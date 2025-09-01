De câți bani ai nevoie pentru o pensie „fără griji” în România. Calculele făcute de ChatGPT

Pentru mulți români, „pensie liniștită” nu înseamnă lux, ci siguranță: să nu-ți faci griji că rămâi fără bani pentru facturi, medicamente sau o vacanță din când în când. Înseamnă să ai libertatea de a alege ce faci cu timpul tău, fără stresul financiar de zi cu zi.

Când ești pensionar, cheltuielile se schimbă. Nu mai ai costuri cu transportul zilnic la muncă, dar apar altele: analize medicale mai dese, ajutor în gospodărie, în unele cazuri, sau un buget mai mare pentru confort și sănătate.

Dacă locuiești într-un oraș mare, precum București, Cluj sau Timișoara, costurile lunare sunt inevitabil mai mari. Într-un oraș mic sau la țară, viața poate fi mult mai ieftină, dar și acolo e nevoie de o rezervă pentru situații neprevăzute.

De ce 6.000–8.000 lei pe lună?

O persoană singură care vrea să trăiască decent are nevoie, în medie, de aproximativ 6.000–8.000 lei pe lună. Aici intră mâncarea (decentă, nu extravagantă), utilitățile, întreținerea casei, telefon, internet, un buget pentru medicamente, plus bani de timp liber și mici călătorii.

Un cuplu poate împărți anumite cheltuieli (locuință, utilități), dar are nevoie de mai mult pentru hrană, vacanțe, sănătate. Acolo se adună de 10.000–12.000 lei pe lună pentru un trai cu adevărat liniștit.

Aceste sume nu sunt „de supraviețuire”, ci pentru a trăi fără să te uiți la fiecare leu atunci când vrei să ieși la o masă, să mergi la teatru sau să faci un city-break.

Cât capital îți trebuie

Aici intervine problema: de unde vin acești bani? Pensia de stat în România e mică. Pentru cineva care a avut salarii bune, poate ajunge la 2.500–3.500 lei net. Nu e suficient pentru un trai fără griji.

De aceea, e nevoie de economii sau investiții suplimentare. O regulă folosită internațional este „regula 4%”: dacă ai un portofoliu diversificat de economii/investiții, poți retrage anual 4% fără să epuizezi prea repede banii.

Practic:

dacă vrei 6.000 lei pe lună (72.000 lei pe an), ai nevoie de aproximativ 1,8 milioane lei (~360.000 €) investiți.

dacă vrei 8.000 lei pe lună (96.000 lei pe an), îți trebuie 2,4 milioane lei (~480.000 €).

Aceste sume pot părea uriașe, dar sunt realizabile dacă începi din timp să economisești și să investești.

Factori care schimbă ecuația

Locuința – dacă ai deja casa ta, ești mult mai relaxat. Dacă plătești chirie, trebuie adăugat 300–500 € lunar la buget.

Sănătatea – după 65 de ani, crește riscul să cheltui mai mult pe medicamente sau servicii private, deci e bine să ai o rezervă separată pentru asta.

Inflația – în România, prețurile au crescut rapid în ultimii ani. Economiile ținute „la saltea” se devalorizează, deci investițiile (în fonduri, acțiuni, obligațiuni, imobiliare) sunt obligatorii.

Pensia de stat – chiar dacă e mică, poate acoperi o parte din necesar. Dacă vei primi 3.000 lei lunar de la stat, atunci capitalul tău trebuie să acopere doar diferența până la 6.000–8.000 lei.

Concluzia

Ca să trăiești „fără griji” la pensie în România, nu trebuie să fii milionar, dar trebuie să fii organizat. Cu o locuință proprie și un venit lunar total (pensia de stat + retrageri din economii) de 6.000–8.000 lei, poți avea un trai confortabil, cu bani suficienți pentru facturi, sănătate și plăceri. Pentru asta, capitalul necesar se învârte între 350.000 și 500.000 € investiți, în funcție de cât de generoasă vrei să fie pensia ta.

