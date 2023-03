Cum a obținut o studentă anularea unei amenzi folosind ChatGPT: ”Am primit un răspuns perfect în doar câteva minute”

O studentă a reușit să obțină anularea unei amenzi pentru parcare după ce a folosit o scrisoare concepută integral de ChatGPT.

Millie Houlton a primit notificarea din partea Consiliului municipal York, fiind vorba despre o amendă de 60 de lire. Tânăra a fost tentată să o plătească deoarece i se părea dificil să formuleze un răspuns, însă a decid să dea o șansă ChatGPT.

”Te rog, ajută-mă să scriu o scrisoare către consiliu, mi-au dat o amendă de parcare”, a scris studenta inteligenței artificiale, conform BBC.

Houlton a declarat că amenda a fost emisă în mod eronat pentru că ea parcase pe strada ei, unde avea un permis de parcare.

”Mi-am zis: Oh, nu am nevoie de această amendă, sunt o studentă, dar încercarea de a articula ceea ce am vrut să spun a fost destul de dificilă, așa că m-am gândit să văd dacă ChatGPT o poate face pentru mine. Am pus toate detaliile mele despre unde și când s-a întâmplat, de ce a fost greșit și referința mea pentru amendă și a am primit un răspuns personalizat perfect, în doar câteva minute”, a mai spus studenta, care a obținut anularea amenzii după ce a trimis scrisoarea concepută de ChatGPT.