Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ar fi preferat să se sinucidă în loc să se predea. Cum s-a produs, totuși, arestarea

Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 23:45
773 citiri
Imagini difuzate de FBI, pe baza cărora a fost identificat Tyler Robinson - FOTO X/@FBISaltLakeCity
Tyler Robinson, arestat sub acuzația că l-a ucis pe activistul de dreapta Charlie Kirk, ar fi avut intenția să se sinucidă, în loc să se predea, în momentul în care și-a dat seama că a fost identificat.
Arestarea lui Tyler Robinson a fost anunțată, în ziua de 12 septembrie, de guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, menționează BBC.
Arestarea s-a produs după ce, mai întâi, tatăl lui Tyler și-a recunoscut fiul în fotografiile publicate de FBI, fotografii în care era prezentat principalul suspect. Tyler a recunoscut, în fața tatălui, că el este autorul crimei, iar drept urmare tatăl l-a sfătuit să se predea.
Tyler Robinson i-a răspuns însă că ar prefera să se sinucidă în loc să se predea.
Drept urmare, tatăl a sunat un pastor de care Tyler era apropiat, va să-l calmeze. Prelatul a venit la casa familiei Robinson și, împreună cu tatăl tânărului, l-au oprit pe Tyler de la gestul extrem. Oamenii legii au sosit rapid pentru că fuseseră anunțați de pastor. Echipa șerifului a venit și l-a "securizat" pe Tyler, până ce FBI-ul l-a luat pe suspect în custodie.
Înainte ca aceste informații despre Tyler să devină publice, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, dezvăluia că un membru al familiei Robinson a relatat că tânărul Tyler (22 de ani) devenise „mai politic” în ultimii ani și anunțase că „nu-i place” de Charlie Kirk.
După cum se știe, Kirk (31 de ani) avea obiceiul să țină conferințe în universități din SUA și apoi să intre în dialog, inclusiv în contradictoriu, cu studenții.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Susținătorul lui Trump, împușcat
Tyler Robinson, arestat sub acuzația că l-a ucis pe activistul de dreapta Charlie Kirk, ar fi avut intenția să se sinucidă, în loc să se predea, în momentul în care și-a dat seama că a...
Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu respinge acuzația, care i-a fost adusă în mediul online, că s-ar bucura de faptul că a fost ucis activistul de dreapta Charlie Kirk, susținătorul...
Autoritățile din statul Utah au recomandat ca Tyler Robinson (22 de ani), suspectul arestat sub acuzația că l-a asasinat pe Charlie Kirk (31 de ani), să fie inculpat pentru "omor deosebit de...
Donald Trump a lăsat să se înțeleagă vineri, 12 septembrie, că suspectul în cazul asasinatului asupra influencerului MAGA Charlie Kirk ar fi fost arestat, potrivit CNN.
„Cred cu un grad...
Mai multe colegii și universități istorice americane pentru studenți de culoare (HBCU) au primit amenințări teroriste care au dus la anularea cursurilor și la închiderea temporară a...
Charlie Kirk, ucis miercuri în timpul unei dezbateri la un campus universitar, este cunoscut în online în mare parte ca urmare a declarațiilor sale controversate, lansate pe diferite platforme....
Jurnalista și profesoara universitară Stacey Patton a postat pe rețelele sociale o mărturie care a devenit virală, în urma atacului mortal asupra influencerului Charlie Kirk. Aceasta...
Charlie Kirk, cofondator și lider al organizației conservatoare de tineret Turning Point USA, a murit după ce a fost împușcat mortal în timpul unui eveniment desfășurat la Universitatea...
Uciderea influencerului Charlie Kirk a atras un val de reacții la nivel mondial, de la condamnarea progresismului, la răspândirea multora dintre citatele sale pe care unii le consideră parte...
Senatorul Titus Corlățean deplânge moartea lui Charlie Kirk, influencerul ucis miercuri, 10 septembrie, în SUA, acuzând progresismul că a dus la moartea acestuia. Acesta susține că astfel...
Kash Patel se confruntă cu cea mai mare încercare de până acum în calitate de director al FBI, după ce actuali și foști oficiali au criticat declarația sa inexactă potrivit căreia un...
Oficialii SUA aduc onoruri fără precedent lui Charlie Kirk, influencerul apropiat de MAGA, asasinat miercuri, 10 septembrie, din motive necunoscute încă. Sicriul lui Kirk a fost cărat de...
După asasinarea conservatorului Charlie Kirk, apropiat al mișcării MAGA, FBI a publicat o nouă înregistrare video cu presupusul ucigaș, vineri, 12 septembrie. Pe lângă noile imagini de la...
Casa Albă a început să ia măsuri de securitate suplimentare pentru a-l proteja pe președintele Donald Trump, după asasinarea proeminentului activist conservator Charlie Kirk.
Ceremonia...
O amenințare cu bombă la sediul Partidului Democrat (DNC) a fost considerată necredibilă, au declarat joi, 11 septembrie, reprezentanții formațiunii politice și Poliția Capitoliului, un...
Cetățenii străini care se declară satisfăcuți de moartea activistului Charlie Kirk sau care încearcă să justifice uciderea acestuia vor fi sancționați de autoritățile SUA, inclusiv...
FBI a publicat imagini cu o persoană de interes căutată în legătură cu asasinarea lui Charlie Kirk, fondatorul organizației activiste conservatoare de tineret Turning Point USA, în timpul...
Charlie Kirk, un cunoscut activist de dreapta, susținător ferm al președintelui Donald Trump, a fost împușcat miercuri, 10 septembrie, la un eveniment care se desfășura în statul Utah....