De ce nu poate primi cetățenie română celebrul Charlie Ottley, omul care a promovat România mai bine ca oricine. Miruță: "Sună cunoscut, nu?"

Radu Miruță, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, scrie pe Facebook că a avut, vineri, o vizită neașteptată la minister, dar care l-a bucurat enorm, din partea lui Charlie Ottley, jurnalistul britanic stabilit în România care a realizat mai multe documentare în care promovează această țară. Cu această ocazie, spune oficialul, a aflat că Ottley, devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, a depus solicitarea pentru cetățenia română, însă dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic.

”Astăzi am avut o vizită neașteptată la minister, care m-a bucurat enorm: Charlie Ottley a venit să ne salutăm și să stăm câteva minute de vorbă. Am profitat de ocazie ca să-i spun direct un mulțumesc pentru felul în care promovează România și pentru planurile frumoase pe care le are în continuare pentru țara noastră. I-am spus că turismul românesc n-a avut vreodată un birou de promovare mai eficient ca el”, a afirmat Radu Miruță, vineri, într-o postare pe Facebook.

Miruță a adăugat că au bătut palma, astfel că în 2026 vor dezvolta câteva proiecte împreună.

”Am aflat și ceva ce m-a surprins: după ce a devenit cetățean de onoare al Brașovului acum cinci ani, Charlie a depus și pentru cetățenia română. Dosarul încă se plimbă prin hățișul birocratic. Sună cunoscut, nu? Îi mulțumesc pentru vizită și pentru energia bună pe care o aduce mereu când vorbește despre România!”, a spus ministrul.

Ads