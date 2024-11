Trecutul neștiut al lui Ștefan Popescu, unul dintre jurații „Chefi la Cuțite”. Are o poveste de viață impresionantă

Chef Ștefan Popescu este unul dintre jurații „Chefi la cuțite” și unul dintre cei mai apreciați bucătari de la noi, cu o poveste de viață cel puțin interesantă.

Puțini știu cine este cu adevărat Ștefan Popescu, care a fost parcursul lui profesional, cum e viața de familie, cum și-a cunoscut soția și ce l-a atras în bucătărie.

Ștefan Popescu, juratul pompier de la „Chefi la cuțite”

Ei bine, Chef Ștefan Popescu nu a lucrat mereu ca bucătar, ci a activat și ca pompier, asta pe vremea când se afla în stagiul militar și a participat la de 135 de intervenții în linia întâi.

Juratul de la „Chefi la cuțite” a studiat un liceu cu profil tehnic, iar specializarea lui este mecanic. Viața însă a avut alte surprize pentru el, așa că, în anul 2000 a început să intre domeniul gastronomic, căruia i-a rămas fidel.

„Am început într-un hotel de cinci stele din București, în urmă cu 17 ani, iar acolo am intrat în direct în bucătărie, fără să am o anumită ghidare a unui chef. Dar, din fiecare loc unde am lucrat, am învățat câte ceva. Am început destul de târziu cu bucătăria și cumva întâmplător, dar am fost un autodidact. Îmi place să folosesc sosurile de vin, dar lucrez foarte des și cu sosul de unt sau doar cu uleiurile aromatice pentru pește. Am în spate o echipă de cofetărie-patiserie, unde lucrează 6 persoane, care pregătesc de la cozonaci până la cele mai sofisticare deserturi”, mărturisea Ștefan Popescu pentru Restocracy, în anul 2017.

Ștefan Popescu este căsătorit cu Alina, pe care a cunoscut-o într-un restaurant în care lucrau amândoi: ea barman, el bucătar. Au rămas împreună de la prima întâlnire, iar acum au doi băieți, dintre care unul îi moștenește pasiunea pentru gătit.

„Eu o admiram în secret, ea nici nu știa că exist, deoarece hotelul era mare și lucram pe etaje diferite… Dar, gata, nu mai dau din casă. Am reușit! Am cucerit-o! Pfff, secretul? Noi, bărbații, nu suntem buni să vorbim despre lucrurile astea… La drum lung, a fost ceva ce nu a ținut doar de mine sau doar de ea, a fost reciprocitate în iubire, admirație, respect și susținere unul față de celălalt. Și multă, multă înțelegere, m-a înțeles mereu, a crezut în mine. La o lună de la prima noastră întâlnire, noi ne-am mutat deja împreună, și de atunci am fost de nedespărțit, iar asta spune multe despre chimia și compatibilitatea dintre noi. Eu chiar cred că unii oameni sunt predestinați.”, a declarat chef Ștefan Popescu pentru Viva.

Jurații „Chefi la cuțite” sunt: Chef Orlando Zaharia, Chef Alexandru Sautner, Chef Richard Abou Zaki și Chef Ștefan Popescu, iar emisiunea a început cu un nou sezon pe 17 noiembrie.

