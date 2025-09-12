CTP respinge ideea că s-ar bucura de moartea lui Charlie Kirk: "Acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul. Mă îngrozesc"

Cunoscutul jurnalist Cristian Tudor Popescu respinge acuzația, care i-a fost adusă în mediul online, că s-ar bucura de faptul că a fost ucis activistul de dreapta Charlie Kirk, susținătorul lui Donald Trump.

"Tot soiul de indivizi zic că subsemnatul se bucură că a fost împușcat domnul Kirk. Câtă ticăloșie, câtă rea-credință să ai în tine ca să susții așa ceva? Am spus doar că nu empatizez cu fostul influencer, din pricina ideilor sale. Asta înseamnă că îmi e imposibil să mă pun în locul lui, nu că i-aș fi dorit moartea", explică, într-o postare pe Facebook, Cristian Tudor Popescu.

"Cum să mă bucur că a fost ucis un om pentru vorbe pe care le-a spus? Cum să mă bucur, când știu că acest asasinat va face să urce spirala violenței ucigașe în Statele Unite, în România, pe tot globul. Dimpotrivă, mă îngrozesc", subliniază CTP.

El subliniază că ucigașul (despre care autoritățile SUA afirmă că ar fi Tyler Robinson) "a tras de la distanță mare, nevăzut, nelăsându-i nicio șansă lui Kirk".

"Cel care l-a omorât este, în primul rând, și indiferent de motive, un ucigaș laș", spune Cristian Tudor Popescu despre ucigașul lui Charlie Kirk.

