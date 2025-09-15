Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”

Autor: Eugen Porojan
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 17:39
3365 citiri
Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
Cristian Ghinea critică momentul de reculegere dedicat lui Charles Kirk, apropiat al lui Trump FOTO /Hepta

Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul PNRR, luni, 15 septembrie. O cerere similară a fost respinsă în Parlamentul European la finalul săptămânii trecute.

„Moment ruşinos în Senatul României mai devreme. Ne-am trezit cu o cerere AUR de la tribună, nediscutată cu nimeni, pe ton agresiv. Că a fost erou anti-sexo-marxist. Serios, nu glumesc”, a transmis senatorul USR Cristian Ghinea pe Facebook.

Ghinea susține că lipsa de reacție a senatorilor nu a fost o idee bună.

„Pe principiul că să nu agităm agitații, o majoritate semnificativă s-a ridicat pioasă. Am fost dintre cei care au ales bunul simț și am stat în bancă”, a mai spus Ghinea.

Senatorul USR spune că se va ridica pentru a condamna violența, în contextul în care mesajul lui Charlie Kirk, că violența și moartea sunt acceptabile pentru a păstra dreptul de a deține arme în SUA, promovează tocmai violența.

„Mă voi ridica când avem de condamnat violența. Nu când ne trezim cu eroi şi pioşenie pe model sex-surpriză”, a mai spus Cristian Ghinea despre momentul de reculegere ținut în Senat.

În Camera Deputaților, deși cererea a fost acceptată, deputata AUR care a venit cu propunerea a fost admonestată.

„Am înţeles demersul dumneavoastră. Vă solicit în mod ferm ca de acum înainte să respectaţi Codul de conduită şi să aduceţi la cunoştinţa Biroului permanent înainte de a propune astfel de chestiuni, pentru că asta este procedura aprobată de noi în Parlament”, a afirmat liderul grupului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache.

