Cine va susține discursuri la înmormântarea lui Charlie Kirk. S-a aflat lista. Reguli stricte stabilite de organizatori

Cele mai importante figuri republicane și conservatoare din America, în frunte cu președintele Trump și cu vicepreședintele Vance, se strâng duminică, 21 septembrie, la înmormântarea lui Charlie Kirk.

Charlie Kirk, în vârstă de 31 de ani, a fost asasinat pe 10 septembrie, fiind împușcat în gât în timp ce modera o dezbatere pe un campus universitar din Utah, în vestul țării, o dramă care a reaprins profundele diviziuni politice americane.

Presupusul său ucigaș, Tyler Robinson, în vârstă de 22 de ani, și-a explicat gestul în fața apropiaților prin „ura” pe care, potrivit lui, Charlie Kirk o transmitea, au dezvăluit autoritățile locale.

Figură a dreptei MAGA („Make America Great Again”), Charlie Kirk își folosea milioanele de abonați de pe rețelele sociale și intervențiile sale în universități pentru a-l apăra pe Donald Trump și a-și difuza ideile naționaliste, creștine și tradiționaliste în rândul tinerilor.

Înainte chiar de identificarea sau arestarea presupusului criminal, președintele american, care a recunoscut rolul lui Charlie Kirk în alegerea sa în noiembrie 2024, l-a calificat drept „martir al adevărului și al libertății” și a incriminat retorica „stângii radicale.”

Președintele american, vicepreședintele său, foarte apropiat de Charlie Kirk, dar și secretarul de stat Marco Rubio, ministrul apărării Pete Hegseth, fiul mai mare al lui Donald Trump, Donald Trump Jr, sau comentatorul ultraconservator Tucker Carlson vor lua cuvântul în cadrul acestui omagiu, care va începe duminică la ora 11:00 (18:00 GMT).

Văduva sa, Erika Kirk, care preia conducerea organizației sale de tineret Turning Point USA, se va adresa, de asemenea, publicului prezent la State Farm Stadium din Glendale (sud-vest), cu o capacitate de 63.000 de locuri, extensibilă la peste 73.000.

„Vom avea două avioane pline cu personal de la Casa Albă, ceea ce arată cât de multe persoane a impresionat Charlie Kirk la cel mai înalt nivel al guvernului nostru”, a subliniat sâmbătă purtătoarea de cuvânt a executivului american, Karoline Leavitt.

La Phoenix, în fața sediului Turning Point USA, organizația de tineret fondată de Charlie Kirk, sute de persoane au defilat sâmbătă pentru a depune flori, steaguri cu stele sau baloane albastre, roșii și albe.

Pe o distanță de aproximativ o sută de metri, trotuarul era acoperit de omagii aduse influencerului în vârstă de 31 de ani, reprezentat în fotografii cu sloganul „Credință, Familie, Libertate.”

„Era un tânăr extraordinar, care ne-a fost luat mult prea devreme”, a declarat pentru AFP Patti Peteque, care a condus mai mult de 5 ore din Los Angeles pentru a-i onora memoria.

Cu șapca roșie „Make America Great Again” pe cap, această fostă polițistă pensionată în vârstă de 53 de ani speră că Donald Trump va transmite un mesaj de unitate în cadrul ceremoniei de duminică, prevăzută să aibă loc într-un stadion din suburbia Glendale.

„Sper doar că va rezulta ceva bun din toate acestea, că oamenii vor fi mai toleranți și mai dispuși să accepte dialogul, dezbaterea și discuția”, explică alegătoarea republicană.

Însă, întrebată despre suspendarea emisiunii umoristului Jimmy Kimmel, după comentariile în care acuza dreapta americană că exploatează politic moartea lui Kirk, ea a răspuns: „Stânga primește doar ceea ce merită. Cine a spus ceva când ne-am simțit cenzurați?”

Casa Albă și-a exprimat săptămâna aceasta intenția de a reprima ceea ce califică drept „terorism intern” de stânga, în urma asasinării lui Charlie Kirk.

Donald Trump a anunțat apoi că va clasifica mișcarea „Antifa”, care reunește grupuri de extremă stânga care se revendică de antifascism, ca organizație „teroristă”, fără a explica consecințele juridice ale acestei decizii.

Adunarea a fost supusă unor măsuri de securitate stricte. Organizatorii au avertizat participanții că nu vor putea intra cu genți. Le-au cerut să vină îmbrăcați în una dintre cele trei culori ale drapelului american: roșu, alb sau albastru.

În loc să aducă flori, i-au invitat să facă o donație către Turning Point USA.

Cine participă la înmormântarea lui Charlie Kirk

Până acum, printre cei care și-au anunțat prezența se numără:

În cadrul comemorării, vor ține discursuri:

- Erika Kirk, văduva lui Charlie Kirk;

- Donald Trump;

- JD Vance;

- Marco Rubio;

- Susie Wiles, șefa de Cabinet a Casei Albe;

- Robert F. Kennedy Jr.;

- Pete Hegseth, secretarul Apărării;

- Tulsi Gabbard, directorul Serviciilor Naționale de Informații;

- Stephen Miller, adjunct al șefului de Cabinet;

- Donald Trump Jr.;

- Tucker Carlson, celebru jurnalist conservator;

- Mike Johnson, președinte al Camerei Reprezentanților.

