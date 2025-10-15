SUA pun în aplicare amenințările. Administrația Trump expulzează șase străini pentru postări despre moartea lui Charlie Kirk

Autor: Andreea Deaconescu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 11:34
41 citiri
SUA pun în aplicare amenințările. Administrația Trump expulzează șase străini pentru postări despre moartea lui Charlie Kirk
Donald Trump și Charlie Kirk FOTO Hepta

O nouă decizie controversată a administrației Trump stârnește reacții internaționale. Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți, 14 octombrie, că a revocat vizele a șase cetățeni străini din cauza unor comentarii publicate pe rețelele sociale despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, fondatorul mișcării Turning Point USA.

Măsura a fost justificată prin faptul că acești utilizatori „au celebrat moartea” activistului de dreapta, ucis luna trecută într-un atac armat la un eveniment universitar din Utah, potrivit The Guardian.

„Statele Unite nu au obligația de a găzdui străini care doresc moartea americanilor”, se arată într-un comunicat publicat de Departamentul de Stat pe platforma X. „Departamentul continuă să identifice titularii de vize care au celebrat asasinarea odioasă a lui Charlie Kirk”, adaugă Departamentul de Stat.

În același mesaj, instituția a precizat că persoanele în cauză provin din Argentina, Brazilia, Germania, Mexic, Paraguay și Africa de Sud. Postarea a fost însoțită de capturi de ecran cu comentariile publice ale celor sancționați. Unul dintre utilizatori, de exemplu, l-a acuzat pe Kirk că a „răspândit retorica rasistă, xenofobă și misogină”. Un alt mesaj, scris în germană, susținea că „Atunci când fasciștii mor, democrații nu se plâng”.

Departamentul de Stat a adăugat că măsura se înscrie într-o campanie mai amplă de „protejare a granițelor, culturii și cetățenilor americani”, subliniind că administrația Trump și secretarul de stat Marco Rubio „vor aplica legea imigrației fără compromisuri”.

Decizia a venit în aceeași zi în care președintele Donald Trump i-a acordat postum lui Charlie Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA, într-o ceremonie desfășurată la Casa Albă, în ziua în care Kirk ar fi împlinit 32 de ani.

Controversa privind libertatea de exprimare nu a întârziat să apară. Publicaţia citată notează că numeroase organizații pentru drepturile civile au acuzat administrația că încalcă principiile constituționale privind libertatea de opinie, aplicabile oricărei persoane aflate pe teritoriul SUA, indiferent de cetățenie.

Christopher Landau, adjunct al secretarului de stat, a mers chiar mai departe, cerând utilizatorilor de social media să îi trimită direct postările considerate ofensatoare. „Sunt dezgustat să văd oameni care glorifică sau minimalizează asasinarea lui Kirk și am cerut oficialilor consulari să ia măsuri corespunzătoare”, a declarat Landau.

În ultimele luni, administrația Trump a fost criticată pentru intensificarea verificărilor online ale vizitatorilor străini și pentru revocarea a mii de vize, inclusiv ale unor studenți și artiști. Printre cei afectați s-au numărat ambasadorul Africii de Sud în SUA, căruia i s-a retras acreditarea, președintele palestinian Mahmoud Abbas, căruia i s-a anulat viza pentru Adunarea Generală a ONU, precum și trupa britanică de punk-rap Bob Vylan.

Departamentul de Stat a confirmat că revizuiește în prezent statutul a peste 55 de milioane de titulari de vize, pentru posibile „încălcări ale standardelor americane de conduită”.

Președintele SUA l-a premiat, postum, pe Charlie Kirk. Trump: ”Voiam să o sun pe Erika şi să-i spun: Erika, ai putea să amâni pentru vineri?” FOTO/VIDEO
Președintele SUA l-a premiat, postum, pe Charlie Kirk. Trump: ”Voiam să o sun pe Erika şi să-i spun: Erika, ai putea să amâni pentru vineri?” FOTO/VIDEO
Preşedintele Donald Trump i-a acordat, marţi, 14 octombrie, postum, lui Charlie Kirk Medalia Prezidenţială a Libertăţii, spunând că introduce numele activistului conservator decedat ”în...
Cele două războaie ale lui Trump: Experții explică de ce diplomația a funcționat în Gaza, dar nu și în Ucraina
Cele două războaie ale lui Trump: Experții explică de ce diplomația a funcționat în Gaza, dar nu și în Ucraina
Succesul președintelui american Donald Trump în negocierea acordului de armistițiu din 9 octombrie dintre Israel și Hamas a fost lăudat în întreaga lume. Ceea ce pare a fi o victorie...
#charlie kirk, #Donald Trump, #turning point usa, #expulzare , #Donald Trump
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un angajat si-a luat inima in dinti si s-a dus in biroul milionarului: "Pot sa incep o relatie cu fiica dumneavoastra?"
Digi24.ro
VIDEO Generalul Ben Hodges il ameninta direct pe Putin: "Kaliningrad va fi distrus in primele ore"
Adevarul.ro
Taxa absurda care creste cu 1.350% peste noapte si provoaca o noua anomalie in Romania. Expert in fiscalitate: "Cred ca au gresit legea"

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. UE pregătește măsuri dure împotriva fumatului. Un proiect aflat în discuție ar echivala cu o interdicție de facto a țigărilor
  2. SUA pun în aplicare amenințările. Administrația Trump expulzează șase străini pentru postări despre moartea lui Charlie Kirk
  3. Îmbătrânirea populației, un sperjur al clasei politice
  4. Cele două războaie ale lui Trump: Experții explică de ce diplomația a funcționat în Gaza, dar nu și în Ucraina
  5. Un bărbat și o femeie au fost reținuți pentru crimă. Au omorât în bătaie un bărbat și l-au îngropat pe un teren
  6. Un medic a fost arestat după ce și-a lăsat fiica de 12 ani să facă o gaură în craniul unui pacient. Doctorul a fost reținut de poliție
  7. Bucureștiul va avea un nou parc, de peste 50.000 de metri pătrați, conceput ca un spațiu multifuncțional cu zone tematice pentru copii, sport, fitness și relaxare FOTO
  8. Laura Codruța Kovesi critică lipsa de acțiune de autorităților române. „Nu poate nimeni să mă convingă că tu nu vezi ce se întâmplă la tine în țară”
  9. Reuniune NATO pentru a răspunde incursiunilor ruse în spațiul aerian european, după doborârea dronelor în Polonia
  10. Israelul va autoriza intrarea a sute de camioane cu ajutor umanitar în Gaza. Decizia vine în urma predării de către Hamas a rămăşiţelor altor ostatici