SUA pun în aplicare amenințările. Administrația Trump expulzează șase străini pentru postări despre moartea lui Charlie Kirk

O nouă decizie controversată a administrației Trump stârnește reacții internaționale. Departamentul de Stat al SUA a anunțat marți, 14 octombrie, că a revocat vizele a șase cetățeni străini din cauza unor comentarii publicate pe rețelele sociale despre asasinarea activistului conservator Charlie Kirk, fondatorul mișcării Turning Point USA.

Măsura a fost justificată prin faptul că acești utilizatori „au celebrat moartea” activistului de dreapta, ucis luna trecută într-un atac armat la un eveniment universitar din Utah, potrivit The Guardian.

„Statele Unite nu au obligația de a găzdui străini care doresc moartea americanilor”, se arată într-un comunicat publicat de Departamentul de Stat pe platforma X. „Departamentul continuă să identifice titularii de vize care au celebrat asasinarea odioasă a lui Charlie Kirk”, adaugă Departamentul de Stat.

În același mesaj, instituția a precizat că persoanele în cauză provin din Argentina, Brazilia, Germania, Mexic, Paraguay și Africa de Sud. Postarea a fost însoțită de capturi de ecran cu comentariile publice ale celor sancționați. Unul dintre utilizatori, de exemplu, l-a acuzat pe Kirk că a „răspândit retorica rasistă, xenofobă și misogină”. Un alt mesaj, scris în germană, susținea că „Atunci când fasciștii mor, democrații nu se plâng”.

Ads

Departamentul de Stat a adăugat că măsura se înscrie într-o campanie mai amplă de „protejare a granițelor, culturii și cetățenilor americani”, subliniind că administrația Trump și secretarul de stat Marco Rubio „vor aplica legea imigrației fără compromisuri”.

The United States has no obligation to host foreigners who wish death on Americans. The State Department continues to identify visa holders who celebrated the heinous assassination of Charlie Kirk. Here are just a few examples of aliens who are no longer welcome in the U.S.: — Department of State (@StateDept) October 14, 2025

Ads

Decizia a venit în aceeași zi în care președintele Donald Trump i-a acordat postum lui Charlie Kirk Medalia Prezidențială a Libertății, cea mai înaltă distincție civilă din SUA, într-o ceremonie desfășurată la Casa Albă, în ziua în care Kirk ar fi împlinit 32 de ani.

Controversa privind libertatea de exprimare nu a întârziat să apară. Publicaţia citată notează că numeroase organizații pentru drepturile civile au acuzat administrația că încalcă principiile constituționale privind libertatea de opinie, aplicabile oricărei persoane aflate pe teritoriul SUA, indiferent de cetățenie.

Christopher Landau, adjunct al secretarului de stat, a mers chiar mai departe, cerând utilizatorilor de social media să îi trimită direct postările considerate ofensatoare. „Sunt dezgustat să văd oameni care glorifică sau minimalizează asasinarea lui Kirk și am cerut oficialilor consulari să ia măsuri corespunzătoare”, a declarat Landau.

În ultimele luni, administrația Trump a fost criticată pentru intensificarea verificărilor online ale vizitatorilor străini și pentru revocarea a mii de vize, inclusiv ale unor studenți și artiști. Printre cei afectați s-au numărat ambasadorul Africii de Sud în SUA, căruia i s-a retras acreditarea, președintele palestinian Mahmoud Abbas, căruia i s-a anulat viza pentru Adunarea Generală a ONU, precum și trupa britanică de punk-rap Bob Vylan.

Departamentul de Stat a confirmat că revizuiește în prezent statutul a peste 55 de milioane de titulari de vize, pentru posibile „încălcări ale standardelor americane de conduită”.

Ads