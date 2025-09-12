De ce nu poate primi cetățenie română celebrul Charlie Ottley, omul care a promovat România mai bine ca oricine. Miruță: "Sună cunoscut, nu?"

Autor: Adrian Zia
Vineri, 12 Septembrie 2025, ora 18:12
440 citiri
De ce nu poate primi cetățenie română celebrul Charlie Ottley, omul care a promovat România mai bine ca oricine. Miruță: "Sună cunoscut, nu?"
Radu Miruță și Charlie Ottley FOTO Facebook/Radu Miruță

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, scrie pe Facebook că a avut, vineri, o vizită neașteptată la minister, dar care l-a bucurat enorm, din partea lui Charlie Ottley, jurnalistul britanic stabilit în România care a realizat mai multe documentare în care promovează această țară. Cu această ocazie, spune oficialul, a aflat că Ottley, devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, a depus solicitarea pentru cetățenia română, însă dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic.

”Astăzi am avut o vizită neașteptată la minister, care m-a bucurat enorm: Charlie Ottley a venit să ne salutăm și să stăm câteva minute de vorbă. Am profitat de ocazie ca să-i spun direct un mulțumesc pentru felul în care promovează România și pentru planurile frumoase pe care le are în continuare pentru țara noastră. I-am spus că turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient ca el”, a afirmat Radu Miruță, vineri, într-o postare pe Facebook.

Miruță a adăugat că au bătut palma, astfel că în 2026 vor dezvolta câteva proiecte împreună.

”Am aflat și ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, Charlie a depus și pentru cetățenia română. Dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic. Sună cunoscut, nu? Îi mulțumesc pentru vizită și pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbește despre România!”, a spus ministrul.

Ministrul Economiei a demis 21 de administratori de la companiile de stat. Unii aveau salarii și de 30.000 de lei. "Am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea"
Ministrul Economiei a demis 21 de administratori de la companiile de stat. Unii aveau salarii și de 30.000 de lei. "Am cerut un raport de activitate pe care nu au fost în stare să mi-l dea"
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a anunțat că a demis 21 de administratori speciali din companii de stat, plătiți cu salarii de până la 30.000 de lei pe lună, după ce aceștia nu au...
Ministrul Radu Miruță explică de ce nu-i poate da afară pe șefii Salrom, după dezastrul de la Praid: "Ministerul Economiei a dat în judecată societatea Ministerului Economiei"
Ministrul Radu Miruță explică de ce nu-i poate da afară pe șefii Salrom, după dezastrul de la Praid: "Ministerul Economiei a dat în judecată societatea Ministerului Economiei"
Ministrul Economiei, Radu Miruță, a dezvăluit că el a încercat să-i dea afară pe directorii de la societatea Salrom, întrucât sunt responsabili de dezastrul produs la Salina Praid, dar n-a...
#Charlie Ottley Romania, #cetatenie romana, #Radu Miruta , #Stiri Radu Miruta
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lovitura de teatru: sora ei a spus ca e noua iubita a lui Alcaraz, dar ce au descoperit americanii face inconjurul lumii
ObservatorNews.ro
Mohamed, egipteanul cucerit de Romania. A facut din tara noastra un nou acasa: "Nu ma duc in alta parte"
DigiSport.ro
Gigi Becali si fiica sa Theodora, implicati intr-un scandal. "Sesizare penala? Aia e!"

Ep. 128 -Și-au crescut salariile cu 40%

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Sex sălbatic între un doctor și o asistentă în timp ce un pacient era deja sedat și urma să fie operat. Medicul a ajuns în fața tribunalului
  2. De ce nu poate primi cetățenie română celebrul Charlie Ottley, omul care a promovat România mai bine ca oricine. Miruță: "Sună cunoscut, nu?"
  3. Vești proaste din Rusia. Kremlinul tocmai a anunțat că negocierile de pace cu Ucraina sunt "în pauză"
  4. Asasinul care a pus pe jar SUA a fost prins. Tyler Robinson, 22 de ani, l-a ucis pe Charlie Kirk. Tatăl lui l-a dat de gol. Mesajele înfiorătoare de pe gloanțe
  5. Un elev de 12 ani a murit după ce i s-a făcut rău la școală. Prima ipoteză este cea a unui infarct. Mama elevului este chiar angajată a școlii
  6. Dronă misterioasă descoperită pe plaja din Burgas. Experți militari bulgari încearcă să afle cui aparține
  7. Mister în Donețk: A testat Ucraina un nou tip de rachetă de croazieră?
  8. Maia Sandu s-a întâlnit cu Papa Leon al XIV-lea. "Sanctitatea Sa m-a asigurat că Moldova este văzută, este auzită" FOTO
  9. Exercițiu NATO cu peste 5000 de militari în România și Bulgaria, în următoarele săptămâni. Franța trimite 2400 de militari în plus, pe lângă cei staționați deja în România
  10. Rusia acuză Ucraina că se bucură de asasinarea lui Charlie Kirk. "Reacție monstruoasă, cu adevărat nazistă, plină de sărbătoare"