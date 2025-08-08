Mai puține răspunsuri „inventate” și mai puține „halucinații”, după lansarea noii versiuni Chat GPT. Ce promite compania de inteligență artificială

OpenAI a anunțat joi GPT-5, cel mai nou și mai avansat model de inteligență artificială de mari dimensiuni.

Compania pune GPT-5 la dispoziția tuturor, inclusiv utilizatorilor din versiunea gratuită. OpenAI a spus că modelul este mai inteligent, mai rapid și „mult mai util”, în special în domenii precum redactarea, programarea și asistența medicală, potrivit cnbc.com.

„Am încercat să revin la GPT-4 și a fost destul de neplăcut”, a declarat Sam Altman, CEO-ul OpenAI, într-un briefing cu jurnaliști.

De la lansarea chatbotului ChatGPT în 2022, OpenAI a ajuns rapid în atenția publicului larg. Compania a declarat că se așteaptă să atingă 700 de milioane de utilizatori activi pe ChatGPT în această săptămână și că se află în discuții cu investitori pentru o posibilă vânzare de acțiuni, la o evaluare de aproximativ 500 de miliarde de dolari.

OpenAI a precizat că rata de „halucinații” a GPT-5 este mai mică, ceea ce înseamnă că modelul inventează răspunsuri mai rar.

Compania a spus că a realizat și evaluări ample de siguranță în timpul dezvoltării GPT-5, inclusiv 5.000 de ore de testare.

În loc să refuze complet să răspundă la întrebările utilizatorilor dacă acestea sunt potențial riscante, GPT-5 va folosi „finalizări sigure”, a spus OpenAI. Asta înseamnă că modelul va oferi răspunsuri la nivel general, în limitele siguranței, care nu pot fi folosite pentru a provoca daune.

„GPT-5 a fost antrenat să recunoască atunci când o sarcină nu poate fi finalizată, să evite speculațiile și să își explice mai clar limitările, ceea ce reduce afirmațiile nefondate comparativ cu modelele anterioare”, a declarat Michelle Pokrass, coordonator post-antrenare la OpenAI.

În timpul briefingului, OpenAI a demonstrat cum GPT-5 poate fi folosit pentru „vibe coding”, un termen folosit atunci când utilizatorii creează software cu ajutorul inteligenței artificiale pornind de la un simplu prompt scris.

Compania a cerut GPT-5 să creeze o aplicație web care să ajute un vorbitor de engleză să învețe franceza. Aplicația trebuia să aibă o temă atractivă și să includă activități precum flashcard-uri și teste, precum și o modalitate de a urmări progresul zilnic. OpenAI a introdus același prompt în două ferestre GPT-5, iar acesta a generat două aplicații diferite în câteva secunde.

Aplicațiile aveau „unele colțuri nefinisate”, a spus un reprezentant OpenAI, dar utilizatorii pot face modificări suplimentare în software-ul generat de AI, cum ar fi schimbarea fundalului sau adăugarea de file noi, după preferințe.

GPT-5 este lansat joi pentru utilizatorii OpenAI Free, Plus, Pro și Team. Aceasta este prima dată când utilizatorii versiunii gratuite au acces la un model de raționament – un tip de model care „gândește” sau urmează un lanț intern de raționament înainte de a răspunde. Dacă utilizatorii versiunii gratuite ating limita de utilizare, vor avea acces la GPT-5 mini.

Utilizatorii Plus au limite de utilizare mai mari, iar cei Pro au acces nelimitat la GPT-5, precum și la GPT-5 Pro. Utilizatorii ChatGPT Edu și ChatGPT Enterprise vor primi acces la GPT-5 aproximativ la o săptămână după lansare.

„Cu greu pot să cred că au trecut doar doi ani și jumătate de când @sama a venit la noi în Redmond pentru a arăta lumii GPT-4 pentru prima dată în Bing, și este incredibil să vedem cât de departe am ajuns de atunci”, a scris joi pe X directorul general Microsoft, Satya Nadella, referindu-se la apariția CEO-ului OpenAI, Sam Altman, la sediul Microsoft din Washington, în februarie 2023.

Noul model ajunge joi și în produsele Microsoft, potrivit unei postări pe blogul companiei. Microsoft 365 Copilot primește GPT-5, la fel și Copilot pentru consumatori și Azure AI Foundry, pe care dezvoltatorii îl pot folosi pentru a integra modele AI în aplicații terțe.

Dar, cu GPT-5, OpenAI are în vedere și un public larg de consumatori. Compania a spus că interacțiunea cu modelul se simte naturală și „mai umană”.

