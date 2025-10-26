O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”

Autor: Andrada Dumitrescu
Duminica, 26 Octombrie 2025, ora 08:23
901 citiri
O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
Persoană care folosește ChatGpt FOTO Pexels

Lynn White, o locuitoare din California, a reușit să evite plata unor penalități considerabile și să-și păstreze locuința după ce a pierdut inițial un proces de evacuare. Secretul succesului său? Utilizarea ChatGPT și a platformei AI Perplexity pentru a-și construi apărarea juridică.

Inițial, White era în urmă cu chiria și se afla într-o situație delicată, riscând evacuarea. În loc să apeleze la organizații locale care sprijină chiriașii, ea a ales să se reprezinte singură, folosind inteligența artificială pentru a identifica punctele slabe ale deciziilor judecătorului și pentru a redacta răspunsurile depuse ulterior în instanță.

„Nu pot sublinia suficient cât de utilă a fost inteligența artificială în cazul meu,” a declarat White. „Nu aș fi câștigat niciodată acest apel fără AI.”

Acest caz nu este singular. NBC News a relatat și experiența lui Staci Dennett, antreprenoare din New Mexico, care a folosit ChatGPT pentru a negocia cu succes o înțelegere într-un proces legat de datorii. „Îi spuneam lui ChatGPT să se comporte ca un profesor de Drept de la Harvard și să-mi distrugă argumentele până obțin un A+,” a povestit Dennett. „Rezultatele erau uimitor de convingătoare.”

Riscurile folosirii AI în instanță

Totuși, utilizarea AI în procese nu este lipsită de pericole. Chatbot-urile pot genera informații false sau citate inventate, ceea ce a dus deja la sancțiuni. De exemplu, Jack Owoc, fondatorul unei mărci de băuturi energizante, a fost sancționat în august după ce a depus un document cu citații fabricate de AI și a fost obligat să efectueze zece ore de muncă în folosul comunității.

Mai grav, și avocați profesioniști au fost prinși folosind AI pentru a produce documente juridice false. În New York, un avocat care a apelat la AI în instanță a încercat să-și explice greșeala tot cu ajutorul inteligenței artificiale, complicându-și situația. În California, un alt avocat a fost amendat cu 10.000 de dolari după ce 21 din cele 23 de citate dintr-o contestație redactată cu AI s-au dovedit inventate.

Un nou val de „avocați digitali”

În ciuda riscurilor, AI devine tot mai prezentă în procesele civile, mai ales în rândul celor care nu-și pot permite un avocat. „Am văzut în ultimul an mai mulți oameni care se reprezintă singuri în instanță decât în toată cariera mea de până acum,” a declarat pentru NBC avocata Meagan Holmes, de la firma Thorpe Shwer.

Companii precum Google sau xAI (a lui Elon Musk) avertizează în mod explicit să nu se folosească AI pentru decizii juridice importante. Totuși, instrumentele continuă să ofere răspunsuri detaliate și bine structurate pentru cereri legate de procese, iar mulți utilizatori le consideră o soluție rapidă.

Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
Meta interzice ChatGPT pe WhatsApp. Schimbare majoră pentru miliarde de utilizatori
ChatGPT va înceta să mai funcţioneze pe WhatsApp, după ce Meta a decis să schimbe termenii de funcţionare ai platformei. OpenAI a confirmat că ChatGPT nu va mai fi disponibil pe WhatsApp,...
Peste 80% din răspunsurile generate de AI conțin erori. „ChatGPT l-a prezentat pe Papa Francisc drept actualul papă, la câteva luni după moartea acestuia” STUDIU
Peste 80% din răspunsurile generate de AI conțin erori. „ChatGPT l-a prezentat pe Papa Francisc drept actualul papă, la câteva luni după moartea acestuia” STUDIU
Un studiu publicat miercuri, de Uniunea Europeană de Radio și Televiziune (EBU) și BBC arată că asistenții AI prezintă în mod eronat conținutul știrilor în aproape jumătate dintre...
#ChatGPT, #proces justitie, #SUA , #inteligenta artificiala
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Italienii s-au convins de Cristi Chivu: l-au descris in trei cuvinte, dupa "lupta" cu Antonio Conte de la finalul meciului
a1.ro
Restrictii de circulatie in centrul Capitalei pentru ceremonia de sfintire a Catedralei Nationale. Ce se va intampla
DigiSport.ro
Cristi Chivu, asa cum rar a fost vazut: a inceput sa strige in conferinta si a urmat ceva complet neasteptat, dupa 1-3 cu Napoli

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. O femeie din SUA a câștigat un proces cu ajutorul ChatGPT: “Rezultatele erau uimitor de convingătoare”
  2. Lovitură dată lui Putin la un obiectiv major cucerit în Ucraina: Centrala ruptă de Rusia de partizanii Kievului, o victorie uriașă VIDEO
  3. Facturile vor exploda la iarnă. La ce să se aștepte românii: „În mod sigur, prețul va crește”
  4. Telefonul pe silențios, noua formă de detox digital. Notificările te stresează fără să-ți dai seama. Cum explică psihologii
  5. Top 10 țări din lume pentru nomazii digitali în 2025: 7 sunt în Europa
  6. România pierde 7 miliarde de euro din fondurile de redresare ale UE. Bruxelles-ul aprobă un plan redus, pe fondul deficitului record
  7. Cât de tare pot SUA și UE să forțeze mâna lui Putin către pace. „E greu de crezut că China și India vor fi imediat dornice să își modifice sursele de aprovizionare”
  8. Trump se luptă cu cea mai bogată țară din lume. Adversarul a ”păgubit” SUA de 12 miliarde dolari
  9. Directorii Oracle vând acțiuni de milioane, chiar când compania atinge vârful. Care este motivul
  10. Meta și TikTok, în vizorul UE: Comisia Europeană le acuză că ascund conținut ilegal și blochează accesul la date