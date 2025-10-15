Anunțul care intrigă al CEO-ului OpenAI: "ChatGPT va permite în curând conținut erotic pentru adulți"

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 22:23
191 citiri
Anunțul care intrigă al CEO-ului OpenAI: "ChatGPT va permite în curând conținut erotic pentru adulți"
ChatGPT FOTO Pexels

OpenAI intenționează să permită o gamă mai largă de conținut, inclusiv erotic, pe popularul său chatbot ChatGPT, ca parte a eforturilor sale de a „trata utilizatorii adulți ca adulți”, spune șeful său, Sam Altman.

Într-o postare pe X de marți, 14 octombrie, Altman a spus că viitoarele versiuni ale popularului chatbot îi vor permite să se comporte într-un mod mai uman - „dar numai dacă doriți acest lucru, nu pentru că folosim maximizarea”, scrie BBC.

Această mișcare, care amintește de introducerea recentă de către xAI a lui Elon Musk a doi chatboți cu conținut sexual explicit în Grok, ar putea ajuta OpenAI să atragă mai mulți abonați plătitori.

De asemenea, este probabil să intensifice presiunea asupra legislatorilor pentru a introduce restricții mai stricte privind însoțitorii chatboților.

OpenAI nu a răspuns solicitărilor BBC de a comenta.

Altman a declarat că OpenAI a făcut anterior ChatGPT „destul de restrictiv pentru a se asigura că suntem atenți la problemele de sănătate mintală”.

Aceste modificări au fost anunțate într-o postare pe blog în august, care nu mai apare pe site-ul OpenAI.

„Ne dăm seama că acest lucru l-a făcut mai puțin util/plăcut pentru mulți utilizatori care nu aveau probleme de sănătate mintală, dar având în vedere gravitatea problemei, am vrut să facem lucrurile corect”, a postat Altman marți.

El a spus că ChatGPT ar putea relaxa în curând restricțiile „acum că am reușit să atenuăm problemele grave de sănătate mintală și avem instrumente noi”.

El a adăugat: „În decembrie, pe măsură ce vom implementa mai complet restricțiile de vârstă și ca parte a principiului nostru «tratăm utilizatorii adulți ca adulți», vom permite și mai multe, cum ar fi erotica pentru adulții verificați”.

Schimbările vin după ce OpenAI a fost dată în judecată la începutul acestui an de părinții unui adolescent american care s-a sinucis.

Procesul intentat de Matt și Maria Raine, părinții lui Adam Raine, în vârstă de 16 ani, a fost prima acțiune legală care acuză OpenAI de deces din culpă.

Familia a inclus jurnalele de conversație dintre Adam, care a murit în aprilie, și ChatGPT, în care acesta explică faptul că are gânduri suicidare.

Într-o declarație dată la acea vreme, OpenAI a declarat pentru BBC că revizuiește dosarul.

„Transmitem cele mai sincere condoleanțe familiei Raine în aceste momente dificile”, a declarat compania.

De ce introducem erotica?

Anunțul lui Altman de marți vine în contextul în care scepticii au pus la îndoială creșterea rapidă a valorii companiilor de tehnologie AI.

Veniturile OpenAI sunt în creștere, dar nu au fost niciodată profitabile.

Profesorul de afaceri Rob Lalka de la Universitatea Tulane, autorul cărții The Venture Alchemists, a declarat că marile companii de AI se află într-o luptă pentru cota de piață.

„Nicio companie nu a avut vreodată genul de adoptare pe care OpenAI l-a văzut cu ChatGPT”, a declarat profesorul Lalka pentru BBC News.

„Trebuiau să continue să avanseze pe această curbă de creștere exponențială, atingând dominația pieței cât mai mult posibil”, a adăugat el.

Silicon Valley trăiește o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
Silicon Valley trăiește o nouă ”goană după aur”. Compania lui Sam Altman s-a transformat dintr-un startup de AI într-un gigant global
Silicon Valley nu a mai văzut niciodată o dominaţie ca cea a OpenAI. În timp ce start up-urile tehnologice din trecut trăiau cu teama constantă de a fi cumpărate sau depăşite de giganţi...
Google Meet introduce funcția prin care poți arăta perfect în apeluri video fără să faci nimic
Google Meet introduce funcția prin care poți arăta perfect în apeluri video fără să faci nimic
Google aduce machiajul generat de inteligență artificială. Noua opțiune, integrată direct în Google Meet, le permite utilizatorilor să aplice virtual un machiaj realist, care se mișcă...
#ChatGPT, #continut erotic, #sam altman , #ChatGPT
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Putin lupta pentru viata sa". Avertismentul ministrului estonian de externe
Adevarul.ro
"Destructurati retelele de securisti care lucreaza cu rusii". Planul de urgenta gandit de Andrei Caramitru pentru a evita colapsul Romaniei
DigiSport.ro
Mihai Popescu va pleca de la FCSB! Gigi Becali si-a anuntat decizia in direct
Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Anunțul care intrigă al CEO-ului OpenAI: "ChatGPT va permite în curând conținut erotic pentru adulți"
  2. Google Meet introduce funcția prin care poți arăta perfect în apeluri video fără să faci nimic
  3. Wi-Fi 8 prinde viață: TP-Link anunță prima demonstrație reușită a noii generații de internet wireless
  4. USB-C devine standardul universal în UE. Ce termen au producătorii să se conformeze
  5. Accidentul mortal din Berceni. Verdictul pilotului Vali Porcișteanu: „Șoferul nu știa ce se întâmplă în jurul lui”
  6. Autostrada A7 Mizil-Buzău se deschide vineri. Dar numai pe un sens. "Nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil" FOTO
  7. Cum s-a îmbogățit o învățătoare dintr-o mică afacere care nu a costat-o nimic: "Averile se găsesc în nișe"
  8. Pericolul mașinilor electrice: mânerele retractabile ale portierelor ar fi împiedicat salvarea unui șofer blocat într-o mașină în flăcări
  9. Visa avertizează: fraude online de peste un miliard de euro. Cum funcționează „țepele” cu carduri și cum te poți proteja
  10. Când va fi Black Friday 2025 în România: datele oficiale pentru eMAG, Altex, Media Galaxy, Flanco și alți retaileri mari

Ultimele emisiuni

Acum 2 ore

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 143 - Avertisment de la Poliția Română