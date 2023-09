Culegătorii amatori de ciuperci au fost îndemnaţi să evite cărţile privind căutarea hranei în sălbăticie vândute pe Amazon, afirmând că acestea par să fi fost scrise cu ajutorul cu inteligenţei artificiale, conform The Guardian.

Amazon a devenit o piaţă pentru volumele produse de inteligenţa artificială care sunt prezentate ca fiind scrise de oameni, cărţile de călătorie aflându-se printre categoriile cunoscute ca fiind lucrări false.

Acum au apărut o serie de cărţi pe site-ul retailerului online care oferă ghiduri privind culegerea ciupercilor sălbatice pentru gătit, care par să fie scrise şi de chatboţi. Titlurile includ „Wild Mushroom Cookbook: form [sic] forest to gourmet plate, a complete guide to wild mushroom cookery” şi „The Supreme Mushrooms Books Field Guide of the South-West”, notează The Guardian.

Patru mostre din cărţi au fost examinate pentru Guardian de Originality.ai, o firmă din SUA care detectează conţinutul AI. Compania a spus că fiecare eşantion a avut o evaluare de 100% la scorul său de detectare AI, ceea ce înseamnă că sistemele sale sunt foarte sigure că aceste cărţi au fost scrise de un chatbot precum ChatGPT.

Exemple de texte din cărţi includ: „Mirosul dulceag al ciupercilor proaspăt gătite a plutit prin aer, provocând amintiri frumoase despre mama mea” şi „Căutarea ciupercilor sălbatice este o experienţă profund plină de satisfacţii care ne conectează cu abundenţa naturii şi cu tapiseria bogată. de flori pe care le oferă Pământul.”

Celelalte cărţi testate de Originality.ai au fost „“Wild Mushroom Cookbook: A beginner’s guide to learning the basics of cooking with wild mushrooms for health and flavor, complete with easy-to-follow recipes!” şi „Cartea de bucate cu ciuperci sălbatice: dezvăluie secretele delicioase ale celor mai aromate ciuperci ale naturii”. The Guardian a încercat să îi contacteze pe cei prezentaţi ca autorii cărţilor.

Leon Frey, ghid de hrană şi micolog la Family Foraging Kitchen din Cornwall, care organizează excursii pentru culegerea hranei, a spus că textele pe care le-a văzut conţineau probleme serioase, cum ar fi referirea la „miros şi gust” drept caracteristici de identificare. „Pare să încurajeze degustarea ca metodă de identificare. În mod clar nu este cazul”, a spus el.

Unele ciuperci sălbatice, cum ar fi pălăria morţii, extrem de otrăvitoare, care poate fi confundată cu soiurile comestibile, sunt toxice.

Frey a spus că o carte se referă la ciuperca coama leului, care este comestibilă, dar este o specie protejată în Marea Britanie şi nu ar trebui să fie culeasă. „Aş recomanda să alegeţi cărţi din surse cunoscute”, a adăugat el.

