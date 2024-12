Miracol de Crăciun. Gestul lui Chef Orlando Zaharia care a impresionat până la lacrimi FOTO

Chef Orlando Zaharia a avut parte de o întâlnire emoționantă cu cel mai înfocat fan al său. Juratul de la „Chefi la cuțite” i-a făcut o surpriză neașteptată lui David, un tânăr care îi urmărește toate aparițiile chefului de la Antenă.

Impresionat de povestea lui David, băiețelul care a visat să-l întâlnească pe Chef-ul său preferat, juratul ”Chefi la cuțite” a pregătit o surpriză în preajma Sărbătorilor: Crăciunul a început puțin mai devreme pentru David, care a primit un cadou neașteptat.

După ce a aflat despre David, băiețelul din București care îi colecționează rețetele într-un caiet și a încercat, fără succes, să-l întâlnească, Chef Orlando i-a făcut o vizită chiar la școală și a organizat o întreagă după-amiază distractivă pentru David în bucătăria restaurantului său.

„Am aflat că m-a căutat la restaurant, dar eu chiar în acea zi eram la filmări, așa că mi-a lăsat un desen cu dedicație. Nu știam nimic despre el, dar așa am simțit, să pornesc pe firul poveștii și am descoperit că minunea asta de copil are deja o pasiune pentru bucătărie și îi place ceea ce fac. Așa am pus la cale planul acestei întâlniri”, a povestit Chef Orlando Zaharia.

Juratul ”Chefi la cuțite” l-a invitat pe David alături de el în bucătăria de la Zmoke unde au gătit mai multe preparate, printre care și una dintre rețetele lui favorite, o delicioasă quesadilla de pui pe care au savurat-o apoi împreună.

„David este o minune de copil! Mi-am dorit mult să-i pot dărui această bucurie în preajma Sărbătorilor. De altfel, mi-am dorit mult să-l cunosc, este, în același timp, un cadou de suflet și pentru mine. Pentru că atunci când vezi licărirea asta de bucurie din ochii unui copil pare că timpul se oprește-n loc. Iar de Sărbători, mai mult decât oricând, despre asta este vorba: despre a dărui emoție și clipe de fericire celor din jur”, a mai declarat Chef Orlando.

