Charlie Ottley, britanicul care a realizat „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, obține cetățenia română. De câți ani se chinuie să o obțină

Autor: Dan Stan
Luni, 03 Noiembrie 2025, ora 19:14
224 citiri
Charlie Ottley, britanicul care a realizat „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, obține cetățenia română. De câți ani se chinuie să o obțină
Charlie Ottley, interviu / FOTO: Metropola TV

Charlie Ottley, britanicul care promovează România prin intermediul documentarelor sale, a primit, într-un final, dreptul de a obține cetățenia română.

Jurnalistul și producătorul britanic de film originar din Regatul Unit va depune jurământul de credință joi, 6 noiembrie, în vederea obținerii cetățeniei române. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC).

Potrivit sursei citate, în cadrul ceremoniei solemne vor depune jurământul şi persoane care au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, precum Charley Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.

„Prin documentarele sale de excepţie - 'Wild Carpathia' şi 'Flavours of Romania' - a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României'', a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

„Solemnitatea sesiunii (...) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”, a informat luni, 3 noiembrie, ANC.

De când încearcă Ottley să obțină cetățenia român, Radu Miruță, spunea că jurnalistul încearcă de cinci ani să obțină cetățenia română din cauza birocrației.

Charlie Ottley locuiește în România, alături de soția sa, Oana Mihai. El și-a cumpărat o casă tradițională pe care a renovat-o, în satul Șirnea, din județul Brașov, în 2021.

Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a ieșit la atac: „Să-și facă frumușel bagajele!”
Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan a ieșit la atac: „Să-și facă frumușel bagajele!”
Ludovic Orban a ieșit la atac. Consilierul prezidențial al lui Nicușor Dan, fost președinte al PNL și premier al României, Orban crede că PSD nu se comportă fair-play cu partenerul din...
Războiul pentru hegemonia suveranistă. Boicotul lui Călin Georgescu: „Pentru a conduce România trebuie să se impună întâi în interiorul grupului care l-a propulsat la vârf”
Războiul pentru hegemonia suveranistă. Boicotul lui Călin Georgescu: „Pentru a conduce România trebuie să se impună întâi în interiorul grupului care l-a propulsat la vârf”
A început perioada tensionată de precampanie electorală pentru alegerile parțiale din București la care și-au anunțat candidații principalele partide, dar și independenți. Pe partea...
#charlie ottley, #cetatenie romana, #Autoritatea Nationala pentru Cetatenie , #stiri life style
Parteneri Ziare.Com
Adevarul.ro
Noul Donbas al Ucrainei. Cum se transforma Transcarpatia, regiunea de la granita cu Romania unde traiesc si multi etnici romani, intr-un centru industrial
a1.ro
Ana Bodea, dezvaluiri dureroase despre problemele de sanatate din perioada in care era balerina. "Avea 28 kilograme la 15 ani"
DigiSport.ro
E celebra si are milioane Euro, dar nu-si gaseste partener. Batjocorita dupa ce si-a facut cont pe o aplicatie de dating

Ep. 151 - Călin Georgescu nu are voie să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Charlie Ottley, britanicul care a realizat „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, obține cetățenia română. De câți ani se chinuie să o obțină
  2. Victimizarea Amaliei Bellantoni, patroana de restaurant acuzată că și-a bătut vecinii: „Sunt victima sistemului!”
  3. Un cub de ciocolată neagră îmbunătățește memoria – pentru o oră
  4. Care este alimentul natural care îngrașă mai mult decât zahărul. De ce ne lăsăm păcăliți de el: „Sunt aproape la fel”
  5. Cronos Med lansează cele mai mari reduceri din an la proceduri estetice minim și non-invazive
  6. Contraatacul de 400 de milioane de dolari al lui Justin Baldoni împotriva lui Blake Lively, respins definitiv de instanță
  7. Ce se întâmplă cu organismul tău dacă iei cina după ora 20:00 timp de șase luni. De ce îți poate afecta greutatea, somnul și starea de spirit
  8. Black Friday Notino: Pregătește-ți wishlist-ul pentru cele mai mari reduceri din 2025!
  9. Sore a împlinit 36 de ani. Ce gest emoționant a făcut artista de ziua ei de naștere: „Să fie un dar pentru ei” FOTO
  10. "Fără bisturiu, fără durere". Tratamentul cu laser al parodontozei, explicat de dr. Cristina Chiriacescu, medic stomatolog - fondator Dentetico