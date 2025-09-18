Trump a declarat că îl încurajase pe Charlie Kirk, spunându-i că are „o șansă bună" de a deveni președinte al SUA, "într-o zi”

Joi, 18 Septembrie 2025, ora 18:28
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat, cu privire la uciderea lui Charlie Kirk, că el, personal, îl încurajase pe activistul de 31 de ani să-și continue campania de popularizare a ideilor politice de dreapta.
Trump a dezvăluit că a avut un dialog cu Kirk în care i-a spus că are „o șansă bună de a deveni președinte într-o zi”, informează BBC la data de 18 septembrie 2025.
Liderul SUA a făcut această dezvăluire cu prilejul vizitei sale în Marea Britanie, într-o conferință de presă susținută alături de premierul Keir Starmer.
Președintele Trump a mai susținut că, în dialogul avut cu Kirk, "i-a lăudat capacitatea de a se identifica cu tinerii". Tinerii sunt „devastați” în urma morții lui Charlie Kirk, a mai spus președintele SUA.
În opinia președintelui Trump, activistul Charlie Kirk a fost „asasinat în mod odios pentru că și-a spus părerea”.
Anterior acestor declarații ale președintelui SUA, la Londra avusese loc un amplu miting în memoria activistului Charlie Kirk.
Activistul de 31 de ani, căsătorit, tatăl a doi copii, foarte cunoscut ca susținător al lui Donald Trump, a fost ucis la data de 10 septembrie 2025 când participa la o conferință care s-a desfășurat într-un campus universitar din statul Utah. Suspectul acuzat că l-a împușcat pe Kirk este Tyler Robinson. Acesta riscă să fie condamnat la moarte, conform legislației din statul Utah.