Susținătorul lui Trump, împușcat
ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
18:09 - ADN-ul găsit la locul asasinatului lui Charlie Kirk este al lui Tyler Robinson. Anunțul făcut de FBI VIDEO
Urmele de ADN prelevate de pe două obiecte găsite în apropierea locului unde a avut loc asasinarea activistului conservator Charlie Kirk corespund ADN-ului suspectului reținut de autorități,...
Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
17:39 - Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul...
Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
16:57 - Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
Parlamentarii români au acceptat să țină un moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk, după ce o solicitare similară a fost respinsă în Parlamentul...
Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
Ieri, 21:03 - Asasinarea lui Charlie Kirk marchează o cotitură periculoasă în spirala violenței politice din Statele Unite ANALIZĂ
Asasinarea activistului conservator Charlie Kirk pare să confirme ceea ce mulți se tem că ar putea fi începutul unei etape mai întunecate în istoria recentă a Statelor Unite – una în care...
Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da
Ieri, 13:31 - Colegul de cameră transgender al lui Tyler Robinson, cheia motivului uciderii lui Charlie Kirk? Autoritățile cred că da
Tyler Robinson, tânărul de 22 de ani suspectat că l-a ucis pe activistul conservator Charlie Kirk, ar fi fost îndrăgostit de colegul său de cameră, care era transgender, iar anchetatorii...
Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
Ieri, 11:40 - Deși Trump se laudă că apără libertatea de exprimare, zeci de americani au fost concediați pentru comentarii considerate nepotrivite despre uciderea lui Charlie Kirk
Zeci de oameni, între care jurnaliști, profesori și pompieri, au fost concediați de la locurile lor de muncă în ultimele zile pentru că au făcut comentarii considerate nepotrivite despre...
Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
Ieri, 10:13 - Întreaga Americă se întreabă de ce l-a ucis Tyler Robinson pe Charlie Kirk. Misterul din jurul motivului alimentează teoriile conspirației
Autoritățile americane au dezvăluit că suspectul în cazul uciderii activistului conservator Charlie Kirk este Tyler Robinson, un tânăr de 22 de ani care a crescut în Washington, Utah, la...
60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
Ieri, 09:11 - 60.000 de oameni ar putea participa la slujba comemorativă pentru Charlie Kirk. Va avea loc pe stadionul State Farm din Arizona. Trump, Vance și Rubio, așteptați și ei
O slujbă comemorativă pentru activistul de dreapta Charlie Kirk va avea loc pe 21 septembrie la State Farm Stadium din Arizona, un loc care poate găzdui peste 60.000 de persoane, relatează BBC....
Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
Ieri, 07:16 - Charlie Kirk, omagiat pe stadionul Wembley de trupa Coldplay. "Trimiteți iubire familiei lui" VIDEO
În timpul unui concert susținut pe legendarul stadion Wembley din Londra, solistul trupei Coldplay a oferit un sprijin neașteptat familiei influencerului conservator Charlie Kirk, împușcat...
Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
13.09.2025 21:52 - Noi detalii despre presupusul atacator al lui Charlie Kirk: locuia cu un partener transgender. FBI: comunicările lor au dus la identificarea suspectului
Tyler Robinson, tânărul în vârstă de 22 de ani suspectat că l-a împușcat mortal pe activistul conservator Charlie Kirk, locuia împreună cu un partener transgender, aflat în proces de...
George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
13.09.2025 21:13 - George Simion la protestul extremei dreapta de la Londra. ”Pentru Charlie Kirk, pentru libertatea de exprimare”
Liderul AUR, George Simion, a luat parte la protestul extremei drepte din Londra, unde a susținut un discurs alături de alți lideri politici și activiști internaționali. „Pentru Charlie...
Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
13.09.2025 18:08 - Profesori, pompieri și inclusiv un angajat al Secret Service și-au pierdut joburile după ce au comentat pe rețelele sociale împușcarea lui Charlie Kirk
Reacţiile pe reţelele sociale la uciderea activistului de extremă dreapta Charlie Kirk le-au costat locul de muncă pe mai multe persoane din SUA, autorităţile din mai multe state americane...
"Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?", se întreabă retoric CTP. "Execuția să aibă loc public, rapid, televizată, cum dorea domnul Kirk?"
13.09.2025 14:38 - "Fiica domnului Kirk ar trebui să vadă execuția ucigașului tatălui ei?", se întreabă retoric CTP. "Execuția să aibă loc public, rapid, televizată, cum dorea domnul Kirk?"
Charlie Kirk, cunoscut activist de dreapta și susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....
Pentagonul anunță represalii împotriva celor care fac postări negative despre uciderea lui Charlie Kirk
13.09.2025 13:05 - Pentagonul anunță represalii împotriva celor care fac postări negative despre uciderea lui Charlie Kirk
Departamentul Apărării din SUA a anunțat vineri seară, 12 septembrie, că îi va sancționa pe membrii forțelor armate care au făcut postări negative sau batjocoritoare pe rețelele de...
Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul polonez. "Pentru că a spus adevărul" VIDEO
13.09.2025 12:55 - Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul polonez. "Pentru că a spus adevărul" VIDEO
Parlamentul polonez l-a onorat vineri, 12 septembrie, pe Charlie Kirk cu un moment de reculegere după ce a fost brutal ucis în Statele Unite, a anunțat pe Facebook, Dariusz Matecki, membru al...
Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
13.09.2025 12:00 - Trump refuză să facă apel la unitate după asasinarea lui Charlie Kirk. "O să-mi creeze probleme, dar nu-mi pasă deloc"
Președintele american Donald Trump a refuzat să facă apel la unitate în SUA ca modalitate de a remedia diviziunile din țară în urma asasinării activistului de dreapta Charlie Kirk,...
Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
13.09.2025 11:05 - Tyler Robinson a fost crescut mormon și se presupune că l-a ucis pe Charlie Kirk la câteva momente după ce influencerul a lăudat biserica
Presupusul asasin al lui Charlie Kirk, Tyler Robinson, a fost crescut ca un mormon devotat — totuși, a tras focul fatal asupra lui Kirk la doar câteva momente după ce influencerul conservator...
La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America
13.09.2025 08:07 - La 18 ani, asasinul lui Charlie Kirk avea în față un viitor strălucit. Cine este, de fapt, Tyler Robinson? Cum a ajuns, în 4 ani, să fie cel mai detestat om din America
La vârsta de 18 ani, Tyler Robinson părea să aibă în față un viitor strălucit. Adolescentul din Utah obținuse note foarte bune la examenul de admitere la facultate și câștigase o bursă...
#charlie kirk, #moment reculegere, #Parlamentul Romaniei, #aur, #USR, #Cristian Ghinea , #parlament
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Scenariu de cosmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, Romania ar fi tinta reala. Seful generalilor: "Actiunea rusilor a fost deliberata"
a1.ro
Iti mai aduci aminte de Cristi din Banat, artistul care facea furori cu piesa "Ca o apa cristalina"? Cat de schimbat e in prezent
DigiSport.ro
Mirel Radoi a parasit stadionul la o ora de la finalul partidei, dupa ce i-a fost acordat primul ajutor in vestiar

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”
  2. "Cam cum ne minte frumos Sorin Grindeanu". Social-democrații, ridiculizați de AUR. Peiu: "Nu spune în propunerile PSD cum să reducem deficitul bugetar"
  3. Moment de reculegere pentru Charlie Kirk în Parlamentul României, după ce la Bruxelles s-a respins ideea
  4. Theodor Paleologu atacă falsul patriotism al lui Dan Tanasă. "Nu e singurul dobitoc. E vorba de o xenofobie a unor cretini"
  5. AUR o ține din moțiune în moțiune. Un nou minister a fost luat la țintă de suveraniști. Opoziția are în continuare șanse nule să dea jos vreun ministru: "USR are antecedente"
  6. Băsescu, reacție la ironiile ambasadorului Rusiei în scandalul dronei intrate în spațiul aerian românesc: "Dacă o doboram, tăcea din gură"
  7. Mihail Neamțu, supărat că a fost numit un ”propagandist putinist infect” de către un deputat USR în plen
  8. Demisia lui Daniel David nu e suficientă pentru sindicaliști: ”Nu e vorba numai de plecarea lui”
  9. Băsescu, despre incursiunile dronelor rusești în România: ”Aș fi trimis artileria antiaeriană de mult”
  10. Analiză: (Ne)putința României și drona rusească