Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă". Gloanțele au fost recuperate din pușca aruncată de acesta într-o pădure

Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk era gravată cu "ideologie trans și antifascistă" FOTO X/@REALL2KTV

Muniția lunetistului care l-a ucis pe Charlie Kirk joi, 10 septembrie, este gravată cu „ideologie trans și antifascistă”, au dezvăluit polițiștii care au descoperit arma crimei.

Gloanțele au fost recuperate dintr-o pușcă găsită abandonată într-o zonă împădurită din apropierea Universității Utah Valley, a relatat The Wall Street Journal.

Gloanțele recuperate după asasinarea lui Charlie Kirk erau gravate cu „ideologie transgender și antifascistă”, a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine pentru sursa citată.

Citând „un buletin intern al forțelor de ordine și o persoană familiarizată cu ancheta”, publicația a relatat că muniția a fost găsită într-o pușcă de vânătoare de calibru .30, abandonată într-o zonă împădurită de la Universitatea Utah Valley, unde activistul conservator a fost împușcat mortal în timp ce vorbea la un eveniment.

Sursele celor de la Journal au declarat că pușca era înfășurată într-un prosop „cu un cartuș folosit încă în cameră”. Trei cartușe neutilizate se aflau în încărcător, „toate cu inscripții pe ele”.

The gun that killed Charlie Kirk was a Mauser 98k .30-06 top load 5 bullet rifle. It had a 5 round stripper clip, and a 4x-8x scope... the same that were used in the second world war. These guns are reputed for their accuracy and deadly firepower. They were the main weapon of… pic.twitter.com/SLqpcYRkKB — Sébastien Lynch (@REALL2KTV) September 11, 2025

EXCLUSIVE: This morning my team received an e-mail from officer at ATF. The email included a screen shot from what appears to be an internal message describing a weapon and cartridges located by an ATF and other law enforcement near the scene of the Charlie Kirk shooting at… pic.twitter.com/UKtOUPY5DC — Steven Crowder (@scrowder) September 11, 2025

FBI a declarat joi, 11 septembrie, că o pușcă cu repetiție a fost lăsată în pădure de ucigașul lui Kirk în timp ce fugea prin zonă. Nu a menționat, însă, gravurile de pe gloanțe.

Niciun oficial nu a confirmat relatarea ziarului despre cartușele gravate. Kirk, în vârstă de 31 de ani, discuta cu o mulțime de sute de studenți despre problemele transgender și despre atacurile armate în masă în momentul în care a fost lovit în gât de un glonț.

Kirk, căsătorit și tată a doi copii, a fost transportat de urgență de la Universitatea Utah Valley la un spital cu un vehicul privat. Moartea sa a fost anunțată de președintele Donald Trump aproximativ două ore și jumătate mai târziu.

Directorul FBI, Kash Patel, a anunțat că biroul a reținut un suspect miercuri seară, 10 septembrie, dar ulterior a declarat că persoana nu a fost implicată și a fost eliberată.

Ucigașul lui Kirk este încă pe fugă, forțele de ordine neoferind nicio indicație că ar ști cine este suspectul.

Agentul special responsabil al FBI, Robert Bohls, a declarat joi că un laborator FBI va analiza arma abandonată. El a spus că anchetatorii au descoperit, de asemenea, „urme de încălțăminte, o amprentă de palmă și amprente de antebraț” care vor fi analizate.

Au apărut online videoclipuri cu un presupus atacator cocoțat pe un acoperiș, la aproximativ 200 de metri de locul unde Kirk vorbea, în curtea unui campus. FBI a confirmat că ucigașul lui Kirk a deschis focul dintr-o poziție îndepărtată, aflată la înălțime.

