Ilie Năstase, acuzat dur de fiica lui: "Mi-a spus să mă sinucid"

Ilie Năstase este pus la zid chiar de una dintre fiicele sale, care susține că fostul maree tenismen i-ar fi cerut să se se sinucidă.

Charlotte, unul dintre cei doi copii pe care Năstase i-a adoptat pe timpul căsniciei cu Alexandra King, face dezvăluiri cutremurătoare.

"Am locuit în România patru ani, din 1996 pana în 2000. Ultima dată când am mai fost în România aveam 16 ani. L-am mai văzut pe tatăl meu atunci când am împlinit 18 ani, la Paris. Atunci nu mi-am imaginat că lucrurile dintre noi vor ajunge aici.

E adevărat, sunt mândră că sunt fiica lui, dar se pare că, la rândul lui, el nu vrea ca eu să exist și chiar regretă că m-a adoptat! Mereu ne-am înțeles bine, dar nu știu de ce vine acum să-mi spună că el nu știe cine sunt eu și că nu mă cunoaște deloc.

Am câteva înregistrări cu el în care îmi zice asta! Și nu doar că-mi zice așa, dar el, practic, a încercat să mă convingă pe mine să mă sinucid! Mi-a zis să iau o pastilă ca eu nu am o viață!", a declarat ea într-un interviu pentru Click!

Charlotte Năstase (32 ani), una dintre cele patru fiice ale lui Ilie Năstase, a intrat recent în atenția publicului după ce și-a deschis cont pe onlyfans, platforma care găzduiește în mare parte conținut explicit destinat adulților.

