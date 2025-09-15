Uciderea ca formă de dezbatere

Moartea lui Charlie Kirk a marcat un moment sumbru în evoluția discursului public american. Cred că de acum încolo va trebui să ne obișnuim cu bucuria pe care o simt unii oameni când un dușman ideologic este asasinat. Bine, și până acum exista, dar oamenii aveau decența să nu se exprime în public. Între timp însă, divizarea din societate a adus ura la un asemenea nivel, încât oamenii își permit să fie sinceri și să exprime fără nicio jenă pe rețelele sociale.

Vina lui Charlie Kirk este că își expunea ideile în public și a ajuns să atragă zeci de mii de tineri către valorile creștine și conservatoare. Nu era nici politician, nici militant violent. Avea o influență foarte mare, iar asta nu a putut fi trecut cu vederea. Pentru că omul era, spun stângiștii, plin de ură viscerală, care iată că acum s-a întors împotriva lui. Influența sa devenise intolerabilă.

Acum, ca să vorbim cinstit, și woke și MAGA sunt ideologii în care nu mai este loc de nuanțe, de înțelegere, de acceptare a ideilor diferite. Pentru fiecare dintre părți, cealaltă ideologie este un totalitarism care va distruge America și apoi întreaga lume dacă nu este oprită la timp, prin orice mijloace. De aceea și reacțiile sunt previzibile. Pentru unii, uciderea dușmanului ideologic este un deznodământ meritat pentru că a promovat idei radicale. Împușcarea lui este o consecință a ideilor pe care le spunea în public.

Într-un fin balet al ideilor, ei deplâng uciderea, dar nu pe cel ucis. Ca și cum un om care exprimă idei neconforme cu ideologia woke, adică cu marxismul actualizat, alege de bună voie să fie împușcat. Omul putea să aibă idei contestabile - cine nu are dacă se angajează serios în dezbatere? - dar accepta discuții în contradictoriu în direct cu oricine dorea, și niciodată nu a fost violent și nu a îndemnat la violență. Ca o ironie, în momentul asasinatului, se afla la un eveniment TPUSA („The American Comeback Tour”) susținut la Utah Valley University, unde discuția liberă cu studenții se desfășura sub bannerul: „dovedește-mi că greșesc”. Pesemne că, în mintea ucigașului, glonțul este dovada.

Uciderea lui Charlie Kirk este un act de terorism ideologic, arată cât de intolerantă a devenit mișcarea progresistă în numele toleranței și al diversității. Pentru ei, Kirk a fost un predicator al urii, un extremist care “a cules ce a semănat”. Cei care s-au bucurat la moartea unui adversar ideologic, ajung să confirme că atunci când disprețuiesc viața copilului nenăscut, acel dispreț se extinde și asupra oricărei vieți care îți stă împotrivă.

Suntem învrăjbiți de politicienii care vor puterea, de armatele de susținători din presă, unii plătiți, alții benevoli, și de pe rețelele sociale, iar tot ce ne desparte se amplifică până la crimă. Ajungem la o diabolizare reciproc dezavantajoasă, care crește vertiginos cu fiecare zi, cu fiecare schimb de replici sau de rafale.

Soluția, după mine, ar fi desființarea rețelelor sociale. Cred că, din tot ce există ca să ne informeze acum, rețelele sociale sunt locul în care cel mai mult se amplifică discordia și unde ura înflorește în cel mai înalt grad. Și dacă această soluție este utopică, atunci măcar să nu le mai urmărim.

Înainte, comunicarea era lăsată pe seama unor profesioniști, o făceau ziariștii și intelectualii care se exprimau public. Acum oricine are o tastatură poate să își elimine dejecțiile în văzul tuturor, și pe măsură ce vrea mai mult succes, mai multă angajare, are un discurs tot mai radical. Pentru că doar astfel poate să obțină adepți, care să adere la ideile lui. Din păcate, în loc să ne retragem din dezbaterea care a ajuns să însemne ură pură proiectată în adversarul ideologic, prevăd că ne vom afunda și mai mult în ea. România nu e departe de acest stadiu, numai un alt sistem de control al armelor de foc a făcut ca până acum să nu ne împușcăm unii pe alții în stradă. Dar ura pe care o simțim unii față de alții este la fel de mare ca la americani. Astfel că viitorul este deschis și nu sună bine.

