Business Focus: The Real Estate Event - The legacy edition

Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure

Autor: Adrian Zia
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 19:32
849 citiri
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure
Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă" FOTO X/@REALL2KTV

Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk joi, 10 septembrie, este gravată cu „ideologie trans și antifascistă”, au dezvăluit polițiștii care au descoperit arma crimei.

Gloanțele au fost recuperate dintr-o pușcă găsită abandonată într-o zonă împădurită din apropierea Universității Utah Valley, a relatat The Wall Street Journal.

Gloanțele recuperate după asasinarea lui Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie transgender și antifascistă”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru sursa citată.

Citând „un buletin intern al forțelor de ordine și o persoană familiarizată cu ancheta”, publicația a relatat că muniția a fost găsită într-o pușcă de vânătoare de calibru .30, abandonată într-o zonă împădurită de la Universitatea Utah Valley, unde activistul conservator a fost împușcat mortal în timp ce vorbea la un eveniment.

Sursele celor de la Journal au declarat că pușca era înfășurată într-un prosop „cu un cartuș folosit încă în cameră”. Trei cartușe neutilizate se aflau în încărcător, „toate cu inscripții pe ele”.

FBI a declarat joi, 11 septembrie, că o pușcă cu repetiție a fost lăsată în pădure de ucigașul lui Kirk în timp ce fugea prin zonă. Nu a menționat, însă, gravurile de pe gloanțe.

Niciun oficial nu a confirmat relatarea ziarului despre cartușele gravate. Kirk, în vârstă de 31 de ani, discuta cu o mulțime de sute de studenți despre problemele transgender și despre atacurile armate în masă în momentul în care a fost lovit în gât de un glonț.

Kirk, căsătorit și tată a doi copii, a fost transportat de urgență de la Universitatea Utah Valley la un spital cu un vehicul privat. Moartea sa a fost anunțată de președintele Donald Trump aproximativ două ore și jumătate mai târziu.

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că biroul a reținut un suspect miercuri seară, 10 septembrie, dar ulterior a declarat că persoana nu a fost implicată și a fost eliberată.

Ucigașul lui Kirk este încă pe fugă, forțele de ordine neoferind nicio indicație că ar ști cine este suspectul.

Agentul special responsabil al FBI, Robert Bohls, a declarat joi că un laborator FBI va analiza arma abandonată. El a spus că anchetatorii au descoperit, de asemenea, „urme de încălțăminte, o amprentă de palmă și amprente de antebraț” care vor fi analizate.

Au apărut online videoclipuri cu un presupus atacator cocoțat pe un acoperiș, la aproximativ 200 de metri de locul unde Kirk vorbea, în curtea unui campus. FBI a confirmat că ucigașul lui Kirk a deschis focul dintr-o poziție îndepărtată, aflată la înălțime.

FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk. Se solicită ajutotul cetățenilor pentru identificarea lui FOTO
FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk. Se solicită ajutotul cetățenilor pentru identificarea lui FOTO
FBI a publicat imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației activiste conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul...
Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Controverse în Parlamentul European după refuzul de a ține un moment de reculegere pentru Charlie Kirk
Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a respins joi o solicitare a unor europarlamentari din grupurile de dreapta de a ține un minut de reculegere în memoria activistului...
#charlie kirk, #asasinare charlie kirk, #munitie lunetist, #ideologie trans, #ideologie antifascista , #SUA
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au luat decizia finala: OUT cu selectionerul! Primul nume contactat e unul urias
Digi24.ro
Mesajul lui Putin pentru Ucraina, Europa si Trump: Nu fac niciun pas inapoi. Cum incearca Moscova sa forteze Kievul sa renunte la lupta
DigiSport.ro
Gata! Inca un "NU" pentru jucatorul care a cerut cel mai mare salariu din istoria SuperLigii
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Belarusul a eliberat 52 de deținuți străini, la cererea președintelui SUA. Declarație surpriză a lui Lukașenko: "Să fim alături de Trump"
  2. FBI a dat publicității primele imagini cu ucigașul lui Charlie Kirk. Se solicită ajutotul cetățenilor pentru identificarea lui FOTO
  3. Bulgarii cred că țara lor este în pericol mai mare decât Polonia. "Trebuie să încetăm să mai credem că Putin este prietenul nostru"
  4. Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure
  5. Suedia, cel mai nou aliat NATO, oferă Ucrainei un ajutor de peste 7 miliarde de euro. "Consolidăm și securitatea Suediei"
  6. Andrei Caramitru, atac violent la fanii lui Putin din România: "Reacționează fără minte, zbiară învârtindu-se în cerc de teamă că se prăbușește șandramaua"
  7. Polonia trimite militari în Ucraina pentru instruire în combaterea dronelor
  8. Trump și-a trimis din nou emisarul la Kiev. Keith Kellogg era în drum spre Ucraina când dronele rusești au violat spațiul aerian polonez
  9. Mașina premierului Donald Tusk a fost furată chiar în ziua incursiunii dronelor rusești pe teritoriul Poloniei. Unde a fost găsit autoturismul
  10. Un avion american B-2 testat o nouă bombă sub nasul Rusiei. Arma este făcută să distrugă nave