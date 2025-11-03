Charlie Ottley, britanicul care a realizat „Wild Carpathia” și „Flavors of Romania”, obține cetățenia română. De câți ani se chinuie să o obțină

Charlie Ottley, britanicul care promovează România prin intermediul documentarelor sale, a primit, într-un final, dreptul de a obține cetățenia română.

Jurnalistul și producătorul britanic de film originar din Regatul Unit va depune jurământul de credință joi, 6 noiembrie, în vederea obținerii cetățeniei române. Anunțul a fost făcut de Autoritatea Naţională pentru Cetăţenie (ANC).

Potrivit sursei citate, în cadrul ceremoniei solemne vor depune jurământul şi persoane care au contribuit în mod deosebit la promovarea culturii, civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti, precum Charley Ottley, care a avut o contribuţie remarcabilă la promovarea turismului, culturii şi patrimoniului natural al ţării la nivel mondial.

„Prin documentarele sale de excepţie - 'Wild Carpathia' şi 'Flavours of Romania' - a reuşit să surprindă cu măiestrie spiritul, autenticitatea şi frumuseţea pitorească a României'', a afirmat preşedintele interimar al ANC, Claudia Ţapardel.

„Solemnitatea sesiunii (...) este consolidată de diversitatea ţărilor de provenienţă a noilor cetăţeni români, aceştia fiind originari din ţări precum Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Italia, Turcia, Brazilia, Iordania, Liban, Serbia şi India, fapt ce confirmă vocaţia globală a României şi forţa legăturilor sale umane şi diplomatice”, a informat luni, 3 noiembrie, ANC.

De când încearcă Ottley să obțină cetățenia român, Radu Miruță, spunea că jurnalistul încearcă de cinci ani să obțină cetățenia română din cauza birocrației.

Charlie Ottley locuiește în România, alături de soția sa, Oana Mihai. El și-a cumpărat o casă tradițională pe care a renovat-o, în satul Șirnea, din județul Brașov, în 2021.

