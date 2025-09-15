Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"

Autor: Mihai Diac
Luni, 15 Septembrie 2025, ora 20:41
1560 citiri
Theodor Paleologu, după uciderea lui Kirk: "Nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din SUA să se țină momente de reculegere în Parlamentul României"
Theodor Paleologu - FOTO Facebook / Theodor Paleologu

Theodor Paleologu, fost deputat și fost ministru al Culturii, critică ideea care s-a pus în practică în Parlamentul României, aceea de a se ține un moment de reculegere în memoria activistului Charlie Kirk, asasinat în SUA.

La inițiativa partidului AUR, acest moment de reculegere s-a ținut, în ziua de 15 septembrie 2025, de către senatorii și deputații români.

"Asasinarea lui Charlie Kirk este o crimă oribilă. Dar nu cred că este potrivit și demn ca pentru toate crimele oribile din Statele Unite să se țină momente de reculegere în Parlamentul României", explică fostul ministru Paleologu într-o postare pe Facebook, în seara de 15 septembrie 2025.

"Pentru George Floyd nu s-a ținut și nici nu consider că era cazul. Și, mai cu seamă, de ce nu s-a ținut un moment de reculegere pentru cei doi aleși democrați din Minnesota, Melissa Hortman și John Hoffman, împușcați în luna iunie? Pentru că nu erau zeloți trumpiști?", se întreabă Theodor Paleologu.

Fostul deputat consideră "indecent" faptul că partidul AUR caută să-și facă propagandă din moartea activistului Charlie Kirk.

"Modul în care se agață AUR de acest tragic eveniment, transformându-l pe Kirk în martir al adevărului și erou al libertății, este pur și simplu indecent. Păi, de unde vin violențele și apelurile la violență în spațiul public românesc? Nu dinspre nebuloasa extremistă AUR-SOS-POT?", scrie Paleologu în mesajul postat pe Internet.

Charlie Kirk, susținător ferm al președintelui Trump, cunoscut ca inițiator al unor dezbateri politice în campusuri universitare, a fost împușcat mortal la un eveniment în statul Ohio, la data de 10 septembrie 2025. Conform legislației din statul Ohio, asasinul lui Charlie Kirk ar putea fi condamnat la moarte.

