Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”

Luni, 15 Septembrie 2025
Cristian Ghinea critică momentul de reculegere dedicat lui Charles Kirk, apropiat al lui Trump
Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul PNRR, luni, 15 septembrie. O cerere similară a fost respinsă în Parlamentul European la finalul săptămânii trecute.
„Moment ruşinos în Senatul României mai devreme. Ne-am trezit cu o cerere AUR de la tribună, nediscutată cu nimeni, pe ton agresiv. Că a fost erou anti-sexo-marxist. Serios, nu glumesc”, a transmis senatorul USR Cristian Ghinea pe Facebook.
Ghinea susține că lipsa de reacție a senatorilor nu a fost o idee bună.
„Pe principiul că să nu agităm agitații, o majoritate semnificativă s-a ridicat pioasă. Am fost dintre cei care au ales bunul simț și am stat în bancă”, a mai spus Ghinea.
Senatorul USR spune că se va ridica pentru a condamna violența, în contextul în care mesajul lui Charlie Kirk, că violența și moartea sunt acceptabile pentru a păstra dreptul de a deține arme în SUA, promovează tocmai violența.
„Mă voi ridica când avem de condamnat violența. Nu când ne trezim cu eroi şi pioşenie pe model sex-surpriză”, a mai spus Cristian Ghinea despre momentul de reculegere ținut în Senat.
În Camera Deputaților, deși cererea a fost acceptată, deputata AUR care a venit cu propunerea a fost admonestată.
„Am înţeles demersul dumneavoastră. Vă solicit în mod ferm ca de acum înainte să respectaţi Codul de conduită şi să aduceţi la cunoştinţa Biroului permanent înainte de a propune astfel de chestiuni, pentru că asta este procedura aprobată de noi în Parlament”, a afirmat liderul grupului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache.
