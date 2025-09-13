Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ar fi preferat să se sinucidă în loc să se predea. Cum s-a produs, totuși, arestarea

Autor: Mihai Diac
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 23:45
Tyler Robinson, ucigașul lui Charlie Kirk, ar fi preferat să se sinucidă în loc să se predea. Cum s-a produs, totuși, arestarea
Imagini difuzate de FBI, pe baza cărora a fost identificat Tyler Robinson - FOTO X/@FBISaltLakeCity

Tyler Robinson, arestat sub acuzația că l-a ucis pe activistul de dreapta Charlie Kirk, ar fi avut intenția să se sinucidă, în loc să se predea, în momentul în care și-a dat seama că a fost identificat.

Arestarea lui Tyler Robinson a fost anunțată, în ziua de 12 septembrie, de guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, menționează BBC.

Arestarea s-a produs după ce, mai întâi, tatăl lui Tyler și-a recunoscut fiul în fotografiile publicate de FBI, fotografii în care era prezentat principalul suspect. Tyler a recunoscut, în fața tatălui, că el este autorul crimei, iar drept urmare tatăl l-a sfătuit să se predea.

Tyler Robinson i-a răspuns însă că ar prefera să se sinucidă în loc să se predea.

Drept urmare, tatăl a sunat un pastor de care Tyler era apropiat, va să-l calmeze. Prelatul a venit la casa familiei Robinson și, împreună cu tatăl tânărului, l-au oprit pe Tyler de la gestul extrem. Oamenii legii au sosit rapid pentru că fuseseră anunțați de pastor. Echipa șerifului a venit și l-a "securizat" pe Tyler, până ce FBI-ul l-a luat pe suspect în custodie.

Înainte ca aceste informații despre Tyler să devină publice, guvernatorul statului Utah, Spencer Cox, dezvăluia că un membru al familiei Robinson a relatat că tânărul Tyler (22 de ani) devenise „mai politic” în ultimii ani și anunțase că „nu-i place” de Charlie Kirk.

După cum se știe, Kirk (31 de ani) avea obiceiul să țină conferințe în universități din SUA și apoi să intre în dialog, inclusiv în contradictoriu, cu studenții.

#charlie kirk, #asasinat, #crima sua, #sinucidere, #Utah, #charlie kirk impuscat, #asasinat charlie kirk , #SUA