Asasinarea lui Charlie Kirk ne arată cât de ideologizată a devenit lumea. Ideologie înseamnă să nu mai vezi omul din fața ta, ci numai categoria, clasa din care face parte. Pentru comuniști era determinant dacă un om este muncitor, țăran sau proprietar al unei afaceri. Din statutul lui social deduceau ce gândește, ce face și cât de periculos este, fără să mai conteze persoana. La fel pentru progresiști, este determinant dacă o persoană este bărbat alb heterosexual sau dacă aparține vreunei minorități etnice sau sexuale. În primul caz era clar vorba despre un rasism endemic structural, chiar dacă omul respectiv habar nu avea despre așa ceva. Era rasist prin natura lui. Dar dacă individul aparținea vreunei minorități protejate, atunci avea toată dreptatea din lume, și își putea impune punctul de vedere fără ca cei care gândeau diferit să poată să conteste ceva.

Într-un fel, dacă avem un interes legat despre ceea ce se întâmplă pe lume și ne formăm niște păreri este inevitabil să fim, măcar puțin, ideologizați. Ce înseamnă asta? Ideologia apare în modernitate, dar este o formă de tribalism. Adică cei cu care țin eu sunt mai frumoși, mai buni, mai deștepți decât ceilalți, și au întotdeauna dreptate. Cred asta pentru că m-aș simți incomod să accept că oamenii și ideile cu care rezonez ar fi, măcar în unele situații punctuale, false și refuz să trăiesc cu asemenea disonanță cognitivă. Tot ce spune tribul meu (partidul, mișcarea) este adevărat, tot ce spune cealaltă parte este fals. Există însă și excepții: cei care susțin niște idei contra cost sau pentru avantaje reale sau pe care ei le cred reale, și la care conștiința este în repaus. Ei nu au îndoieli, se aseamănă cu roboții cu care până la urmă cred că vor fi și înlocuiți, pentru că vor fi mai eficienți în răspândirea ideologiei.

Astfel că în urma ideologizării-tribalizării agresive recente vedem cum democrați americani și corespondenții lor români (și dintre care unii nici măcar nu auziseră de el) jubilează fără jenă la vestea asasinării unui dușman al lor. Iar republicanii și corespondenții lor români sanctifică un om care a avut, pe lângă o mare charismă, și greșelile lui. Dar ce tânăr nu este, măcar uneori, excesiv? O altă direcție în care merg postările susținătorilor lui Charlie Kirk este să prezinte dovezile satisfacției democraților la asasinat ca dovadă a extremismului lor. Adevărul este că în felul acesta se discreditează singuri, nu mai este nevoie de alte argumente. Cum să justifici uciderea cuiva, care doar vorbea și discuta public idei cu alți oameni, adesea în contradictoriu?

Trăim vremuri în care extremismul este atât de des invocat încât devine real. Democrații adepți woke sunt extremiști, la fel republicanii anti-woke. Extremismul înseamnă, pe scurt, declarația tranșantă că cine nu aderă la ideile lor a ales partea greșită și va avea o viață insuportabil de grea sau va fi omorât. La noi AUR este extremist, dar și PSD, PNL și USR sunt, din perspectivă auristă. George Simion are o postare recentă pe rețelele sociale în care spune că este posibil să avem și în România o revoltă ca în Nepal, adică ceva care să producă distrugeri în masă și omoruri. Astfel că este posibil să trecem la o bătaie fizică (numită de unii război civil) în prelungirea celei virtuale, a cuvintelor aruncate de politicieni și susținătorii lor. Este o chestiune de timp, și nu prea mult. Nu am încredere în moderația, umanismul, raționalitatea oamenilor, nici cei din State, nici de la noi. Sigur, apelurile la calm ale celor care spun că este preferabil să vorbim, chiar și să ne contrazicem, dar fără să ne împușcăm între noi, sunt mereu binevenite. Dar aș zice că e mai sigur dacă o forță mai puternică decât a noastră ar menține liniștea.

Ideal ar fi ca oamenii să își ia un răgaz, să facă un pas în spate, și să cugete dacă nu cumva au mers prea departe și dacă nu devine periculos să continue. Însă cei care aderă la o ideologie niciodată nu au timp să gândească, ei doar judecă lumea și oamenii după grila pe care au învățat-o deja. Ei merg, ca pionierii, tot înainte, indiferent că în fața lor se află un munte sau o prăpastie.

Paul Curca: publicist preocupat de politica, religie si societate, urmareste constant implicatiile morale si culturale ale actualitatii.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

