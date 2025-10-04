Trei zile de coșmar în România, pentru celebrul Charlie Ottley. Pană de curent pe temperaturi de minus un grad: „În Marea Britanie ar fi amenzi grele”

Charlie Ottley a povestit că a fost lovit de o pană de curent, vreme de trei zile. FOTO: Facebook/Charlie Ottley

Realizatorul TV Charlie Ottley a relatat pe Facebook că satul Şirnea, judeţul Braşov, unde s-a stabilit alături de partenera sa, Oana Mihai, a rămas fără energie electrică pentru „cea mai mare parte de trei zile”, iar furnizorul local, Electrica, i-a comunicat că problema ar fi fost rezolvată înainte ca energia să fie într-adevăr restabilită.

În postarea sa, Ottley a descris într-un mesaj detaliat impactul penei de curent asupra lui și a locuitorilor din zonă.

„Incredibil! Am rămas fără electricitate în cea mai mare parte de trei zile.

Cel mai recent, după ce a venit pentru scurt timp, s-a prăbușit din nou ieri la ora 13:00. Încă nu e pornită în această dimineață. Nu pot spăla, nu pot trage apa (mare problemă) și toată mâncarea s-a topit în congelator.

Am sunat din nou la Electrica în această dimineață și după încă jumătate de oră la telefon (apelul dumneavoastră este important pentru noi) am fost informați că problema a fost rezolvată ieri seara. Doar că nu a fost. Și din câte știu eu, tot satul este în aceeași situație. Asta nu e ok, sunt bătrâni care tremură în casele lor fără încălzire în timp ce afară e zăpadă puternică.

Pentru ce plătim? Știu că a fost zăpadă grea și sunt crengi căzute, dar de ce nu și-au petrecut vara îndepărtând crengile de pe sârme?

Ads

În Marea Britanie ar fi amenzi grele pentru acest nivel de serviciu.

Nu e vorba de noi, suntem bine în afară că pierdem un congelator întreg plin cu mâncare, dar la ţară sunt mulţi bătrâni şi nu toţi mai au sobe pe lemne. Cum să stea în frig, zile în şir, când afară e minus un grad?”, a scris acesta pe Facebook.

Ads