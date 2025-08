OpenAI ar putea ieși curând cu GPT-5. Sam Altman spune că s-a simțit inutil văzând ce poate face modelul

OpenAI se pregătește să lanseze GPT-5, următoarea versiune a popularului model de inteligență artificială, în luna august, potrivit Mashable, care citează The Verge.

Ce știm despre GPT-5?

Multe informații despre această versiune nu sunt cunoscute deocamdată. CEO-ul OpenAI, Sam Altman, a scăpat „porumbelul” într-un podcast și a spus că 5.0 (GPT, n.r.) „va fi grozav”, conform sursei citate.

Tot în acest podcast însă, a mers mai departe și a descris acțiunile modelului.

”În dimineața asta testam noul nostru model și am primit o întrebare. Am primit un e-mail cu o întrebare pe care n-am înțeles-o prea bine. Am introdus-o în model, acest GPT-5, și a răspuns perfect. M-am lăsat pe spate în scaun și am avut acel moment de: „Wow, asta e.” Mi-am revenit repede. M-am apucat de următorul lucru, dar a fost… Am simțit că sunt inutil comparativ cu inteligența artificială, în ceva ce simțeam că ar fi trebuit să pot face eu. Nu am putut, iar asta a fost dificil. Dar AI-ul a făcut-o instant. Da, a fost un sentiment ciudat”, spus el.

GPT-5 va scrie și cod

În prezent, utilizatorii ChatGPT "comută" între mai multe modele, de la GPT-4 la modele mai avansate de inteligență artificială. E cunoscut de altfel faptul că OpenAI dispune de facilități precum Sora, pentru „generația video”, dar și de Operator, un agent AI care utilizează un browser web, la fel ca un om, pentru a îndeplini sarcini online.

TechRadar, prin urmare, urmând linia informațiilor transmise de Mashable, via Verge, dă curs unor zvonuri care sugerează că GPT-5 va integra toate aceste capabilități într-o singură interfață, ba chiar că va putea scrie și cod.

Lucru pe care l-a sugerat, de altfel, și Sam Altman într-o postare pe X, în care a spus exact acest lucru, mai precis că noul model la care lucrează, despre care lumea a presupus că este GPT-5, a rezolvat în 5 minute o sarcină legată de codare.

Ads