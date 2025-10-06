Chefi la cuțite” sezonul 16 începe revine la Antena 1: noile reguli și programul difuzării

Sezonul 16 al emisiunii Chefi la cuțite debutează pe Antena 1 și pe AntenaPLAY începând cu 16 noiembrie, aducând alături de jurații Chef Richard Abou Zaki, Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner și Chef Ștefan Popescu o ediție cu adevărat spectaculoasă. Competiția culinară promite să ridice adrenalina și să transforme bucătăria în scena unor provocări surprinzătoare, încă de la prima rundă de amulete.

Show-ul, prezentat de Irina Fodor, va fi difuzat în fiecare duminică de la ora 20:00, iar de luni până miercuri, de la 20:30.

Filmările noului sezon au început într-o locație neașteptată: Piața Obor din București, marcând astfel un start cu ingrediente și provocări complet neobișnuite.

Chef Richard Abou Zaki a spus: ”Sezonul acesta vine cu noutăți incredibile, care vă vor uimi și vor aduce și mai multă intrigă și tensiune, crescând competiția dintre noi, jurații. Avem un început fulgerător al amuletelor acestui sezon, acolo unde nu m-aș fi așteptat: în mijlocul Pieței Obor. Iar acesta e doar începutul… Dar avem și concurenți din ce în ce mai buni – mai pregătiți și mai pasionați. Nu doar profesioniști fantastici, ci și oameni care iubesc la nebunie bucătăria și vin în fața noastră ca să lupte pentru o nouă șansă în viață și să-și îndeplinească un vis. Iar acesta este lucrul care mă bucură enorm: că, de la sezon la sezon, transmitem excelența în arta culinară, ridicăm nivelul gastronomiei și reușim să arătăm câți români sunt cu adevărat talentați în bucătărie. Este extraordinar ca cei mai buni români la capitolul gastronomic, din țară și din întreaga lume, să aibă bucuria să vină la Chefi la cuțite pentru a ne arăta cine sunt și pentru a dezvălui poveștile lor întregii Românii. Pentru că toți acești români talentați merită să fie descoperiți.”

Ads

Chef Orlando Zaharia a adăugat: ”Este un sezon cu totul altfel, în care am avut incredibil de multe emoții, pentru că, de data aceasta, competiția a venit cu niște noutăți care au crescut tensiunea din primul moment. Veți vedea un show culinar care intră pe un nou drum, cu o nouă perspectivă și cu acea energie fantastică ce ne motivează în misiunea noastră: aceea de a schimba percepția asupra bucătăriei într-un show gastronomic de zile mari.”

„Aștept cu nerăbdare să descoperiți concurenții și poveștile din audiții. Pentru că vom avea multă emoție, umor, dar și performanță. Însă surprizele se vor ține lanț și pentru noi, jurații, la amulete… Am știut că urmează un sezon senzațional de când au început filmările, când ne-am trezit pur și simplu în mijlocul Pieței Obor. Din 16 noiembrie veți trăi alături de noi o competiție culinară fără precedent la Chefi la cuțite,” a precizat și Chef Alexandru Sautner.

Ads