Președintele SUA l-a premiat, postum, pe Charlie Kirk. Trump: ”Voiam să o sun pe Erika şi să-i spun: Erika, ai putea să amâni pentru vineri?” FOTO/VIDEO

Preşedintele Donald Trump i-a acordat, marţi, 14 octombrie, postum, lui Charlie Kirk Medalia Prezidenţială a Libertăţii, spunând că introduce numele activistului conservator decedat ”în lista adevăraţilor eroi americani”.

Erika Kirk, văduva lui Kirk şi actualul director executiv al Turning Point USA, a acceptat premiul în numele soţului său la ceremonia din Rose Garden. Prezentând premiul, un asistent militar a anunţat că SUA îl onorează pe Kirk ca ”martir al adevărului şi libertăţii”.

Trump, care a aterizat la Casa Albă marţi în jurul orei 3 dimineaţa, după o călătorie în Orientul Mijlociu, a spus: ”Voiam să o sun pe Erika şi să-i spun: Erika, ai putea să amâni pentru vineri?”. Dar Trump a spus că era ”sigur” că se va întoarce la timp pentru ceremonia de marţi, care ar fi fost ziua de naştere a lui Kirk, care ar fi împlinit 32 de ani.

”Nu aş fi ratat acest moment pentru nimic în lume, pentru nimic”, a spus Trump.

Întorcându-se către Trump după ce a acceptat premiul, Erika Kirk a spus: ”Vă mulţumesc, domnule preşedinte, pentru că l-aţi onorat pe soţul meu într-un mod atât de profund şi semnificativ şi vă mulţumesc că aţi făcut din acest eveniment o prioritate în mijlocul procesului de pace din Orientul Mijlociu”.

A trecut puţin peste o lună de când Charlie Kirk a fost împuşcat mortal în timp ce discuta cu studenţii în cadrul turneului său ”America Comeback Tour” la Universitatea Utah Valley.

”A fost asasinat în floarea vârstei pentru că a spus cu curaj adevărul”, a declarat Trump marţi, calificând asasinatul drept ”un act de crimă oribil, atroce, demonic”.

Vicepreşedintele JD Vance și soția lui Usha, procurorul general Pam Bondi, secretarul de Război Pete Hegseth, directorul FBI Kash Patel şi mai mulţi alţi membri ai Cabinetului au fost prezenţi.

JD Vance, care era un prieten apropiat al lui Kirk, a stat în primul rând, iar Erika Kirk, în discursul său, a mulţumit vicepreşedintelui şi soţiei sale, care au zburat la Salt Lake City pentru a transporta rămăşiţele lui Kirk cu Air Force Two.

Au participat şi unii prezentatori ai Fox News, foşti şi actuali, printre care Laura Ingraham, Jesse Watters, Sean Hannity şi Tucker Carlson. Alte personalităţi conservatoare din mediul online au fost văzute în Rose Garden, printre care Jack Posobiec şi Benny Johnson.

În discursul său, Trump i-a mulţumit lui Kirk pentru că l-a ajutat să câştige şi să mobilizeze tinerii alegători să se prezinte la urne, glumind că, fără el, fosta vicepreşedintă Kamala Harris ar fi putut fi la Casa Albă în locul lui.

Trump a afirmat că violenţa politică provine mai mult din partea democrată şi a dat vina pe ”radicalii de extremă stânga”, despre care a spus că au ”ideologia diavolului”.

”Mai ales în urma asasinării lui Charlie, ţara noastră nu trebuie să tolereze în niciun fel această stânga radicală, violenţa, extremismul şi teroarea”, a spus preşedintele, dar nu a menţionat violenţa politică împotriva democraţilor.

După cum a raportat CNN, datele nu susţin afirmaţiile lui Trump că violenţa politică este o problemă mai mare în stânga.

Freedom is not a theory, it's a testimony. Every single day the Trump Administration will continue to carry out the mission for which Charlie Kirk lived. For Charlie. ❤️ pic.twitter.com/mefZRxCVH6 — The White House (@WhiteHouse) October 15, 2025

Trump a deviat de la subiect în anumite momente, vorbind despre eforturile sale de a combate criminalitatea prin intervenţia federală în oraşele conduse de democraţi şi despre ceea ce el a considerat a fi o gestionare defectuoasă a incendiilor din Los Angeles.

Medalia Prezidenţială a Libertăţii, cea mai înaltă distincţie civilă a naţiunii, este acordată persoanelor care au adus ”o contribuţie deosebit de meritorie la securitatea sau interesele naţionale ale Statelor Unite”, la pacea mondială sau la ”alte eforturi publice sau private semnificative”.

Trump a acordat Medalia Prezidenţială a Libertăţii unui număr de 24 de persoane în timpul primului său mandat, inclusiv postum lui Babe Ruth, judecătorului Curţii Supreme Antonin Scalia şi lui Elvis Presley.

De la începutul celui de-al doilea mandat, Trump a anunţat că va acorda Medalia Libertăţii şi fostului primar al oraşului New York, Rudy Giuliani, şi fostului secretar pentru Locuinţe şi dezvoltare urbană, chirurgul Ben Carson.

La primirea premiului, Erika Kirk a vorbit despre ”curajul”, credinţa, apărarea libertăţii şi ”inima de slujitor” a soţului său, care, potrivit ei, l-ar fi determinat probabil să candideze la preşedinţie.

”Dacă ar fi venit momentul, probabil că ar fi candidat la preşedinţie, dar nu din ambiţie. Ar fi făcut-o doar dacă ar fi crezut că ţara sa are nevoie de asta, din perspectiva inimii unui slujitor”, a spus Kirk.

Full remarks: @MrsErikaKirk speaks at the White House upon accepting the Presidential Medal of Freedom on behalf of her late husband, @charliekirk11. 🙏❤️ pic.twitter.com/bc1HO63RXg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 14, 2025

Ea a mărturisit, de asemenea, că soţul ei se ruga pentru duşmanii săi, ceea ce l-a făcut pe Trump să zâmbească. La înmormântarea lui Charlie Kirk, Trump a spus că el diferă de Kirk pentru că ”îmi urăsc adversarii şi nu le doresc binele”.

Cu lacrimi în ochi, Erika Kirk a povestit ce a spus fiica ei mică că vrea să-i ofere tatălui ei de ziua lui.

”Ea a spus: La mulţi ani, tati. Vreau să-ţi dau o jucărie de pluş. Vreau să mănânci o prăjitură cu îngheţată şi vreau să ai parte de o surpriză de ziua ta”, a spus Kirk.

În încheiere, Kirk a spus: ”A trăi liber este cel mai mare dar, dar a muri liber este cea mai mare victorie. La mulţi ani, Charlie al meu. La mulţi ani de libertate”.

După ce a rostit discursul, Erika Kirk l-a îmbrăţişat pe Trump, iar orchestra a început să cânte ”Amazing Grace”. Kirk a stat lângă Usha Vance, care a mângâiat-o în timp ce ţinea Medalia Libertăţii şi îşi ştergea lacrimile.

