Drama unei concurente la Chefi la cuțite: ”Mă, tu vrei să faci noaptea nunții cu fie-mea și cu el”. Ce s-a întâmplat a doua zi

Cunoscutul show culinar ”Chefi la cuțite”, difuzat de Antena 1, a relatat povestea dramatică a unei tinere concurente, care a fost nevoită să divorțeze chiar a doua zi după nuntă.

„A doua zi după nuntă am divorțat. Am avut 250 de oameni din partea părinților mei și din partea alor lui 57. A fost o durere foarte mare pentru noi, nu ne așteptam la asta. Nu știu, eu nu vreau să cred că el s-a bazat doar pe faptul că am mulți oameni la nuntă și că facem bani. Nu vreau să cred asta, dar toate semnele acolo duc", a povestit concurenta.

”El avea un prieten foarte bun și se terminase petrecerea, făcusem o petrecere la el acasă și a trebuit să ducem lăutarii cu mașina noastră. Trebuia să mergem la noi, stăteam la o distanță de 40 de km și el a zis că nu vine, că îl are pe prietenul lui și mai vrea să bea.

Tati s-a enervat și i-a spus tipului respectiv: ”mă, tu vrei să faci noaptea nunții cu fie-mea și cu el. Ce vrei să faci?”.

Și de acolo s-a iscat o ceartă, pentru că s-a simțit deranjat fostul meu soț că de ce i-a spus prietenului său să plece. Am intrat în casă și mi-a zis că dacă mie nu-mi convine situația asta să-mi fac bagajele și să plec la mami acasă, de față cu mami și cu tati", a mai spus tânăra.