Scărlătescu, exasperat de procesul cu Antena 1: "Am muncit ca sclavul la căruţa lor și acum îmi cer 6 milioane de euro?"

"Mă lătrau câinii când ajungeam acasă", a spus Cătălin Scărlătescu, referindu-se la faptul că era extenuat de orele de producție pe care le realiza la Antena 1.

Chef Scărlătescu spune că singurul lucru pe care l-au cerut cei trei bucătari era să realizeze un singur sezon Chefi la cuțite pe an, nu două.

Declarațiile lui Cătălin Scărlătescu în podcastul lui Cătălin Măruță:

"Este foarte simplu. I-am rugat frumos să facem un singur sezon pe an. De-acolo s-a plecat. Le-am spus tuturor. Nu am spus că vreau să plec, nu, niciodată.

Gândește-te, Dumitrescu, când a intrat în poezia asta, nu avea nevastă. Acum are nevastă, doi copii, vrea să își ducă copiii la școală. Bontea, copiii lui erau mici, acum fi-su are aproape de 30 de ani, e mare. Eu, poate vreau și eu să am copii.

Gândește-te că înainte să plec de la Antenă am avut sezonul 11 Chefi la cuțite, America Express și sezonul 12. Am avut un an și jumătate de mă lătra câinele în curte. Nu a fost ușor să filmez alea. Am muncit de m-a luat dracii la căruța lor, a noastră. Am tras ca sclavul pe plantație.

Nu cred că este un iureș. Ei au vrut doar să ne sperie și ne-au făcut un milion de... cum să vii să-mi ceri mie 6 milioane de euro? Pentru ce, băi, 6 milioane de euro?

Ce cer ei în procesele alea te bufnește râsul. Ei îmi cer bani că am postat ceva pe Instagram, dar jumătate din ele sunt postate de ei. Cum facem? Bontea e genul de bătrân care chiar nu postează nimic, altcineva a postat la el.

Noi am fost niște băieți foarte disciplinați, să știi. Cuminți și disciplinați, altfel nu eram aici. Dacă eram tâmpiți și rebeli eram debarcați demult, tu știi cum e cu televiziunea asta."

