Reacție dură la momentul de reculegere în memoria lui Charlie Kirk din Parlamentul României: ”Am fost dintre cei care au ales bunul-simț și am stat în bancă”

Cristian Ghinea critică momentul de reculegere dedicat lui Charles Kirk, apropiat al lui Trump FOTO /Hepta

Propunerea unui moment de reculegere în memoria activistului conservator american Charlie Kirk în România l-a surprins neplăcut pe senatorul USR Cristian Ghinea, cunoscut și ca arhitectul PNRR, luni, 15 septembrie. O cerere similară a fost respinsă în Parlamentul European la finalul săptămânii trecute.

„Moment ruşinos în Senatul României mai devreme. Ne-am trezit cu o cerere AUR de la tribună, nediscutată cu nimeni, pe ton agresiv. Că a fost erou anti-sexo-marxist. Serios, nu glumesc”, a transmis senatorul USR Cristian Ghinea pe Facebook.

Ghinea susține că lipsa de reacție a senatorilor nu a fost o idee bună.

„Pe principiul că să nu agităm agitații, o majoritate semnificativă s-a ridicat pioasă. Am fost dintre cei care au ales bunul simț și am stat în bancă”, a mai spus Ghinea.

Senatorul USR spune că se va ridica pentru a condamna violența, în contextul în care mesajul lui Charlie Kirk, că violența și moartea sunt acceptabile pentru a păstra dreptul de a deține arme în SUA, promovează tocmai violența.

„Mă voi ridica când avem de condamnat violența. Nu când ne trezim cu eroi şi pioşenie pe model sex-surpriză”, a mai spus Cristian Ghinea despre momentul de reculegere ținut în Senat.

În Camera Deputaților, deși cererea a fost acceptată, deputata AUR care a venit cu propunerea a fost admonestată.

„Am înţeles demersul dumneavoastră. Vă solicit în mod ferm ca de acum înainte să respectaţi Codul de conduită şi să aduceţi la cunoştinţa Biroului permanent înainte de a propune astfel de chestiuni, pentru că asta este procedura aprobată de noi în Parlament”, a afirmat liderul grupului deputaţilor PNL, Gabriel Andronache.

