Charlotte Năstase, fiica lui Ilie Năstase, dezvăluiri tulburătoare: "Am reușit să dau de el. Să stea liniștit că nu îi mai cer bani"

"Nu-i voi mai cere bani niciodată", anunță Charlotte Năsase, fiica fostului mare jucător de tenis.

Charlotte Năstase, una dintre cele patru fiice ale lui Ilie Năstase, a izbutit în sfârșit să dea de tatăl ei.

Stabilită în SUA, Charlotte a avut o relație dificilă cu tatăl ei. Acum, a reușit să reia legătura cu el și are promisiunea unei conversații telefonice.

"Tata morocănosul a răspuns în sfârșit la telefon și suntem pe cale să discutăm. Trebuie să-l sun la 3 dimineața, ora mea. A trecut un an de când am vorbit. Sunt convins că ne vom înțelege. Este un om grozav la suflet. Are doar un temperament vulcanic.

Și pentru oricine presupune sau speculează, nu există niciun motiv financiar la mijloc. Nu vreau banii lui. Nu-i voi mai cere bani niciodată. Ultima dată când i-am cerut ajutor cu o chirie de 600 USD în Ajunul Crăciunului, cu o zi înainte de Ajunul Crăciunului, de fapt, a fost 23 decembrie 2020, în apogeul Covid. Mi-a spus că ar trebui să mă sinucid. Tatăl meu mi-a spus că ar trebui să mă sinucid, cam 10 minute a repetat asta...

Eram în stare de șoc. Nu înțeleg de ce sau nu îmi pot explica dorința mea de a continua să-l iert. Prima mea amintire, când eram copil mic, eram într-un avion și el vorbea cu fanii și și-a pus paharul de plastic cu vin roșu pe masa din fața scaunului meu.

Eram mică, dar știam că se va vărsa, masa era foarte înclinată spre mine. Eram prea mică pentru a avea reflexele și cunoștințele pentru a ridica mâinile și a împiedica să se verse pe mine! Așa că m-am așezat acolo în rochia mea albă și am privit paharul de plastic cu vin roșu cum alunecă și curge pe mine. A dat vina pe mine. A spus că am lovit masa și am vărsat-o. Aveam 3 ani. Am rămas fără cuvinte.

Totuși, știam cumva să accept vina pentru că el trebuia să arate mereu bine. Chiar și așa. este încă un om grozav. Și nu avem un război, îl iubesc pe tatăl meu. Indiferent de faptul că nu mi-a spus niciodată că mă iubește. Este ceea ce este și încerc să scot tot ce este mai bun din asta și sunt puternică", a scris Charlotte pe facebook.

Câți copii are Ilie Năstase

1. Nathalie Năstase (46 de ani) este fiica cea mare a lui Ilie din căsătoria cu belgianca Dominique Grazia.

2. Nicolas (36 de ani) și Charlotte (33 de ani) sunt copiii înfiați de Ilie Năstase pe vremea când era căsătorit cu Alexandra King. După divorț, copiii au rămas în SUA alături de mama lor.

3 Alessia (19 ani) şi Emma (16 ani) sunt cele două fete pe care Ilie Năstase le are împreună cu fosta soție Amalia.