost recuperată, a anunțat FBI într-o conferință de presă din seara zilei de 11 septembrie. De...
Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi o solicitare a unor europarlamentari din grupurile de dreapta de a ține un minut de reculegere în memoria activistului...
#charlie kirk, #asasinat charlie kirk, #Medalia Prezidentiala a Libertatii, #pete hegseth, #9 11 , #Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au luat decizia finala: OUT cu selectionerul! Primul nume contactat e unul urias
ObservatorNews.ro
Un politist si fiul lui de 14 ani, morti pe o sosea din Maramures. Agentul ar fi fortat o depasire
DigiSport.ro
"M-au batut mar". "Cea mai frumoasa actrita de la Hollywood" a decis sa spuna tot, dupa ce a ajuns "de nerecunoscut"
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
  2. Oana Țoiu, alături de ambasadori din țări islamice, critică atacul israelian în Qatar: "Încălcare a suveranității Statului Qatar, cu potențial efect destabilizator asupra regiunii"
  3. Marea Britanie și-a demis ambasadorul în SUA. Legăturile cu infractorul sexual decedat Jeffrey Epstein i-au fost fatale lordului Mandelson
  4. Trucul cu telecomanda mașinii pe care șoferii nu îl știu. Un bărbat l-a încercat pe Porsche, Mazda și Mercedes ca să arate că e universal VIDEO
  5. Donald Trump îl decorează post-mortem pe aliatul lui, Charlie Kirk. Îi acordă cea mai prestigioasă medalie civilă a SUA. "A fost un campion al libertății"
  6. Medvedev dă vina pe Ucraina pentru asasinarea lui Charlie Kirk. "Cine urmează? Echipa MAGA trebuie să realizeze că, sprijinind Ucraina, sprijină criminali"
  7. Dronele ruse care au violat spațiul aerian al Poloniei vizau un hub logistic. Bundeswehr-ul le-a urmărit pe radar și a partajat datele cu NATO
  8. Îngrijitor ucis de lei chiar în fața turiștilor. „S-a apropiat încet și l-a apucat din spate” VIDEO
  9. Închisoare cu executare pentru un tânăr din Satu Mare care a ucis în bătaie un câine. Cum și-a motivat faptele
  10. Arma cu care a fost ucis Charlie Kirk a fost găsită. Asasinul este încă liber, dar FBI l-ar fi identificat și este pe urmele lui